AlphaCore X

3.69

AlphaCore X

AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1, le tout dernier GPT-4.5, des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide avec l’IA et sa sous-stratégie intelligente pour un hedging renforcé.

1 EA gratuit : En achetant AlphaCore X, vous pouvez choisir un Expert Advisor supplémentaire dans notre portefeuille pour porter votre stratégie de trading au niveau supérieur !

Instructions : Setup

En raison de l’exclusivité de la stratégie, le nombre de licences est limité. Nous augmentons donc progressivement les prix pour contrôler la disponibilité.

Prochain prix : 990 USD

Broker  Tout broker, ECN/spread zéro préféré
Levier à partir de 1:20
Dépôt minimum min. 300 USD
Symboles XAUUSD
Timeframe H1


La combinaison de ChatGPT-o1 et de GPT-4.5 permet non seulement l’analyse de texte et d’images, mais aussi l’intégration des données de sentiment et des corrélations entre actifs. Cela crée une vision de marché complète, bien au-delà des stratégies basées uniquement sur le prix ou le sentiment.

Pourquoi cette stratégie est-elle si efficace ?

  • Breakouts de volatilité dynamiques : AlphaCore X détecte en temps réel les changements brusques de volatilité et cible les ruptures avant que le marché principal ne réagisse.
  • Hedging par corrélation (sous-stratégie) : Avec l’EA gratuit CorrelationCore Hedge, les mouvements de prix entre l’or (XAUUSD) et l’argent (XAGUSD) sont automatiquement couplés pour minimiser les drawdowns.
  • Analyse multi-timeframes : En synchronisant les évaluations sur M1, M15 et H1, l’EA s’adapte dynamiquement à la force des tendances et évite les faux signaux en marchés latéraux.
  • Fusion de données multimodales : Les modèles traitent simultanément les motifs chartistes, les données économiques et le sentiment des news pour identifier les trades à la probabilité de réussite la plus élevée.

Dans l’ensemble, AlphaCore X offre une stratégie hautement efficace et adaptative qui minimise les risques et maximise les opportunités de profit — grâce à l’IA de pointe et à une solution de hedging intelligente.


Big Data, IA et stratégie de trading

AlphaCore X révolutionne le trading en combinant l’analyse Big Data, les réseaux de neurones et les processus décisionnels pilotés par l’IA. L’EA traite d’énormes volumes de données historiques et en temps réel pour déterminer des points d’entrée et de sortie précis. La combinaison de ChatGPT-o1 et de GPT-4.5 analyse également en temps réel les flux de sentiment et les actualités économiques, rendant la stratégie extrêmement réactive. Grâce à un apprentissage machine continu, AlphaCore X s’adapte aux évolutions du marché et optimise sans cesse la gestion des risques et l’exécution des trades.

Intégration des réseaux neuronaux et de l’IA

  • Convolutional Neural Networks (CNN) : extraient les motifs chartistes et reconnaissent les signaux complexes sur les graphiques de prix.
  • Long Short-Term Memory Networks (LSTM-RNN) : modélisent les dépendances temporelles pour prédire les points de retournement et les inversions de tendance.
  • Autoencodeurs : filtrent le bruit du marché et se concentrent sur les données réellement pertinentes.
  • Reinforcement Learning : apprend en continu des résultats des trades et ajuste la stratégie aux conditions actuelles du marché.
  • Analyse IA ChatGPT-o1 + GPT-4.5 : interprète le sentiment live, les flux d’actualités et les indicateurs économiques pour affiner les décisions d’entrée/sortie.


Avantages du trading piloté par IA

  • Insights marché en temps réel : ChatGPT-o1 et GPT-4.5 scrutent les données économiques et le sentiment en direct, permettant à AlphaCore X de réagir instantanément.
  • Exécution précise : les algorithmes IA optimisent les points d’entrée et de sortie en se basant sur de multiples sources de données.
  • Gestion dynamique des risques : la volatilité est évaluée en continu et les niveaux de stop-loss/take-profit sont ajustés automatiquement.


Support client exceptionnel

  • Disponibilité 24/7 : assistance ininterrompue pour toutes vos questions.
  • Aide personnalisée : débutant ou professionnel, vous bénéficiez d’un support expert.
  • Approche centrée client : solutions sur mesure pour vos besoins de trading.


