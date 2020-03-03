Quantum Emperor Pro

Quantum Emperor Pro – 高性能 XAUUSD 剥头皮和激进增长引擎

我是 Quantum Emperor Pro，专为在 M5 时间框架上精确、快速地交易 XAUUSD 而设计。我的优势在于提供激进的账户增长，尤其是在我可以自由优化手数大小并在所有市场时段进行剥头皮交易时。

释放我的全部潜力，体验高性能、动量驱动的交易。

开始时，将 EA 附加到 XAUUSD M5 图表，查看输入参数，并选择您偏好的风险设置。如需额外的交易活动，您可以启用 INCLUDE SCALPING（包含剥头皮）和 INCLUDE ASIAN SESSION（包含亚洲时段）选项。无需复杂的配置。

主要特点

  • 基于网格的自动化交易系统
  • 专为 M5 时间框架上的 XAUUSD 优化
  • 多个内部策略组合工作
  • 结构化的风险管理选项
  • 简单的设置和清晰的参数控制

最低要求和建议

  • 交易品种: XAUUSD
  • 价格格式: 需要 2 位小数的黄金报价
  • 初始存款:
    • 最低: 500 USD (1:500 杠杆)
    • 推荐: 1,000 USD (1:500 杠杆)
  • 杠杆: 最低 1:100 (推荐 1:500)
  • 账户类型: 需要对冲账户
  • VPS: 建议用于持续运行

快速入门指南

Quantum Emperor Pro 旨在通过结构化的风险控制实现稳定的性能。以下指南概述了可配置的风险模式和仓位大小选项。

风险等级

该 EA 包含可选择的风险模式，这些模式在指定的账户余额阈值处自动激活：

  • 极低风险 — 在 1,000 USD 余额时激活
  • 低风险 — 在 1,500 USD 余额时激活
  • 中低风险 — 在 2,000 USD 余额时激活
  • 中等风险 — 在 2,500 USD 余额时激活
  • 高风险 — 在 100,000 USD 余额时激活
  • 极高风险 — 在 150,000 USD 余额时激活
  • 极端风险 — 在 200,000 USD 余额时激活

最低交易余额

推荐余额：1,000 USD 或更高。

手数大小

  • 固定手数 (默认): 交易恒定的手数大小。
  • 固定手数 = 关闭: 手数大小随账户净值自动调整。

动态固定手数大小

当与“固定手数”选项同时启用时，EA 会根据预定义的账户余额阈值调整手数大小。这允许仓位大小随着账户增长而逐渐增加，同时保持风险受控。

包含剥头皮

启用后，EA 会激活其剥头皮模块，以在市场活动较高期间增加交易频率。这可能会增加交易数量和总体回撤。在实盘账户上使用此功能之前，建议进行回测。剥头皮模式针对 2024 年及以后的数据进行了优化，并将内部网格级别降低到 2。

