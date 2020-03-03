GoldPulser EA - Système Automatisé de Scalping et Suivi de Tendance Multi-Devises

GoldPulser EA est un système de trading sophistiqué qui allie la précision du scalping à la fiabilité du suivi de tendance. Conçu pour les traders Forex recherchant des rendements constants, cet expert advisor utilise un algorithme propriétaire pour identifier des opportunités de trading à haute probabilité sur plusieurs paires de devises.

Caractéristiques Principales:

Analyse multi-timeframe pour des entrées précises

Gestion des risques avancée avec taille de position dynamique

Filtre intégré des actualités pour éviter les périodes de haute volatilité

Compatible avec EURUSD, GBPUSD, XAUUSD et autres paires majeures

Trading entièrement automatisé avec configuration en un clic

Stratégie de Trading:

GoldPulser EA utilise une combinaison unique d'indicateurs de momentum et de volatilité pour identifier les points d'entrée optimaux. Le système détecte à la fois les opportunités de scalping à court terme et les mouvements de tendance à plus long terme, s'adaptant aux conditions changeantes du marché en temps réel.

Requirements:

Solde minimum de compte : 500 $ (recommandé)

Comptes ECN/RAW avec faibles spreads recommandés

Timeframes : M15, H1

VPS recommandé pour une opération 24/7

Pack Inclus:

GoldPulser EA (fichier EX5)

Manuel utilisateur détaillé (PDF)

Fichiers de paramètres recommandés

1 an de mises à jour gratuites