Pourquoi choisir AlphaCore X ?

  • Technologie IA innovante : combine Big Data, réseaux de neurones et ChatGPT-o1 + GPT-4.5 pour une précision inégalée.
  • Hedging intelligent : équipé de la sous-stratégie CorrelationCore Hedge pour se prémunir contre les drawdowns.
  • Adaptation tournée vers l’avenir : toujours un pas d’avance grâce à l’apprentissage continu.

AlphaCore X n’est pas seulement un robot de trading automatisé — c’est votre partenaire de trading amplifié par l’IA. Avec une technologie de pointe, des algorithmes adaptatifs et une approche de hedging complète, AlphaCore X offre la prochaine évolution du trading algorithmique.



Avis important

Bien que des EAs pilotés par l’IA comme AlphaCore X puissent améliorer la performance de trading grâce à des analyses avancées, ils ne garantissent pas des profits constants.
Les marchés financiers sont volatils et le trading comporte des risques.

Avis 29
Ledman88
55
Ledman88 2025.09.18 08:24 
 

Purchased Alphacore X on August 28th. Currently, the simulated trading is running smoothly, and the returns with the minimum risk settings are also good. Looking forward to the performance of the live trading in a month.

Albert Wilk
27
Albert Wilk 2025.09.17 20:00 
 

A purchased on September 1st. So far, it has only hit Take Profits. The backtests are 100% consistent with the live results, and I’m very satisfied with its performance. I’ve seen some negative comments from people claiming losses of 20% or more per Stop Loss. Please learn how to properly use an Expert Advisor — simply pressing “Play” is not enough. You need to find and optimize your own settings. If you trade with a 2% risk per SL, you can realistically achieve 60–80% profit per year. However, risking 20% per trade will tie you up emotionally and make you hate this algorithm the moment you hit your first SL. Also, to those talking about a negative risk-reward ratio: You’ve probably spent too much time on courses sold on Instagram. Algorithmic trading is based on probabilities and statistics, not on rigid RR concepts. If you aim for a 1:3 RR but constantly hit your SL, you’re not progressing. Meanwhile, a strategy with an RR of 5:1 might look less appealing at first glance, but if it consistently hits Take Profits over the years, it’s mathematically far superior. The numbers never lie. Don’t let poor risk management or misconceptions turn an excellent Expert Advisor into a bad experience. Congratulations to the developer for creating such a well-designed and consistent EA!

Dawid Marczewski
26
Dawid Marczewski 2025.08.30 22:14 
 

Great support, excellent performance! The bot trades really well and delivers exactly what many traders are looking for. The author is very helpful and responsive. Highly recommended!

