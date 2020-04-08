Force Index with Dynamic OSB zones mq

Indicateur Crypto_Forex "Force Index avec zones dynamiques de survente/surachat" pour MT4, sans repeinture.





- L'indice de force est l'un des meilleurs indicateurs qui combine les données de prix et de volume en une seule valeur.

- Il est idéal pour effectuer des transactions de vente à partir de la zone de surachat dynamique et des transactions d'achat à partir de la zone de survente dynamique.

- Cet indicateur est excellent pour le trading Momentum dans la direction de la tendance.

- Zone de surachat dynamique - au-dessus de la ligne jaune.

- Zone de survente dynamique - en dessous de la ligne bleue.

- L'indice de force lui-même est un oscillateur puissant - qui mesure la quantité d'énergie utilisée pour déplacer le prix.

- Avec des alertes PC et mobiles.





