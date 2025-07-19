AI DeepLayer Dynamics MT5

3.93

DeepLayer Dynamics

Scalper neuronal multi-actifs avec architecture adaptative à quatre stratégies

DeepLayer Dynamics représente une nouvelle génération de la série Dynamics — un Expert Advisor de pointe basé sur une logique algorithmique avancée et une structure multi-symboles.
Il fonctionne simultanément sur les 10 instruments suivants :
XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF.

Le système combine une stratégie de scalping de haute précision avec une capacité d’adaptation en temps réel aux structures de marché en évolution.

Son cœur est composé de quatre modules stratégiques indépendants, chacun conçu pour réagir à des contextes de volatilité et de comportement spécifiques du marché.

Avis important aux utilisateurs

Par défaut, le système active le module stratégique 1, conçu pour le XAUUSD (or).
Vous pouvez changer librement de module via les paramètres d’entrée.
Pour toute question ou assistance personnalisée, n’hésitez pas à me contacter par message privé.

Installation et configuration

Veuillez vérifier que toutes les autorisations nécessaires sont activées dans votre terminal MetaTrader.
Consultez le guide d’installation ici :
Guide d’installation – Configuration WebRequest

Suivi des signaux réels

DeepLayer Dynamics s’exécute sur une infrastructure multicouche en temps réel.
Chaque instance est calibrée pour l’instrument traité et l’environnement d’exécution correspondant, en utilisant une stratégie modulaire optimisée.

Liens vers les signaux de trading réels :

Licences et disponibilité

Prix actuel : 550 USD
Il ne reste que 10 licences à ce tarif.
Une fois ce lot épuisé, le prix passera à 750 USD.
Aucune réédition ni réduction de prix ne sera effectuée, afin de garantir l’exclusivité et la performance du système.

Le tarif de lancement à 399 USD est déjà épuisé.

Chaque acheteur obtient un accès au groupe privé Telegram.
Veuillez me contacter après l’achat pour recevoir votre lien d’invitation.

Architecture stratégique DeepLayer (4 modules)

1. Logique d’exécution précise (Precision Strike)

Stratégie principale applicable à tous les actifs.
Utilise des niveaux fixes de Take Profit et Stop Loss, un trailing stop optionnel, et des filtres d’entrée avancés pour des opérations courtes et ciblées à faible exposition.

2. Module XAU Core

Moteur spécialisé dans l’or (XAUUSD), réagissant aux changements de liquidité, aux pics de volatilité et aux mouvements structurés typiques du métal jaune.

3. Capteur EUR/USD

Stratégie dédiée à l’EURUSD.
Détecte les microstructures, anomalies comportementales et ruptures techniques, avec validation contextuelle avant chaque entrée.

4. Moteur d’expansion multicouche

Stratégie avancée fonctionnant sur tous les instruments.
Redistribue les entrées dans les zones à fort potentiel de retournement sans utiliser de progression de lots agressive.
L’adaptation est basée sur l’analyse des structures de prix et du contexte historique.

Caractéristiques techniques

  • Quatre cœurs de stratégie indépendants

  • Traitement de données en amont et adaptation dynamique

  • Architecture unifiée couvrant 10 instruments

  • Sans martingale, ni hedging — compatible avec les firmes de trading prop

  • 100 % compatible avec les brokers ECN/NDD

  • Optimisé pour les VPS, même à faible capacité

DeepLayer Dynamics n’est pas un simple Expert Advisor.
C’est un système modulaire conçu pour interpréter les conditions de marché et adapter sa logique en temps réel.

Avertissement : le trading sur les marchés financiers implique des risques. Les résultats varient selon l’environnement d’exécution et les conditions du marché.


