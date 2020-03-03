Quantum Emperor Pro
- 专家
- John Samuel Ifegwu
- 版本: 5.42
- 更新: 23 十二月 2025
- 激活: 10
Quantum Emperor Pro – 高性能 XAUUSD 剥头皮和激进增长引擎
我是 Quantum Emperor Pro，专为在 M5 时间框架上精确、快速地交易 XAUUSD 而设计。我的优势在于提供激进的账户增长，尤其是在我可以自由优化手数大小并在所有市场时段进行剥头皮交易时。
释放我的全部潜力，体验高性能、动量驱动的交易。
开始时，将 EA 附加到 XAUUSD M5 图表，查看输入参数，并选择您偏好的风险设置。如需额外的交易活动，您可以启用 INCLUDE SCALPING（包含剥头皮）和 INCLUDE ASIAN SESSION（包含亚洲时段）选项。无需复杂的配置。
主要特点
- 基于网格的自动化交易系统
- 专为 M5 时间框架上的 XAUUSD 优化
- 多个内部策略组合工作
- 结构化的风险管理选项
- 简单的设置和清晰的参数控制
最低要求和建议
- 交易品种: XAUUSD
- 价格格式: 需要 2 位小数的黄金报价
- 初始存款:
- 最低: 500 USD (1:500 杠杆)
- 推荐: 1,000 USD (1:500 杠杆)
- 杠杆: 最低 1:100 (推荐 1:500)
- 账户类型: 需要对冲账户
- VPS: 建议用于持续运行
快速入门指南
Quantum Emperor Pro 旨在通过结构化的风险控制实现稳定的性能。以下指南概述了可配置的风险模式和仓位大小选项。
风险等级
该 EA 包含可选择的风险模式，这些模式在指定的账户余额阈值处自动激活：
- 极低风险 — 在 1,000 USD 余额时激活
- 低风险 — 在 1,500 USD 余额时激活
- 中低风险 — 在 2,000 USD 余额时激活
- 中等风险 — 在 2,500 USD 余额时激活
- 高风险 — 在 100,000 USD 余额时激活
- 极高风险 — 在 150,000 USD 余额时激活
- 极端风险 — 在 200,000 USD 余额时激活
最低交易余额
推荐余额：1,000 USD 或更高。
手数大小
- 固定手数 (默认): 交易恒定的手数大小。
- 固定手数 = 关闭: 手数大小随账户净值自动调整。
动态固定手数大小
当与“固定手数”选项同时启用时，EA 会根据预定义的账户余额阈值调整手数大小。这允许仓位大小随着账户增长而逐渐增加，同时保持风险受控。
包含剥头皮
启用后，EA 会激活其剥头皮模块，以在市场活动较高期间增加交易频率。这可能会增加交易数量和总体回撤。在实盘账户上使用此功能之前，建议进行回测。剥头皮模式针对 2024 年及以后的数据进行了优化，并将内部网格级别降低到 2。
设置文件和额外的配置指南可以在产品页面的评论部分找到。