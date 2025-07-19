AI DeepLayer Dynamics MT5

DeepLayer Dynamics

Scalper neuronal multi-actifs avec architecture adaptative à quatre stratégies

DeepLayer Dynamics représente une nouvelle génération de la série Dynamics — un Expert Advisor de pointe basé sur une logique algorithmique avancée et une structure multi-symboles.

Il fonctionne simultanément sur les 10 instruments suivants :

XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF.

Le système combine une stratégie de scalping de haute précision avec une capacité d’adaptation en temps réel aux structures de marché en évolution.

Son cœur est composé de quatre modules stratégiques indépendants, chacun conçu pour réagir à des contextes de volatilité et de comportement spécifiques du marché.

Avis important aux utilisateurs

Par défaut, le système active le module stratégique 1, conçu pour le XAUUSD (or).

Vous pouvez changer librement de module via les paramètres d’entrée.

Pour toute question ou assistance personnalisée, n’hésitez pas à me contacter par message privé.

Installation et configuration

Veuillez vérifier que toutes les autorisations nécessaires sont activées dans votre terminal MetaTrader.

Consultez le guide d’installation ici :

Guide d’installation – Configuration WebRequest

Suivi des signaux réels DeepLayer Dynamics s’exécute sur une infrastructure multicouche en temps réel.

Chaque instance est calibrée pour l’instrument traité et l’environnement d’exécution correspondant, en utilisant une stratégie modulaire optimisée. Liens vers les signaux de trading réels : Stratégie 1 – Voir le signal

Stratégies 1 et 2 – Voir le signal

Stratégie 1 (ICMarkets) – Voir le signal Licences et disponibilité Prix actuel : 550 USD

Il ne reste que 10 licences à ce tarif.

Une fois ce lot épuisé, le prix passera à 750 USD.

Aucune réédition ni réduction de prix ne sera effectuée, afin de garantir l’exclusivité et la performance du système. Le tarif de lancement à 399 USD est déjà épuisé. Chaque acheteur obtient un accès au groupe privé Telegram.

Veuillez me contacter après l’achat pour recevoir votre lien d’invitation.

Architecture stratégique DeepLayer (4 modules)

1. Logique d’exécution précise (Precision Strike)

Stratégie principale applicable à tous les actifs.

Utilise des niveaux fixes de Take Profit et Stop Loss, un trailing stop optionnel, et des filtres d’entrée avancés pour des opérations courtes et ciblées à faible exposition.

2. Module XAU Core

Moteur spécialisé dans l’or (XAUUSD), réagissant aux changements de liquidité, aux pics de volatilité et aux mouvements structurés typiques du métal jaune.

3. Capteur EUR/USD

Stratégie dédiée à l’EURUSD.

Détecte les microstructures, anomalies comportementales et ruptures techniques, avec validation contextuelle avant chaque entrée.

4. Moteur d’expansion multicouche

Stratégie avancée fonctionnant sur tous les instruments.

Redistribue les entrées dans les zones à fort potentiel de retournement sans utiliser de progression de lots agressive.

L’adaptation est basée sur l’analyse des structures de prix et du contexte historique.

Caractéristiques techniques

Quatre cœurs de stratégie indépendants

Traitement de données en amont et adaptation dynamique

Architecture unifiée couvrant 10 instruments

Sans martingale, ni hedging — compatible avec les firmes de trading prop

100 % compatible avec les brokers ECN/NDD

Optimisé pour les VPS, même à faible capacité

DeepLayer Dynamics n’est pas un simple Expert Advisor.

C’est un système modulaire conçu pour interpréter les conditions de marché et adapter sa logique en temps réel.

Avertissement : le trading sur les marchés financiers implique des risques. Les résultats varient selon l’environnement d’exécution et les conditions du marché.