Avis 14
LiquidFlame
56
LiquidFlame 2025.10.01 21:56 
 

Very little can be added after what KristianProgekt (2025.09.04 17:41) wrote - please read it, and then - once again. I purchased "AI DeepLayer Dynamics MT5" in mid-July. I tested it on a Demo account for five weeks. And for five weeks now I have activated it on a real account. That is, I have a good base of ten weeks, not just 2-3 days. I use only "Strategy 4". For the above-mentioned period of five weeks on a real account, if I divide the profit received by the days during which the bot worked, then this makes an average of 2.6% per day, every day. If the Market is compared to a sea or ocean, and the "AI ​​DeepLayer Dynamics MT5" bot is a ship - it is natural that there are calm waters at sea in favorable weather, as well as days when there is a storm (high volatility). The important thing is that regardless of the weather, the ship copes with the waves and continues its journey to the goal. I find the performance and results of "AI DeepLayer Dynamic MT5", "Strategy 4" - stunning, amazingly good! Regarding the Support and assistance from the Developer - I have not met a more responsive and dedicated person to his work than Peter Robert Grange! For me, any bot making an average of one percent per day is a quality bot. But "AI DeepLayer Dynamics MT5" makes 2-3 times more than that per day. Since it is based on AI, I hope that it will use the real data and the real trades to train itself improving the performance, thus becoming better and better. And last but not least, a suggestion to the Developer - whether to add a few more AIs to choose from (Claude or/and Grok - which are just as good as ChatGPT). Best wishes!

Ilia Goldovskii
400
Ilia Goldovskii 2025.09.04 18:00 
 

First week of trading is profitable with low DD (Str.4). The support from seller is good. I'll continue trading with this EA.

KristianProgekt
34
KristianProgekt 2025.09.04 17:41 
 

I’ve been working with NeuroDynamics EA for quite some time now, and I feel it’s only fair to share a proper perspective here, especially after seeing some of the negative remarks. To be completely honest, I don’t really understand where the frustration comes from, because my own experience has been very different. First of all, the author is one of the most dedicated and detail-oriented developers I’ve come across on MQL5. He doesn’t just release an EA and forget about it — he constantly follows up, answers questions, provides updates, and even brings out entirely new modules and strategies to keep the system evolving. You can clearly see that he puts a lot of effort and thought into making the product better with every version. As for performance, trading is never going to be a straight line up — anyone who has spent real time in the markets knows this. There will be good days and challenging days, that’s just the nature of trading. But what matters is that NeuroDynamics has a solid, intelligent logic behind it. It filters conditions, it adapts, and it manages trades in a way that feels robust. It’s not some cheap martingale or grid trick trying to impress you in backtests — it’s a system with real structure. I’ve also noticed that some people expect miracles right after installation. But in reality, running an EA properly requires patience, the right broker conditions, and realistic expectations. On my side, when set up correctly, NeuroDynamics has delivered consistency, and it continues to do so. Another point worth mentioning is the author’s transparency. He never hides from questions, and if there’s something to improve, he takes it seriously. That’s rare. Many developers disappear once they make sales, but here we actually have someone who is invested in building long-term value and helping traders succeed. To sum up: NeuroDynamics is not just “another EA.” It’s a sophisticated tool backed by a developer who truly cares about his work and about the people using it. I believe that’s why there are many satisfied users who don’t always leave reviews — because they are quietly running it and happy with the results. Personally, I think it’s worth standing up and saying that this is one of the most professional products I’ve seen in the market, and it deserves recognition for what it is.

LiquidFlame
56
LiquidFlame 2025.10.01 21:56 
 

Very little can be added after what KristianProgekt (2025.09.04 17:41) wrote - please read it, and then - once again. I purchased "AI DeepLayer Dynamics MT5" in mid-July. I tested it on a Demo account for five weeks. And for five weeks now I have activated it on a real account. That is, I have a good base of ten weeks, not just 2-3 days. I use only "Strategy 4". For the above-mentioned period of five weeks on a real account, if I divide the profit received by the days during which the bot worked, then this makes an average of 2.6% per day, every day. If the Market is compared to a sea or ocean, and the "AI ​​DeepLayer Dynamics MT5" bot is a ship - it is natural that there are calm waters at sea in favorable weather, as well as days when there is a storm (high volatility). The important thing is that regardless of the weather, the ship copes with the waves and continues its journey to the goal. I find the performance and results of "AI DeepLayer Dynamic MT5", "Strategy 4" - stunning, amazingly good! Regarding the Support and assistance from the Developer - I have not met a more responsive and dedicated person to his work than Peter Robert Grange! For me, any bot making an average of one percent per day is a quality bot. But "AI DeepLayer Dynamics MT5" makes 2-3 times more than that per day. Since it is based on AI, I hope that it will use the real data and the real trades to train itself improving the performance, thus becoming better and better. And last but not least, a suggestion to the Developer - whether to add a few more AIs to choose from (Claude or/and Grok - which are just as good as ChatGPT). Best wishes!

