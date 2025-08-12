Quantum Emperor Pro
- Versione: 3.4
- Aggiornato: 17 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Quantum Emperor Pro è un sofisticato Expert Advisor (EA) di grid trading, costruito per padroneggiare il mercato dell'oro con precisione. Combinando oltre 8 anni di esperienza nel trading e 18 anni di ingegneria del software, offre un mix perfetto di intelligenza di mercato e automazione all'avanguardia, direttamente sul tuo conto di trading.
Ottimizzato per il timeframe a 5 minuti (M5) su XAUUSD (Oro), non richiede una configurazione complessa. Basta collegarlo al tuo grafico, selezionare il tuo profilo di rischio e lasciarlo operare. Quantum Emperor Pro dà priorità alla qualità sulla quantità, aspettando pazientemente le configurazioni a più alta probabilità prima di eseguire le operazioni.
💰 Offerta attuale: $699.99 — disponibile per i prossimi 5 acquirenti solamente.
📈 Prezzo finale: $1,699.99 (il prezzo aumenta di $50 dopo ogni 5 acquisti).
🌟 Perché scegliere Quantum Emperor Pro?
- ✔ 100% Trading automatizzato – nessun intervento manuale necessario
- ✔ Ottimizzato per XAUUSD M5 – costruito e testato specificamente per l'Oro
- ✔ Alimentato da una serie di strategie intelligenti che lavorano in sinergia
- ✔ Progettato per bilanciare potenziale di profitto e gestione del rischio
- ✔ Configurazione semplice – basta caricare, collegare e fare trading
📋 Requisiti minimi e raccomandazioni
- 📌 Broker: Qualsiasi broker affidabile con spread bassi (IC Markets raccomandato)
- 💱 Prezzo dell'Oro: Richiede una quotazione di prezzo a 2 decimali (non compatibile con quotazioni a 3 decimali)
- 💵 Deposito iniziale:
- Minimo: $500 (con leva 1:500)
- Raccomandato: $1,000 (con leva 1:500)
- ⚡ Leva: Minimo 1:100 (1:500 raccomandato)
- 🔄 Tipo di conto: Conto hedging richiesto
- 🖥️ VPS: ❗️ Obbligatorio per un funzionamento ininterrotto 24/7
