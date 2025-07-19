AI DeepLayer Dynamics MT5
- Experts
- Peter Robert Grange
- Version: 1.3
- Mise à jour: 26 août 2025
- Activations: 12
DeepLayer Dynamics
Scalper neuronal multi-actifs avec architecture adaptative à quatre stratégies
DeepLayer Dynamics représente une nouvelle génération de la série Dynamics — un Expert Advisor de pointe basé sur une logique algorithmique avancée et une structure multi-symboles.
Il fonctionne simultanément sur les 10 instruments suivants :
XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF.
Le système combine une stratégie de scalping de haute précision avec une capacité d’adaptation en temps réel aux structures de marché en évolution.
Son cœur est composé de quatre modules stratégiques indépendants, chacun conçu pour réagir à des contextes de volatilité et de comportement spécifiques du marché.
Avis important aux utilisateurs
Par défaut, le système active le module stratégique 1, conçu pour le XAUUSD (or).
Vous pouvez changer librement de module via les paramètres d’entrée.
Pour toute question ou assistance personnalisée, n’hésitez pas à me contacter par message privé.
Installation et configuration
Veuillez vérifier que toutes les autorisations nécessaires sont activées dans votre terminal MetaTrader.
Consultez le guide d’installation ici :
Guide d’installation – Configuration WebRequest
Suivi des signaux réels
DeepLayer Dynamics s’exécute sur une infrastructure multicouche en temps réel.
Chaque instance est calibrée pour l’instrument traité et l’environnement d’exécution correspondant, en utilisant une stratégie modulaire optimisée.
Liens vers les signaux de trading réels :
-
Stratégie 1 – Voir le signal
-
Stratégies 1 et 2 – Voir le signal
-
Stratégie 1 (ICMarkets) – Voir le signal
Licences et disponibilité
Prix actuel : 550 USD
Il ne reste que 10 licences à ce tarif.
Une fois ce lot épuisé, le prix passera à 750 USD.
Aucune réédition ni réduction de prix ne sera effectuée, afin de garantir l’exclusivité et la performance du système.
Le tarif de lancement à 399 USD est déjà épuisé.
Chaque acheteur obtient un accès au groupe privé Telegram.
Veuillez me contacter après l’achat pour recevoir votre lien d’invitation.
Architecture stratégique DeepLayer (4 modules)
1. Logique d’exécution précise (Precision Strike)
Stratégie principale applicable à tous les actifs.
Utilise des niveaux fixes de Take Profit et Stop Loss, un trailing stop optionnel, et des filtres d’entrée avancés pour des opérations courtes et ciblées à faible exposition.
2. Module XAU Core
Moteur spécialisé dans l’or (XAUUSD), réagissant aux changements de liquidité, aux pics de volatilité et aux mouvements structurés typiques du métal jaune.
3. Capteur EUR/USD
Stratégie dédiée à l’EURUSD.
Détecte les microstructures, anomalies comportementales et ruptures techniques, avec validation contextuelle avant chaque entrée.
4. Moteur d’expansion multicouche
Stratégie avancée fonctionnant sur tous les instruments.
Redistribue les entrées dans les zones à fort potentiel de retournement sans utiliser de progression de lots agressive.
L’adaptation est basée sur l’analyse des structures de prix et du contexte historique.
Caractéristiques techniques
-
Quatre cœurs de stratégie indépendants
-
Traitement de données en amont et adaptation dynamique
-
Architecture unifiée couvrant 10 instruments
-
Sans martingale, ni hedging — compatible avec les firmes de trading prop
-
100 % compatible avec les brokers ECN/NDD
-
Optimisé pour les VPS, même à faible capacité
DeepLayer Dynamics n’est pas un simple Expert Advisor.
C’est un système modulaire conçu pour interpréter les conditions de marché et adapter sa logique en temps réel.
Avertissement : le trading sur les marchés financiers implique des risques. Les résultats varient selon l’environnement d’exécution et les conditions du marché.
Very little can be added after what KristianProgekt (2025.09.04 17:41) wrote - please read it, and then - once again. I purchased "AI DeepLayer Dynamics MT5" in mid-July. I tested it on a Demo account for five weeks. And for five weeks now I have activated it on a real account. That is, I have a good base of ten weeks, not just 2-3 days. I use only "Strategy 4". For the above-mentioned period of five weeks on a real account, if I divide the profit received by the days during which the bot worked, then this makes an average of 2.6% per day, every day. If the Market is compared to a sea or ocean, and the "AI DeepLayer Dynamics MT5" bot is a ship - it is natural that there are calm waters at sea in favorable weather, as well as days when there is a storm (high volatility). The important thing is that regardless of the weather, the ship copes with the waves and continues its journey to the goal. I find the performance and results of "AI DeepLayer Dynamic MT5", "Strategy 4" - stunning, amazingly good! Regarding the Support and assistance from the Developer - I have not met a more responsive and dedicated person to his work than Peter Robert Grange! For me, any bot making an average of one percent per day is a quality bot. But "AI DeepLayer Dynamics MT5" makes 2-3 times more than that per day. Since it is based on AI, I hope that it will use the real data and the real trades to train itself improving the performance, thus becoming better and better. And last but not least, a suggestion to the Developer - whether to add a few more AIs to choose from (Claude or/and Grok - which are just as good as ChatGPT). Best wishes!