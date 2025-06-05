FastWay EA
- Experts
- PAVEL UDOVICHENKO
- Version: 1.23
- Mise à jour: 8 juillet 2025
- Activations: 7
Signal en direct: CLIQUEZ ICI
Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs.
Prix final : 2937 $ — le prix augmente de 100 $ après chaque 10 achats.
Conçu selon la philosophie “installer et oublier”, il peut fonctionner de manière stable pendant des années avec une intervention minimale.
Peut être utilisé seul ou comme ajout précieux à un portefeuille diversifié.
Il suffit de l’attacher au graphique et de le laisser tourner.
Fonctionnalités clés de FastWay EA :
- Prend en compte, en plus des cotations :
- Volatilité des marchés actions mondiaux
- Volatilité des futures sur taux des devises de base
- Signaux de volatilité et de direction du marché des options
- Système en grille, sans martingale.
- Mécanisme de sortie intelligent pour clôturer les positions en perte lors de drawdowns prolongés.
Exigences minimales et recommandations (paramètres par défaut)
- Broker : faible spread (IC Markets, IC Trading, Valutrades recommandés)
- Dépôt minimum : $1500
- Dépôt recommandé : $2000
- Effet de levier : 1:100 ou plus
- Type de compte : Hedging
- Utiliser un VPS 24/7 (obligatoire)
Instructions d’installation
- Autoriser le serveur analytique paveludoservice_com dans le terminal (capture).
- Méthode correcte : paramètres par défaut sur un seul graphique (capture).
- Autre méthode : supprimer la liste des symboles et lancer sur 4 graphiques AUDCAD… (capture).
- Mauvaise méthode : garder les paramètres par défaut et lancer sur 4 graphiques (capture).
Les acheteurs sont invités au groupe privé. Laissez un commentaire sur la page produit pour y accéder.
Envie d’un essai gratuit de 21 jours ? Envoyez-moi un message privé.
Et surtout :
Chaque acheteur de FastWay EA peut obtenir LittleCrazy EA gratuitement !
Déjà acheté ? Contactez-moi pour le recevoir.
FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.