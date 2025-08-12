Quantum Emperor Pro

👑 Presentazione di Quantum Emperor Pro: Il tuo specialista del trading automatizzato sull'Oro 🤖

Quantum Emperor Pro è un sofisticato Expert Advisor (EA) di grid trading, costruito per padroneggiare il mercato dell'oro con precisione. Combinando oltre 8 anni di esperienza nel trading e 18 anni di ingegneria del software, offre un mix perfetto di intelligenza di mercato e automazione all'avanguardia, direttamente sul tuo conto di trading.

Ottimizzato per il timeframe a 5 minuti (M5) su XAUUSD (Oro), non richiede una configurazione complessa. Basta collegarlo al tuo grafico, selezionare il tuo profilo di rischio e lasciarlo operare. Quantum Emperor Pro dà priorità alla qualità sulla quantità, aspettando pazientemente le configurazioni a più alta probabilità prima di eseguire le operazioni.

💰 Offerta attuale: $699.99 — disponibile per i prossimi 5 acquirenti solamente.

📈 Prezzo finale: $1,699.99 (il prezzo aumenta di $50 dopo ogni 5 acquisti).

🌟 Perché scegliere Quantum Emperor Pro?

  • ✔ 100% Trading automatizzato – nessun intervento manuale necessario
  • ✔ Ottimizzato per XAUUSD M5 – costruito e testato specificamente per l'Oro
  • ✔ Alimentato da una serie di strategie intelligenti che lavorano in sinergia
  • ✔ Progettato per bilanciare potenziale di profitto e gestione del rischio
  • ✔ Configurazione semplice – basta caricare, collegare e fare trading

📋 Requisiti minimi e raccomandazioni

  • 📌 Broker: Qualsiasi broker affidabile con spread bassi (IC Markets raccomandato)
  • 💱 Prezzo dell'Oro: Richiede una quotazione di prezzo a 2 decimali (non compatibile con quotazioni a 3 decimali)
  • 💵 Deposito iniziale:
    • Minimo: $500 (con leva 1:500)
    • Raccomandato: $1,000 (con leva 1:500)
  • Leva: Minimo 1:100 (1:500 raccomandato)
  • 🔄 Tipo di conto: Conto hedging richiesto
  • 🖥️ VPS: ❗️ Obbligatorio per un funzionamento ininterrotto 24/7

Installa Quantum Emperor Pro oggi stesso e passa dalla parte vincente del trading.

Altri dall'autore
Gold Emperor Pro Basic
John Samuel Ifegwu
Experts
Gold Emperor Pro Basic – Il tuo primo passo verso il trading dell'oro profittevole Gold Emperor Pro Basic è alimentato dallo stesso motore avanzato della versione completa di Gold Emperor Pro . La versione Basic è limitata a una dimensione di lotto fissa di 0.01 , il che la rende un punto di ingresso perfetto per i trader che vogliono testare il sistema con un rischio minore. Questo EA è stato appositamente costruito per l' ORO (XAUUSD) sul timeframe M5 , completamente ottimizzato per offr
FREE
Quantum Emperor Pro DM
John Samuel Ifegwu
Experts
Effettua l'upgrade qui per ottenere il sistema completo: Quantum Emperor Pro (Versione Completa) Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali. Quantum Emperor Pro — Versione di Prova Benvenuto nella Versione di Prova di Quantum Emperor Pro. Questa versione è progettata per darti l'opportunità di valutare come funziona l'EA in condizioni reali prima di effettuare un acquisto. Basta collegarlo al grafico di XAUUSD M5 con un saldo
FREE
SMC Order Block EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
SMC Order Block EA Pro con AI Assist: Il Futuro del Trading Istituzionale dell'Oro su MT5 Sblocca i Concetti di Smart Money con Precisione Potenziata dall'IA su XAUUSD L' SMC Order Block EA Pro è ora dotato della potente AI Assist (Assistenza IA), ridefinendo la tua esperienza di trading automatizzato su MetaTrader 5. Specificamente progettato per l'Oro ( XAUUSD ), questo Expert Advisor integra l'Intelligenza Artificiale per migliorare le sue già collaudate strategie Smart Money Concepts (SMC
Scalp Master Pro EA
John Samuel Ifegwu
Experts
Dai un'occhiata a Gold Emperor Pro – 6 potenti strategie, 1 motore di precisione Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali. Se trovi questo EA utile, per favore considera di lasciare una recensione positiva come incoraggiamento per averlo condiviso gratuitamente. Grazie! ScalpMasterProEA: Scalping di Precisione e Controllo Avanzato del Rischio per EURUSD M15 ScalpMasterProEA è la soluzione di trading automatizzata definitiv
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali. Se trovi questo EA utile, ti preghiamo di lasciare una recensione positiva come incoraggiamento per la sua condivisione gratuita. Grazie!     Esplora altri EA su MQL5 DollarEdge Reversal EA Pro: Trading di Precisione sulle Inversioni USD su Base Giornaliera Cattura inversioni ad alta probabilità nelle principali coppie USD con automazione intelligente e robusta gestione del rischio.
FREE
Breakout Emperor
John Samuel Ifegwu
Experts
Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali. Breakout Emperor — Trading di Breakout di Precisione, Ridefinito Breakout Emperor è un Expert Advisor (EA) di breakout di livello professionale, costruito per trader seri che cercano coerenza, controllo intelligente del rischio e alta redditività nei mercati volatili. Specificamente ottimizzato per XAUUSD (Oro) sul timeframe M15 , Breakout Emperor ha dimostrato un'eccezionale redditività
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Gold Emperor Pro – La Soluzione di Trading Definitiva per XAUUSD Gold Emperor Pro è un algoritmo di trading completamente automatizzato progettato esclusivamente per XAUUSD sul timeframe M5 . Combina sei strategie indipendenti, intelligenti e robuste che lavorano insieme per cogliere opportunità ad alta probabilità ed eseguire operazioni con precisione. Basta collegare l'EA a XAUUSD (M5) , disabilitare Fixed Lot e lasciare che Gold Emperor Pro gestisca il resto. Offerta attuale: $599.99