Produits recommandés
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Experts
The expert "QuantumPip" is a fully automated expert which can trade several symbols from one chart. The expert also uses prices of Gold, Oil, "Schmuksie" (my adaptation of the "Dixie" indicator), DAX or FTSE to calculate inputs for the symbols. The expert uses 2 types of recurrent neural model - 1 network (decisions "buy" or "sell") and 2 networks (decisions "buy" or "uncertainty" and "sell" or "uncertainty"). QuantumPip can, therefore, trade 16 strategies as one, because it is 2 models per each
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Gold Scalper Beta
Gabriel Katao Silwamba
Experts
The Katsil Scalper is an innovative approach in the financial market that has been developed through years of meticulous research and development. This strategy encapsulates the very essence of the iconic Katsil brand, which is renowned for its blend of sophistication, excellence, and meticulous attention to detail. With the help of cutting-edge technology, the Katsil Scalper is designed to provide a competitive edge to those seeking to achieve leadership in the financial market. The method is
Probability MT5
Agus Santoso
Experts
Moyenne, sans Martingale Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/119494 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/119495 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2281927 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2291328 « Probability » est un Expert Advisor (EA) sophistiqué, conçu pour exploiter les principes de la théorie des probabilités pour le trading sur le marché du Forex. Cet EA est soigneusement conçu pour offrir aux traders une expérience d
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experts
Promotion actuelle : Plus qu'un seul à 349$ Prix ​​final : 999$ N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   Faible risque en direct   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Le Viper EA utilise des entrées de « retour à la moyenne » nettes et efficaces pendant la période de variation des séances de trading (entre 23h et 1h GMT+2, US DST).    Ces transactions ont déjà un taux de réussite très élevé, mais si le marché s
CyBRG RX
Arseny Potyekhin
3.91 (11)
Experts
Présentation de CyBRG RX : l'assistant de trading de nouvelle génération Entrez dans le futur du trading avec CyBRG RX, votre compagnon de trading de pointe conçu pour élever votre expérience de trading. Tirant parti de la puissance des réseaux neuronaux avancés, CyBRG RX est conçu pour analyser et s’adapter à des conditions de marché en constante évolution avec une précision inégalée. Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par con
AiM EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
R trend sync robot
Ekaterina Saltykova
Experts
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experts
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Scalper Master AI Moteur de scalping de précision pour l'USD/JPY | H1 Scalper Master AI est un système de scalping de pointe, basé sur l'IA, conçu pour la paire USD/JPY et exploitant les techniques les plus avancées du trading haute fréquence. Cet Expert Advisor (EA) associe une intelligence artificielle de pointe à des méthodologies de scalping propriétaires pour offrir une précision et des performances inégalées sur des marchés en constante évolution. Destiné aux traders recherchant des ent
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (2)
Experts
Aura Superstar    est un EA entièrement automatisé conçu pour trader    des devises pendant la période de renouvellement   .    Il est basé sur l'analyse de cluster d'apprentissage automatique et    des algorithmes de scalping génétique. Le premier scalpeur multidevises utilisant un mécanisme d'apprentissage automatique profond, un perceptron multi-niveaux et un filtre neuro adaptatif combiné à des indicateurs classiques. L'expert a montré des résultats stables depuis 2003. Aucune méthode danger
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Experts
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
TerminatorCrash
Profxtwins (Pty) LTD
Experts
The Terminator Crash Robot is a fully automated trading robot. It is specially designed for trading the Boom and Crash Indexes. The Robot Only Opens buy trades. It buys the Crash. It Buys the Boom index. The best timeframe to use the robot is the 1m. The user can put from 1 up to n trades at a time, you can decide the amount of pips you are willing to risk in the settings. The  expert advisor runs on deriv only. You are advised to risk only the amout you want are willing to risk,as trading is hi
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Experts
Arbitrage Triad Pro – Intelligence Avancée d’Arbitrage Triple sur le Marché Forex Arbitrage Triad Pro est un Expert Advisor de dernière génération qui utilise un système intelligent d’arbitrage triple pour identifier et exploiter rapidement les opportunités de profit entre différentes paires de devises, de manière entièrement automatisée. Conçu pour les traders recherchant précision, cohérence et efficacité , l’EA combine analyse statistique avancée, suivi des prix en temps réel et exécution ins
Bober Ready
Arnold Bobrinskii
3 (1)
Experts
Vous recherchez une solution de trading puissante et conviviale ? Ne cherchez pas plus loin que le robot de trading Bober Ready basé sur des stratégies toutes faites. En utilisant des stratégies optimisées et testées en avant, ce robot de trading est conçu pour analyser les données du marché et prendre des décisions de trading intelligentes en temps réel. Le robot Bober Ready est accessible aux commerçants de tous niveaux. Que vous soyez un professionnel chevronné ou que vous débutiez, cet outi
