Aurum Trader mt5

Aurum Adaptive Scalper combine une stratégie de cassure et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour.



S'appuyant sur un noyau d'apprentissage adaptatif qui évolue avec la structure du marché de l'or, il est optimal à partir de 2023, année où son optimisation dynamique s'adapte parfaitement aux conditions de volatilité actuelles.

Explication de l'intelligence adaptative :

Aurum Adaptive Scalper intègre deux stratégies complémentaires fonctionnant sous un même cadre adaptatif.

Le moteur de rupture détecte les expansions de volatilité à court terme et capture les mouvements intrajournaliers rapides, tandis que le module de tendance suit la continuation des micro-tendances pour des profits plus durables.

Les deux modules sont gérés par un cœur d'apprentissage adaptatif, qui analyse l'efficacité des transactions récentes et le comportement du marché afin de réajuster en permanence les niveaux de stop, la logique de suivi et la fréquence des transactions.

Le profil de volatilité et de liquidité de l'or ayant évolué depuis 2023, le système s'est optimisé pour s'adapter à la dynamique actuelle du marché, ce qui explique les meilleures performances de ces dernières années.

Bien qu'Aurum Trader affiche des résultats stables sur toutes les périodes testées, les backtests réalisés à partir de 2023 illustrent parfaitement son comportement adaptatif mature et sa synchronisation réaliste du marché.

Recommandations :

Symbole : XAUUSD (Or) Période : Graphique journalier

Solde minimum : 100 USD ; Lot de départ : 0,01 (recommandé)

Vous pouvez ajuster proportionnellement, par exemple :

Solde de 500 USD → 0,05 lot

Solde de 1 000 USD → 0,10 lot

Des lots plus petits sont également acceptables pour les opérations à faible risque.

Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel ! Paramètres et manuel ici

PARAMÈTRES