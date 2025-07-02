NeuroPrompt

NeuroPrompt est un Expert Advisor (EA) intelligent qui intègre des modèles d’intelligence artificielle (via OpenAI) pour analyser le marché et fournir des décisions de trading.

Il collecte les données de marché en temps réel, les envoie à ChatGPT via l’API, reçoit la réponse de l’IA et exécute automatiquement les ordres dans MetaTrader 5.

Entrées et paramètres principaux

Modèle IA et configuration de l’API

  • Modèle GPT – Choisissez entre GPT-4 ou GPT-5.

  • Clé API – Votre clé OpenAI (obligatoire pour connecter l’IA).

  • Période de travail – Le timeframe sur lequel l’EA fonctionne (ex : H1).

  • Paire de devises – Peut fonctionner avec n’importe quelle paire.

Indicateurs techniques

  • RSI

  • Moyennes mobiles

  • ATR

  • Périodes de Range

  • Écart type

  • ADX

  • MACD

  • STOCH

Assurez-vous d’avoir suffisamment de crédits sur votre compte OpenAI.

Activer WebRequest dans MetaTrader 5

Pour que l’EA puisse communiquer avec l’API OpenAI, vous devez activer l’accès WebRequest dans votre terminal MT5.

Étapes pour l’activer :

  1. Dans MetaTrader 5, allez dans le menu supérieur : Outils - Options - onglet Expert Advisors.

  2. Cochez la case : « Autoriser WebRequest pour les URL listées ».

  3. Dans le champ en dessous, saisissez l’URL de l’API OpenAI.

Important :

  • L’API OpenAI est un service payant. Le coût dépend de votre utilisation, généralement entre 1 € et 5 € par mois.

  • Sans une clé API OpenAI valide, l’EA ne fonctionnera pas correctement.

  • Si vous avez besoin d’aide pour l’installation ou la configuration, contactez-moi, je serai ravi de vous aider.


Avis 5
br0dim
34
br0dim 2025.09.05 13:43 
 

Started using NeuroPrompt, and it looks really interesting. I like that it connects with AI to help make decisions, making things easier for someone like me without much trading experience. Excited to see how it goes.

Руслан Мирасов
38
Руслан Мирасов 2025.08.30 14:58 
 

Tested this EA for one week. Results were mixed - some wins, some losses, ended up at breakeven. Still, I believe in the idea and the developer. It’s already showing promise, just needs more fine-tuning. Excited to see where it goes.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.08.13 00:45 
 

This Ea is excellent, and on its way to becoming one of the best. Congratulations to its author.

Répondre à l'avis