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experts
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experts
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
German Machine Ai
Hizbullah Mangal
Experts
GERMAN MACHINE AI – Precision EA for DE40 / GER40 Index High-Accuracy Trading System | Adaptive Logic | Prop-Firm Friendly | MetaTrader 5 Launch Price : $50 (Limited Time Offer) Next Price : $399 | Final Price : $5,000 Price increases after every 10 licenses sold Key Highlights Built for DE40 / GER40 (German Index) on MetaTrader 5 Targets 1–2 high-probability trades per day Combines adaptive logic with strict risk control No martingale, no grid – clean, rule-based execution Designed to meet pro
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Experts
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
VortexPrime Scalper Pro Advanced Gold Scalping EA
Jeffry Zara
Experts
️VortexPrime Scalper Pro —  Advanced Gold Scalping EA for MT5 ️ Built to Dominate. Engineered to Win.  VortexPrime Scalper Pro is a professional-grade Expert Advisor (EA) built to dominate XAU/USD (Gold) with precision scalping. Designed for speed, safety, and adaptability , it combines multi-filter entry logic, dynamic exits, and institutional-grade risk controls to transform volatility into opportunity. Why VortexPrime? Gold (XAU/USD) is the most profitable yet chaotic instrument
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
RSI crossmarket
Yoan, Sylvain Biesuz
5 (1)
Experts
diversification to sleep well RSIcrossmarket is an EA that adapts to all markets . It manages to maintain a relatively low drawdown and realistic coherent gain with basic setting , good on 36 markets . Designed for the purpose of long-term portfolio management The strategy uses a martingale approach and hedging , which helps to avoid staying with low drawdown. As mentioned earlier, due to its relatively low average drawdown, it is designed to be used on allmost major and minor currency, ind
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
Forex Mentor Ex
Andriy Sydoruk
Experts
Forex Mentor: Your Reliable Partner in Automated Trading Introduction Forex Mentor   is a revolutionary trading bot designed to automate strategies in the dynamic Forex market. With a focus on trend trading, this bot serves as a powerful tool for traders, enabling them to effectively capitalize on market opportunities while minimizing risks and simplifying decision-making processes. Its versatility and extensive customizable parameters make it the ideal choice for both novice traders and experie
Pafpaf BTCUSD
裕介 石野
Experts
１．自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴 当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴を詳しくお伝え致します。 FX 証券会社：CryptoGT、FXGT etc... プラットフォーム：MT5 専用 取引通貨：ビットコインドル (BTCUSD) 取引スタイル：スキャルピング～中期 取引時間軸：15 分足 (M15) まず、チャート上では、インジケーターなどは必要ありません。 当 EA へ全て組み込まれています。 推進はビットコインドル (BTCUSD) 15 分足用です。 ビットコインはご存じの通り、値動きが激しいです。 ほとんどがレンジですが、ブレイクするととんでもないほど動きます。 保有ポジション損失リスクを抑えたハーフ＆ハーフのトラップ＆リピートタイプ EA 利益はあっても保有ポジションによる損失（ロスカット）を減らす工夫として 値幅設定レンジ中央値より上では売りのトラップ＆リピート、 中央値より下では買いのトラップ＆リピートを行います。 パラメーター設定では、注文範囲の調整・フィルターによる発注抑制・トレーリングストップ の機能を備えています。 トラップ＆リピートタイプの取引では、弱点
Fortune Pro XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Experts
Fortune Pro — Smart Precision Trading on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Designed for Live Markets | Prop Firm Ready Fortune Pro is a next-generation Expert Advisor designed for high-performance trading on XAUUSD H1. It combines adaptive strategy logic with strict risk control to deliver consistent results in the gold market. Whether you're trading for yourself or aiming for funding, Fortune Pro is built to deliver. Why Fortune Pro Excels Every trade is secured with a Stop Loss and T
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une   réduction supplémentaire de 30 %   ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la haus
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
Scalping Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.14 (76)
Experts
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is XAUUSD .This robot is perfect for traders who prefer the scalping method and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking for an autom
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
Experts
ATTENTION:  DO NOT USE THE DEFAULT SET. PLEASE USE THE RECOMMENDED SETS BELOW DOWNLOAD HERE  V8.0 Setfiles -   updated 12/08/2025 Please, now, add the  http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC link to your MT5 terminal. This is a scalper system, and the tick backtest is more realistic for this type of system. Introducing BreakoutPulse:  Your Ultimate Trading Companion for XAUUSD, US30, and USTEC - and you can also make your own set files. BreakoutPuse is a powerful Expert Advisor designed
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Experts
Présentation de Mean Machine GPT Version 9.0+ — Un Bond Révolutionnaire dans la Technologie de Trading IA Je suis fier d'annoncer la mise à jour la plus significative de Mean Machine GPT à ce jour : la Version 9.0+. Cette version révolutionnaire introduit l'accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, le nouveau rôle d'Analyste, des vérifica
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Experts
NEXUS — un Expert Advisor qui évolue avec le marché Beaucoup d’EAs fonctionnent… jusqu’à ce que le marché change. La raison est souvent simple : ils utilisent des règles fixes comme « acheter avec RSI < 30 ». Cela fonctionne un temps puis devient inefficace lorsque le régime change. NEXUS combine des règles quantitatives avec une validation hors échantillon : il construit en temps réel des combinaisons à partir des données. Il analyse un historique configurable (par exemple 500 périodes en H1 o