设置文件和额外的配置指南可以在产品页面的评论部分找到。

作者的更多信息
Golden Monarch EA
John Samuel Ifegwu
5 (2)
专家
Golden Monarch EA — XAUUSD 交易者的智能增长引擎 Golden Monarch EA 是一款先进的、以性能为导向的自动交易系统。我们采取战略性的大幅折扣定价，旨在助力新晋交易者，降低进入专业级交易的门槛。 它旨在帮助交易者充满信心快速上手，负责任地使小微账户增值，并通过纪律严明的执行培养交易的一致性，从而为迈向更高水平的机遇奠定坚实基础。 凭借精确的人场、自适应交易逻辑和严格的风险控制，Golden Monarch EA 旨在各种市场条件下保持稳定运行，同时坚持资本保全至上的交易原则。 Golden Monarch EA 充当了新手入门与专业化扩张之间的桥梁，是寻求结构化增长而非投机风险的交易者的理想解决方案。 开始前，只需将 EA 添加到 XAUUSD M5 图表 ，检查输入参数，即可开始交易。如需更多交易机会，您可以启用 INCLUDE SCALPING（包含剥头皮） 和 INCLUDE ASIAN SESSION（包含亚洲时段） 选项。无需进行高级配置。 主要功能 专为 XAUUSD M5 时间周期优化 执行速度快，性能稳定 设置简单，参数结构清晰 最
Scalp Master Pro EA
John Samuel Ifegwu
专家
Scalp Master Pro EA: EURUSD M15 精准剥头皮和高级风险控制 Scalp Master Pro EA 专为寻求在 EURUSD M15 时间框架上实现持续绩效、结构化风险管理和高质量交易设置的交易者而设计。它结合了两种互补的策略和强大的保护功能，以支持长期稳定的结果。 双重策略框架 该 EA 包含两种集成的交易方法，可在不同市场条件下提供灵活性：     均值回归模式 (Mean Reversion Mode): 使用布林带和 RSI 来识别价格耗尽和潜在的反转区域。此方法旨在捕捉市场回调和短期修正。     趋势跟踪模式 (Trend Following Mode): 利用快/慢移动平均线交叉、RSI 确认和烛台信号来参与持续的方向性移动。     如果您觉得这款 EA 有帮助，请考虑留下积极的评价。感谢您的反馈。 风险管理功能 Scalp Master Pro EA 包含多项旨在支持长期资本保值的内置机制：     动态手数调整 (Dynamic Lot Sizing): 根据定义的风险百分比和止损距离自动调整手数大小。     固定手数选项 (Fixe
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
专家
DollarEdge Reversal EA Pro：日线图上的美元反转检测 DollarEdge Reversal EA Pro 旨在识别美元主要货币对中潜在的反转条件。它在 日线 (D1) 时间框架上运行，并使用美元影响反转策略 (UIRS)，这是一种宏观技术方法，用于评估美元在多个相关品种中的强弱。 该EA侧重于系统的信号检测、结构化的执行和可配置的风险参数，适用于偏好波段交易或头寸设置的交易者。 核心交易逻辑             DXY 情绪引擎： 该EA评估美元指数 (DXY) 趋势，并与多达九个美元主要货币对进行交叉核对。这有助于识别相关性变化和动量转换。                 基于水平位的拒绝确认： 使用ATR调整的缓冲区评估支撑或阻力区域附近的价格行为，以过滤潜在的反转信号。                   执行系统： 包括基于ATR的止损、保本功能、部分退出逻辑和可调节的风险回报目标。                 动态头寸规模确定： 头寸规模根据账户净值、选定的风险百分比和可用保证金进行计算。         如果此EA对您的交易有帮助，我们感谢
FREE
SMC Order Block EA Pro
John Samuel Ifegwu
专家
SMC Order Block EA Pro（含AI辅助）适用于 XAUUSD SMC Order Block EA Pro 是一款专为 XAUUSD 设计的 MetaTrader 5 自动交易系统。它集成了智能资金概念（Smart Money Concepts, SMC）和 AI 辅助模块，以提高决策制定、一致性和风险控制。该系统旨在通过结构化、基于规则的执行，帮助交易者管理个人账户和自营交易公司（prop firm）的条件。 该 EA 采用机构风格的逻辑，识别订单块（order blocks）、方向性偏差（directional bias）和结构化价格行为。借助集成的 AI 模块，它可以增强交易过滤并适应不断变化的市场条件。 开始时，将 EA 附加到 XAUUSD 图表并加载产品评论部分提供的推荐设置文件。 主要特点     全自动交易，无需人工干预。     针对 H4 时间框架上的 XAUUSD 进行了优化。     将以利润为中心的逻辑与严格的风险管理参数相结合。     设置简单，配置输入清晰。 最低要求和建议     经纪商: 任何信誉良好且点差具有竞争力的经纪商。  
Breakout Emperor
John Samuel Ifegwu
专家
Breakout Emperor — XAUUSD (M15) 突破交易系统 Breakout Emperor 是一款自动化的突破交易智能交易系统 (EA)，专为 M15 周期 的 XAUUSD 交易而设计。 该系统旨在使用波动性、动量和区间过滤器来识别结构化的突破条件。 它包括多层风险保护和基于市场条件的自适应入场逻辑。 该 EA 经过 2023 年 10 月至 2025 年 7 月 的回测评估，在测试配置下执行了 213 笔交易 。 下面显示的所有性能指标仅基于此特定时期和配置的回测结果。 策略概览 交易逻辑结合使用了 ATR、ADX 和 RSI 来过滤突破情景。 EA 在预定义的波动性区域内运行，并应用自适应交易管理。 其入场结构旨在捕获持续走势，同时保持受控的风险敞口。 关键技术亮点 在测试期内执行了 213 笔交易 测试配置的回测净结果：$14,619.59 (初始余额 $6,000) 最大回撤 (余额)：6.43% 最大回撤 (净值)：9.39% 基于账户净值的动态头寸规模调整 风险管理工具：保本、追踪止损、止损缓冲、部分止盈、基于回撤的止损 使用 ADX 和 RSI 条件
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
专家
Gold Emperor Pro – XAUUSD (M5) 自动交易系统 Gold Emperor Pro 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 M5 周期上的 XAUUSD（黄金） 交易而设计。它利用 六种独立策略 同时运行，以在不同的市场条件下识别交易机会。 要开始交易，请将 EA 加载到 XAUUSD M5 图表 上，根据需要调整参数，然后启动智能交易系统。如需增加交易频率，您可以启用 INCLUDE SCALPING （剥头皮）和 INCLUDE ASIAN SESSION （亚盘时段）选项。无需复杂的配置。 主要功能 全自动交易系统 专为 M5 周期上的 XAUUSD 优化 六种集成策略并行运行 基于风险的仓位管理选项 安装和设置过程简单 最低要求 交易品种： XAUUSD 时间周期： M5 价格格式： EA 需要 2 位小数的黄金报价 初始入金： 最低： $500 推荐： $1,000 杠杆： 最低 1:100（更高的杠杆可能会提高灵活性） 快速入门指南 Gold Emperor Pro 专为 XAUUSD 的稳定且可控交易而打造。以下是主要输入参数和功能的快速入门概述
