VectorPrime EA MT5

VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’analyse vectorielle, où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une cartographie cohérente.

Modules principaux de VectorPrime :

Vector Dynamics Engine — identifie les flux directionnels dominants en filtrant le bruit à court terme.

Prime Momentum Layer — évalue la force et la persistance des micro-impulsions, en adaptant les entrées aux phases de volatilité.

Matrix Vector Module — applique une interprétation matricielle du comportement des prix, créant un modèle multidimensionnel du marché.

Adaptive Risk Protocol — contrôle l’exposition grâce à des seuils de drawdown structurés et une gestion rigoureuse des positions.

L’exécution repose sur des conditions structurelles prédéfinies, sans recours au martingale, aux systèmes de grille ou aux modèles de prévision externes. Chaque opération est déclenchée par des facteurs contextuels — variations de volatilité, clusters directionnels, cassures structurelles — et suit un cycle de trading contrôlé avec Stop Loss et Take Profit fixes.

VectorPrime ne dépend ni des événements d’actualité ni des prévisions probabilistes. Sa méthodologie se concentre sur des zones localisées de volatilité et des clusters directionnels, transformés en trajectoires vectorielles exploitables. Cette approche permet au système de rester robuste face aux changements de liquidité et de s’adapter à l’asymétrie intrajournalière des prix.

Signal en direct

Vous pouvez suivre l’activité de trading réelle de VectorPrime via le suivi officiel :

Signal VectorPrime Disponibilité limitée

Afin de maintenir la stabilité à long terme et de protéger les performances du système, VectorPrime est proposé en un nombre strictement limité de copies. Une fois le quota atteint, le produit ne sera plus disponible à l’achat.

Caractéristiques principales

• Logique vectorielle multicouche : dynamique, momentum et structure matricielle

• Stop Loss et Take Profit fixes pour chaque transaction

• Entrées basées sur des scénarios avec adaptation au contexte de volatilité

• Sans martingale, sans grille, sans couverture, sans augmentation progressive des positions

• Indépendant des flux d’actualités et des signaux externes

• Protocole de gestion du risque aligné sur les exigences des prop firms

• Architecture modulaire permettant des améliorations sans refonte complète

Guide de déploiement

• Unité de temps recommandée : H1

• Capital minimum : 500 USD ou équivalent (ajusté à l’effet de levier)

• Conditions optimales : brokers ECN/Raw spread avec exécution à faible latence

• Fonctionne de manière indépendante sur un seul instrument, sans dépendance multi-symbole

Avertissement

Ce système est présenté comme un outil de trading professionnel. Tous les résultats, backtests et exemples de modélisation sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent pas une prévision de performance future. L’utilisateur doit vérifier la pertinence des paramètres de risque et les conditions de son broker avant toute utilisation en réel.