Remstone
Remstone
5 (1)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 6 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoign
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
À propos de APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de retour à la moyenne . Il est conçu pour détecter les mouvements de prix excessifs et réagir avec une logique contrarienne selon des conditions prédéfinies. Le système intègre des mécanismes de gestion du risque, tels qu’un limiteur de perte quotidienne et une fonction de clôture automatique en cas de profit. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres en fonction de la taille du comp
Plus de l'auteur
CoreX G
Arseny Potyekhin
3.72 (18)
Experts
Vue d'ensemble Le CoreX G EA est un système de trading avancé spécialement conçu pour gérer les complexités du marché Forex. En utilisant des réseaux neuronaux de pointe, des technologies sophistiquées d'apprentissage automatique et une stratégie Big Data intégrée, CoreX G offre une précision et une sécurité exceptionnelles dans le trading. Cet Expert Advisor (EA) se distingue par son excellence technologique et son support client de premier ordre, garantissant aux utilisateurs une assistance à
CyBRG RX
Arseny Potyekhin
3.91 (11)
Experts
Présentation de CyBRG RX : l'assistant de trading de nouvelle génération Entrez dans le futur du trading avec CyBRG RX, votre compagnon de trading de pointe conçu pour élever votre expérience de trading. Tirant parti de la puissance des réseaux neuronaux avancés, CyBRG RX est conçu pour analyser et s’adapter à des conditions de marché en constante évolution avec une précision inégalée. Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par con
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.4 (10)
Experts
QuantCore GT L'EA QuantCore GT est un système de trading avancé conçu pour maîtriser les complexités du marché Forex grâce à une combinaison inégalée d'intelligence pilotée par l'IA et de stratégies basées sur les données. En intégrant ChatGPT-o1, le dernier GPT-4.5, des modèles sophistiqués d'apprentissage automatique et une approche Big Data de pointe, QuantCore GT atteint un nouveau niveau de précision, d'adaptabilité et d'efficacité dans le trading. Cet Expert Advisor (EA) se distingue par
CyBRG RX Mt4
Arseny Potyekhin
5 (2)
Experts
Présentation de CyBRG RX : l'assistant de trading de nouvelle génération Entrez dans le futur du trading avec CyBRG RX, votre compagnon de trading de pointe conçu pour élever votre expérience de trading. Tirant parti de la puissance des réseaux neuronaux avancés, CyBRG RX est conçu pour analyser et s’adapter à des conditions de marché en constante évolution avec une précision inégalée. Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par con
CoreX G MT4
Arseny Potyekhin
5 (8)
Experts
Vue d'ensemble Le CoreX G EA est un système de trading avancé spécialement conçu pour gérer les complexités du marché Forex. En utilisant des réseaux neuronaux de pointe, des technologies sophistiquées d'apprentissage automatique et une stratégie Big Data intégrée, CoreX G offre une précision et une sécurité exceptionnelles dans le trading. Cet Expert Advisor (EA) se distingue par son excellence technologique et son support client de premier ordre, garantissant aux utilisateurs une assistance à
HeXon FX
Arseny Potyekhin
5 (1)
Experts
HeXon FX – La solution de trading de premier plan pour les traders Forex HeXon FX est un Expert Advisor (EA) hautement avancé conçu pour opérer avec une précision extrême sur les marchés des changes. En utilisant des stratégies de trading de pointe, HeXon FX offre une solution flexible et stable pour trader la paire de devises principale EURUSD. Cet EA excelle lors des phases de forte volatilité du marché, s’adaptant efficacement à différentes conditions pour générer des profits constants tout
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Experts
Chers Traders, Je suis très heureux de vous présenter notre dernier projet. EA BitBull. Le trading réel de cryptomonnaies est désormais une réalité ! Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par conséquent, le prix augmentera progressivement pour limiter les ventes. Le prochain prix est de 790 USD. Avec l’aide de nos précieux partenaires du monde entier, nous avons réussi à développer une stratégie crypto innovante. Cette stratégie c
HeXon FX MT4
Arseny Potyekhin
Experts
HeXon FX – La solution de trading de premier plan pour les traders Forex HeXon FX est un Expert Advisor (EA) hautement avancé conçu pour opérer avec une précision extrême sur les marchés des changes. En utilisant des stratégies de trading de pointe, HeXon FX offre une solution flexible et stable pour trader la paire de devises principale EURUSD. Cet EA excelle lors des phases de forte volatilité du marché, s’adaptant efficacement à différentes conditions pour générer des profits constants tout
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Experts
Chers Traders, Je suis très heureux de vous présenter notre dernier projet. EA BitBull. Le trading réel de cryptomonnaies est désormais une réalité ! Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par conséquent, le prix augmentera progressivement pour limiter les ventes. Le prochain prix est de 790 USD. Avec l’aide de nos précieux partenaires du monde entier, nous avons réussi à développer une stratégie crypto innovante. Cette stratégie c
Filtrer:
Girgis Michelle
32
Girgis Michelle 2025.09.23 17:58 
 

