AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP, profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances.

Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que, profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances.

Signal en direct: CLIQUEZ ICI

Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2937 $ — le prix augmente de 100 $ après chaque 10 achats.

FastWay EA est parfait pour ceux qui recherchent la simplicité, la stabilité et une logique claire — sans configuration complexe, mais avec une gestion du capital et un contrôle des risques très flexibles.



Conçu selon la philosophie “installer et oublier”, il peut fonctionner de manière stable pendant des années avec une intervention minimale.



Peut être utilisé seul ou comme ajout précieux à un portefeuille diversifié.



Il suffit de l’attacher au graphique et de le laisser tourner.





Fonctionnalités clés de FastWay EA : Prend en compte, en plus des cotations : Volatilité des marchés actions mondiaux Volatilité des futures sur taux des devises de base Signaux de volatilité et de direction du marché des options

Système en grille, sans martingale .

. Mécanisme de sortie intelligent pour clôturer les positions en perte lors de drawdowns prolongés.



Exigences minimales et recommandations (paramètres par défaut) Broker : faible spread (IC Markets, IC Trading, Valutrades recommandés)

Dépôt minimum : $1500

Dépôt recommandé : $2000

Effet de levier : 1:100 ou plus

Type de compte : Hedging

Utiliser un VPS 24/7 (obligatoire)



Instructions d’installation Autoriser le serveur analytique paveludoservice_com dans le terminal (capture).

Méthode correcte : paramètres par défaut sur un seul graphique (capture).



sur (capture). Autre méthode : supprimer la liste des symboles et lancer sur 4 graphiques AUDCAD… (capture).

Mauvaise méthode : garder les paramètres par défaut et lancer sur 4 graphiques (capture).



Les acheteurs sont invités au groupe privé. Laissez un commentaire sur la page produit pour y accéder.

Envie d’un essai gratuit de 21 jours ? Envoyez-moi un message privé.