H 420
153
H 420 2025.09.30 11:32 
 

Scam

Ilia Goldovskii
400
Ilia Goldovskii 2025.09.04 18:00 
 

First week of trading is profitable with low DD (Str.4). The support from seller is good. I'll continue trading with this EA.

KristianProgekt
34
KristianProgekt 2025.09.04 17:41 
 

I’ve been working with NeuroDynamics EA for quite some time now, and I feel it’s only fair to share a proper perspective here, especially after seeing some of the negative remarks. To be completely honest, I don’t really understand where the frustration comes from, because my own experience has been very different. First of all, the author is one of the most dedicated and detail-oriented developers I’ve come across on MQL5. He doesn’t just release an EA and forget about it — he constantly follows up, answers questions, provides updates, and even brings out entirely new modules and strategies to keep the system evolving. You can clearly see that he puts a lot of effort and thought into making the product better with every version. As for performance, trading is never going to be a straight line up — anyone who has spent real time in the markets knows this. There will be good days and challenging days, that’s just the nature of trading. But what matters is that NeuroDynamics has a solid, intelligent logic behind it. It filters conditions, it adapts, and it manages trades in a way that feels robust. It’s not some cheap martingale or grid trick trying to impress you in backtests — it’s a system with real structure. I’ve also noticed that some people expect miracles right after installation. But in reality, running an EA properly requires patience, the right broker conditions, and realistic expectations. On my side, when set up correctly, NeuroDynamics has delivered consistency, and it continues to do so. Another point worth mentioning is the author’s transparency. He never hides from questions, and if there’s something to improve, he takes it seriously. That’s rare. Many developers disappear once they make sales, but here we actually have someone who is invested in building long-term value and helping traders succeed. To sum up: NeuroDynamics is not just “another EA.” It’s a sophisticated tool backed by a developer who truly cares about his work and about the people using it. I believe that’s why there are many satisfied users who don’t always leave reviews — because they are quietly running it and happy with the results. Personally, I think it’s worth standing up and saying that this is one of the most professional products I’ve seen in the market, and it deserves recognition for what it is.

rmdktrader
36
rmdktrader 2025.09.04 15:28 
 

After a series of wins, around 18%, I am currently down 50%. Maximum loss rule is set to 10%, but it is obviously not working. Stay away from this EA unless you have too much money!

jigarjogiya
53
jigarjogiya 2025.08.26 07:01 
 

performance is not as expected like backtest.

Trung John
1300
Trung John 2025.08.25 02:23 
 

Huge SL compared to TP. One big SL kill all TP and kill your equity too. This is a mistake all scalping bots have. I hope you can truly fix this to protect investor's accounts

Emmy Kabz
41
Emmy Kabz 2025.08.18 16:06 
 

The experience (3 days) with Deeplayer Dynamics multi-symbol strategies on a real account has been good so far (has been consistently profitable). The fact that it trades multiple symbols that are affected differently due to same market changes, based on their respective strategies is an attractive feature because statistically it lowers the risk of losses. The Developer has genuinely been very helpful whenever I had queries. It is a great AI-based EA. Keep up the good work, Robert.

Benrashi Sagev Jacobson
1005
Benrashi Sagev Jacobson 2025.08.18 15:34 
 

The live signals are good, and the EA demonstrates a solid risk-to-reward ratio that supports long-term viability. Unlike many so-called “AI” EAs, this one is genuinely diversified, running across nine pairs so that a single loss does not jeopardize the account. In the all-pairs back-test, both long and short positions were opened simultaneously across different pairs, which helped to limit drawdown.

Another compelling feature is that the EA applies a distinct strategy to each pair, allowing drawdowns on some pairs to be offset by profits on others. This diversification reduces risk and increases the likelihood of consistent profitability. I also observed that the EA will sometimes close all open positions once the combined net profit is positive, even if some trades are in loss. This technique locks in gains while avoiding deeper drawdowns. Since the EA already shows a high probability of closing trades in profit, this method further amplifies its performance. Even when trades occasionally move against it, the overall accuracy rate remains very high, with the sum of decisions compounding into stronger long-term results.