A BIG LESSON LEARENED FROM MY EXPERIENCE IS THAT NO AI EA WORKS, THEY JUST HIDE LOSSES IN THE BACKTEST AND THEY CALL IT LEARING FROM MISTAKES... DONT BUY IT ITS BAD

Ledman88
55
Ledman88 2025.09.18 08:24 
 

Purchased Alphacore X on August 28th. Currently, the simulated trading is running smoothly, and the returns with the minimum risk settings are also good. Looking forward to the performance of the live trading in a month.

Albert Wilk
27
Albert Wilk 2025.09.17 20:00 
 

A purchased on September 1st. So far, it has only hit Take Profits. The backtests are 100% consistent with the live results, and I’m very satisfied with its performance. I’ve seen some negative comments from people claiming losses of 20% or more per Stop Loss. Please learn how to properly use an Expert Advisor — simply pressing “Play” is not enough. You need to find and optimize your own settings. If you trade with a 2% risk per SL, you can realistically achieve 60–80% profit per year. However, risking 20% per trade will tie you up emotionally and make you hate this algorithm the moment you hit your first SL. Also, to those talking about a negative risk-reward ratio: You’ve probably spent too much time on courses sold on Instagram. Algorithmic trading is based on probabilities and statistics, not on rigid RR concepts. If you aim for a 1:3 RR but constantly hit your SL, you’re not progressing. Meanwhile, a strategy with an RR of 5:1 might look less appealing at first glance, but if it consistently hits Take Profits over the years, it’s mathematically far superior. The numbers never lie. Don’t let poor risk management or misconceptions turn an excellent Expert Advisor into a bad experience. Congratulations to the developer for creating such a well-designed and consistent EA!

pakart
94
pakart 2025.09.17 07:37 
 

The author's behaviour is not good. After upgrading, the backtest SL fitting was removed, and the bad real signal was also deleted.

jigarjogiya
53
jigarjogiya 2025.09.12 15:21 
 

ea is not working in live markets, results are totally in loss, please dont purschase it, waste of money in the name of AI. ITD NOT AI, ITS FAKE. i am posting this review after 2 months. please stay away.

