SpreadTracker – Moniteur de Spread en Temps Réel pour MT5

Suivez les spreads actuels, moyens et maximaux de tous les symboles dans la fenêtre de "Observation du marché" en temps réel.

Les symboles sont triés par spread moyen, avec un affichage dynamique sur plusieurs colonnes.

Cliquez sur n'importe quel symbole pour ouvrir instantanément son graphique. Les couleurs, la disposition et la vitesse de mise à jour sont entièrement personnalisables.

Parfait pour les scalpers, les day traders et les analystes qui ont besoin d'un aperçu instantané du spread du marché.



