GoldPulser EA
- Experts
- Mohamed Hamdi Kaaniche
- Version: 5.0
- Activations: 5
GoldPulser EA - Système Automatisé de Scalping et Suivi de Tendance Multi-Devises
GoldPulser EA est un système de trading sophistiqué qui allie la précision du scalping à la fiabilité du suivi de tendance. Conçu pour les traders Forex recherchant des rendements constants, cet expert advisor utilise un algorithme propriétaire pour identifier des opportunités de trading à haute probabilité sur plusieurs paires de devises.
Caractéristiques Principales:
-
Analyse multi-timeframe pour des entrées précises
-
Gestion des risques avancée avec taille de position dynamique
-
Filtre intégré des actualités pour éviter les périodes de haute volatilité
-
Compatible avec EURUSD, GBPUSD, XAUUSD et autres paires majeures
-
Trading entièrement automatisé avec configuration en un clic
Stratégie de Trading:
GoldPulser EA utilise une combinaison unique d'indicateurs de momentum et de volatilité pour identifier les points d'entrée optimaux. Le système détecte à la fois les opportunités de scalping à court terme et les mouvements de tendance à plus long terme, s'adaptant aux conditions changeantes du marché en temps réel.
Requirements:
-
Solde minimum de compte : 500 $ (recommandé)
-
Comptes ECN/RAW avec faibles spreads recommandés
-
Timeframes : M15, H1
-
VPS recommandé pour une opération 24/7
Pack Inclus:
-
GoldPulser EA (fichier EX5)
-
Manuel utilisateur détaillé (PDF)
-
Fichiers de paramètres recommandés
-
1 an de mises à jour gratuites