H 420
133
H 420 2025.09.11 14:26 
 

After using it for 2 months i can say its a total SCAM ! save ur money the author repost his signal few times already and still in negative he always promises that his working on a "update" and it will work smoothly from now on but all he does its removing the loosing trades from the backtest. A system that works with 7 to 1 risk to reward will never can work , i asked for a refund on the first week when i saw that ratio with my first stop loss but he promised me that the update will fix it and i should try it first ofcorse the update didnt changed nothing and got 2 straight sl one after the other with 50% dd on the account i told him again i want a refund and he told me i should keep the EA working it will recover , got another sl and i wrote him it wont recover it needs 21 streak on wining trade to recover from this and the ea cant make a streak of 2-3 trades without loosing, now he told me that he cant refund me and just waisted time to get more purchases . All his reviews are fake , u can check when the "person" that left a review joined the mql market community for example: Dawid Marczewski 2025.08.30 22:14 # EN Great support, excellent performance! The bot trades really well and delivers exactly what many traders are looking for. The author is very helpful and responsive. Highly recommended! Joined the market few days before: Dawid Marczewski 22 August 2025 at 09:08 Registered at MQL5.community And this is all the good reviews here, check by yourself, KEEP AWAY FROM THIS SELLER ALL HIS EA's are SCAMMES no even on of them making money , and he just making a new EA making a manipulated backtest and selling

paulo3391
65
paulo3391 2025.09.05 05:17 
 

This Expert Advisor is a scam disguised as a “perfect” product. The seller manipulates the results constantly: every time the EA accumulates heavy losses, they simply “erase” them by releasing a new update where all the failures magically disappear. That way, the backtest always looks flawless at 100%, but in reality the EA generates consistent losses.

On top of that, whenever users leave negative reviews (like mine), the seller floods the review section with fake 5-star ratings, most likely from newly created or gifted accounts. The comments are always unrealistically positive, creating the illusion that the system works, when in fact it fails completely in real trading.

The price of this EA is extremely high for what it actually delivers, and instead of being profitable, it puts your capital at serious risk. I personally tested it with $1,000 of real money and lost it all.

My advice is simple: DO NOT BUY. Don’t fall for manipulated statistics and fake reviews. Protect your money and don’t support sellers who exploit the trading community with fraudulent practices.

Dawid Marczewski
26
Dawid Marczewski 2025.08.30 22:14 
 

Great support, excellent performance! The bot trades really well and delivers exactly what many traders are looking for. The author is very helpful and responsive. Highly recommended!

Arseny Potyekhin
5101
Réponse du développeur Arseny Potyekhin 2025.08.31 09:15
Thank you very much for your feedback.
It's great to hear that there are satisfied customers who appreciate the work behind.
I hope that with the latest update, we can convince even more people.
Sultan1111q
54
Sultan1111q 2025.08.29 10:04 
 

A risk/reward ratio of 7:1 or 4:1 is not acceptable....its gambling now sorry &lt;&lt; after testing for 4 month in real account i dont recomand anyone to test it and buy it save your money better .

Arseny Potyekhin
5101
Réponse du développeur Arseny Potyekhin 2025.08.29 15:54
Hello,
Thanks for your message! A 4:1 RR is already a strong value – it's rare to find significantly better ratios on the market. We've managed to optimize it from 7:1 and are continuing to work on further improvements, though it's not a simple task. The EA is also currently delivering excellent results with a 1:4 RR setup.
Feel free to reach out anytime with more feedback or suggestions.
Piterk140
214
Piterk140 2025.08.28 20:11 
 

A risk/reward ratio of 7:1 or 4:1 is not acceptable....its gambling now sorry

Arseny Potyekhin
5101
Réponse du développeur Arseny Potyekhin 2025.08.29 15:52
Hello,
Thank you for your feedback. However, an RR of 4:1 is good; you will hardly find anything better on the market. We have already improved from 7:1 to 4:1 and are, of course, striving for even better RR, but it is not that easy.
And with an RR of 1:4, the EA is currently trading excellently.
If you have any further feedback for us, please feel free to write to us.
Bhushan0005
19
Bhushan0005 2025.08.22 18:07 
 

Best EA for Trading in gold (XAUUSD) for short term and long Term

teedeebee
233
teedeebee 2025.08.15 13:19 
 

After spending a lot of time (and cash) with all kinds of EA's, where the most of them are just plain rubbish for way too much money, I ran into AlphaCore X. So, I spent a little time to read the reviews and comments and aside from the comments that are written by envious competitors it looked worth the try. And man, what an AMAZING EA this is! The logic behind it makes all the difference between, bad, average and great bots like AlphaCore X. Running it on a live account now for a full week using the ADP2 profile and even though it doesn't make a lot of trades, the trades that it makes are spot on and until they all proved to be winning trades, resulting in very nice profits. Still has to see what the future brings and I will update my review after I have completed the first full month of trading with AlphaCore X. But for now: HIGHLY recommended! Thank you for great support and really excellent work with this EA, Arseny!

