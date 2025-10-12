BitBot est un robot de trading intelligent et adaptatif conçu spécifiquement pour le Bitcoin (BTCUSD) sur l’unité de temps H1. Entièrement basé sur l’analyse technique, BitBot met l’accent sur des décisions précises à l’aide de stratégies fondées sur les volumes — un élément clé dans l’univers volatil des cryptomonnaies.La logique centrale de BitBot repose sur l’analyse en temps réel des volumes de trading de Bitcoin et des principales altcoins. En surveillant en continu les variations de volume sur plusieurs unités de temps et en analysant leur corrélation, BitBot identifie la force et la direction de la dynamique du marché crypto.BitBot traite dynamiquement les données en direct de votre courtier pour détecter les changements de sentiment du marché et les ruptures de corrélation, permettant ainsi des décisions de trading bien informées. Qu’il s’agisse d’entrées en tendance ou de retournements liés aux volumes, BitBot propose une approche technique fiable et réactive aux données.

Bot setting tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762932

Key usage notes:

Attach EA to BTCUSD | H1 chart

Robot is broker independent

Use low spread and low commission accounts

Minimum deposit is $100

Compatible with all leverages, from 1:30 to 1:2000



Support both Hedging and Netting accounts

[Link] Following your purchase, reach out through private message to receive setup details and tutorials.