The fourth all-pairs recovery strategy does incorporate martingale, but the EA uses protective techniques to manage exposure and close all positions in a way that functions similarly to a group stop-loss. I plan to update my review with a more detailed analysis of how this mechanism works at a later date.

Most EAs of this type fail due to poor position management, lack of diversification, or weak risk-to-reward ratios. This one stands out because of its predictive ability. The same algorithms that identifies entries is also applied to managing and exiting trades, so its predictive qualities extend across the entire trading process.

I purchased an AI EA about a year ago that initially performed poorly on XAUUSD due to increased volatility and the poor adaptability of the money management method. However, the losses were eventually recovered, and the back-test results from a few months ago through to the present matched closely with the back-test history prior and soon after its release. Based on this and other factors, my view is that these AI EAs are not over-optimized. Instead, the back-test charts should be interpreted as representing the statistical probability of a position winning rather than as exact forecasts.

I am holding off on a five-star rating until the developer implements the additional features outlined in the roadmap, but the EA already shows impressive potential.

mrea59
1631
mrea59 2025.08.05 16:25 
 

This is the first EA that I have purchased that uses AI technology (if this is the correct terminology) as have also stuck with the more tradional EAs. Been running on demo for 1 month and very impressed. You simply have to select which one of the 4 strategies to use and set your risk preference and then just let the EA do its thing. I have bombarded Peter (the developer) with lots of questions and you promptly receive very in-depth replies. You can tell that Peter is highly knowledgeable and technical person which is very reassuring. I now feel very comfortable in going live which i will be doing for start of next week.

felipe_garcia
19
felipe_garcia 2025.08.03 00:40 
 

I didn’t even touch the settings — it adapts on its own, filters pairs intelligently, and executes based on real conditions. It honestly feels like having a private quant trader working for you 24/7

Takayuki Yoshida
401
Takayuki Yoshida 2025.07.31 21:55 
 

I'm looking forward to it. I'll post my results in the comments or review.

2025/09/02

XAGUSD reached full SL in September, following July.

I'll remove the XAG and run it and see what happens.

Eduardo Cleve Losso
167
Eduardo Cleve Losso 2025.07.23 14:17 
 

I know it’s still early to say, but I would like to share my feedback from the first four days of trading: This is an excellent product — the entries are accurate and profitable. The operations vary slightly from broker to broker (I trade on four different ones); sometimes the entry and exit prices differ (nothing out of the ordinary), and in some cases, trades are opened on different assets depending on the broker. I have disabled trading on USD/JPY because I got stuck in some trades on that pair and had to close them manually. That said, overall, it’s an excellent product. Congratulations to the team!

@Edit1

After one month of use, I’m pleasantly surprised. All the strategies perform well. I did get stuck in a EUR/USD position using the EUR strategy due to recent events, but nothing out of the ordinary. I recommend combining different strategies to make the most of them. I’ve started using it on a personal account with a larger capital and will provide an update soon.

@Edit 2

September Update (covering last month):

Strategy 1 ended at break-even, while Strategy 4 got stuck in open trades. Regarding these issues, the developer (Peter) mentioned that he has already fixed them; however, I am currently running new tests on larger accounts. The XAU and EUR strategies are performing very well.

I removed the AUD/USD pair since this is not the first time I have taken losses on it, and I also removed USD/JPY as it once again got stuck in positions. The new USDSGD pair is being monitored; however, I have already verified that the spread is too high due to it being an exotic currency, which makes it unprofitable as the spread cost outweighs the potential returns.

Overall, I continue to recommend both the EA and Peter for the excellent support provided.

Michael 888
414
Michael 888 2025.07.22 16:02 
 

Hi,I’m using deeplayer just two days but wanted to write a review because of his great support.Of course I will update it after some time.This expert advisor looks to me more like a brain on the chart than standard EA.Look,he is trading with this systems on 100k accounts so why I would not?🙂I have some trades so you can check them in the comment section.Peter THANK YOU VERY MUCH 👍

Répondre à l'avis