Ayhan Karagöz
51
Ayhan Karagöz 2025.08.08 14:39 
 

Hello Arseny, Here is my general review regarding the Alpacore X and Quant that you published, as I’ve mentioned before: The entry points definitely need to be adjusted, because with the current setup, trades stay in loss for too long. If the entry points are moved earlier, the TP can easily be $10 instead of $3. A risk/reward ratio of 7:1 or 4:1 is not acceptable. When the entry points are improved, these should turn into more balanced numbers like 10:10, 15:10, or 10:15 USD. The AI blocks some signals on your end, but not on ours — this inconsistency needs to be resolved. Could you please share the current progress if you’re working on these topics? If any of these points remain unresolved, I’m considering not using the EA and can’t recommend it either. But if all of them are properly adjusted, the EA can deliver excellent profits. If these issues are resolved, I will update my review accordingly.

JonesDD
24
JonesDD 2025.08.03 09:55 
 

I would like to sincerely thank Arseny once again for his outstanding and responsive support. His dedication to continuously improving the EA and addressing user feedback is truly commendable. After the latest updates, everything is running again and the EA performs with impressive consistency and precision. This product definitely deserves much more attention, as it stands out from the majority of EAs available on the market, not only because of its performance but also due to the excellent service behind it. I have already recommended this EA to many fellow traders and will continue to do so in the future.

Josue Abel Guallichico Loya
142
Josue Abel Guallichico Loya 2025.08.02 14:15 
 

After a week of consistent use, the EA has given me the confidence to deposit more capital into the account using its two strategies. So far, it has been accurate. I recommend it and hope that the author continues to implement improvements and new strategies for this EA.

Jan Kollar
83
Jan Kollar 2025.07.30 18:38 
 

Very good EA and excellent support.

Miroslav9808
64
Miroslav9808 2025.07.28 18:45 
 

Very bad Robot. first trade I lose 24% of my account with set fail from seller. This is not trading this is gambling like casino. lose 24% in one trade how is this possible to much gamble. The seller deleted signal! BEWARE OF SCAM

Arseny Potyekhin
5101
Réponse du développeur Arseny Potyekhin 2025.07.30 08:30
Hi, sorry for the loss, we are currently working on improving ADP1, so please use ADP2 for now.
Furthermore, your account seems strange to me. You have a fresh new account, but you know your way around here. Furthermore, you buy extra EAs and then immediately rate them poorly. Only negative reviews. It looks like the competition to me. More here: https://www.mql5.com/en/market/product/139373/comments/page4?source=Unknown#comment_57665656
Alex_Meteoro
26
Alex_Meteoro 2025.07.24 06:19 
 

Comprado por la buena reputación del autor y el enorme potencial de las pruebas en backtesting, en unas semanas actualizo con resultados.

XFEI086125
70
XFEI086125 2025.07.21 08:33 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Mohammad Khalili
36
Mohammad Khalili 2025.07.20 17:01 
 

Warning Warning Warning Danger Danger Danger

After testing this robot on real accounts many times, it behaved completely differently and inconsistently with the backtest, which is very detailed, and I do not recommend that anyone else like me be fooled by the backtest but in reality lose their capital. I strongly warn you to stay away from this developer and their robots and be fooled by the manipulated backtests.

The biggest weaknesses of their robots: 1- Risk to reward ratio of 7 and above, while in the backtest this ratio was 3!!! 2- Very low success rate of about 50%Winrate = 50% Risk / Reward = 7 This is a disaster that, unfortunately, is not clear at all in the backtests. 

 بزرگترین ضعف های ربات های ایشان :1- نسبت ریسک به ریوارد 7 و بالاتر در حالی که در بک تست این نسبت 3 بود !!!

2- نسبت موفقیت بسیار پایین تا حدود 50 درصد

Winrate = 50%

Risk /Riward = 7

این یک فاجعه است که متاسفانهع در بکتست ها اصلا مشخص نیست .

12
Répondre à l'avis