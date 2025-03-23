Système de Trading Automatisé Avancé pour l’Or

Gold Catalyst EA MT5 est une solution de trading entièrement automatisée, optimisée spécifiquement pour XAU/USD (Or). En combinant des stratégies de suivi de tendance, des confirmations d’action sur les prix et une gestion dynamique du risque, cet EA a démontré une performance stable et fiable au cours de plus d’une année de tests en conditions de marché réelles.

1. Aperçu de la Stratégie

Gold Catalyst EA MT5 suit une approche systématique en intégrant :

Analyse de tendance : Identifie les opportunités de trading sur la base de conditions de marché prédéfinies.

Filtrage par action du prix : Exécute uniquement les signaux à haute probabilité en excluant ceux à plus faible taux de réussite.

Exécution dynamique des ordres : Ajuste les niveaux d'entrée et de sortie en temps réel afin de tirer parti de la volatilité du marché.

Contrôle structuré du risque : Chaque position est protégée par un stop-loss et un take-profit, sans utiliser martingale, grid ni arbitrage.

L’objectif est de concilier croissance régulière et préservation du capital, tout en réduisant le risque global au minimum.

2. Caractéristiques Principales

Automatisation complète pour l’or (XAU/USD) : Élimine la nécessité d’une surveillance continue du marché.

Aucune martingale, grid ou arbitrage : Chaque trade est sécurisé avec un stop-loss strict pour éviter des risques excessifs.

Paramètres de risque personnalisables : Ajustez la taille des lots, les stops et les take-profits selon votre appétit pour le risque.

Stabilité à long terme : Conçu pour des performances constantes et des drawdowns limités dans différents cycles de marché.

Conçu pour des performances constantes et des drawdowns limités dans différents cycles de marché. Compatibilité MT5 : Optimisé pour l’exécution rapide des ordres et les fonctions de backtesting avancées de MetaTrader 5.

3. Gestion du Risque

Gold Catalyst EA MT5 vous offre un contrôle total sur vos paramètres de risque :

Taille des lots basée sur le solde : Ajuste automatiquement le volume des trades selon les fonds disponibles.

Stop-Loss et Take-Profit adaptatifs : Se calibrent en fonction de la volatilité du marché en temps réel.

Se calibrent en fonction de la volatilité du marché en temps réel. Protection contre le drawdown : Mécanisme intégré pour protéger le capital lors de conditions extrêmes.

Chaque position est ainsi prise avec un risque clairement défini et maîtrisé, évitant toute exposition imprévue.

4. Exigences et Configuration du Compte

Solde minimum : 2000 $ (recommandé pour de meilleures performances)

Levier : 1:1000 conseillé

Type de compte : Zero Spread / Raw Spread (les comptes à commission offrant une exécution optimale)

Zero Spread / Raw Spread (les comptes à commission offrant une exécution optimale) Broker / VPS : Une faible latence est cruciale pour exécuter les ordres dans les meilleurs délais. Un VPS avec une latence <10ms est fortement recommandé pour minimiser le slippage.



Conseil : Bien que l’EA soit optimisé pour les comptes Raw Spread, il fonctionne également sur des comptes Standard/ECN avec de faibles spreads.

5. Performance & Tests

Plus de 12 mois de tests en forward : Ont révélé une croissance de capital régulière et des drawdowns réduits.

Ont révélé une croissance de capital régulière et des drawdowns réduits. Suivi en direct & backtests : L’EA est continuellement évalué dans divers environnements de marché pour valider sa fiabilité et sa rentabilité.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veillez à trader de manière responsable.

6. Tarifs & Licence

Licence à vie : 3 000 $

Location mensuelle : 300 $

300 $ Location 3 mois : 750 $

Toutes les formules incluent la livraison instantanée de l’EA et son activation immédiate sur MetaTrader 5, ainsi que des mises à jour régulières et un support dédié, sans coût supplémentaire.

7. À Qui s’Adresse Gold Catalyst EA MT5 ?

Traders recherchant l'automatisation : Ceux qui souhaitent se libérer de la surveillance constante tout en maintenant une gestion prudente du risque.

Investisseurs long terme : Intéressés par une stratégie algorithmique sur l'or pour diversifier leur portefeuille.

Intéressés par une stratégie algorithmique sur l’or pour diversifier leur portefeuille. Utilisateurs axés sur le contrôle du risque : Préférant une approche transparente et contrôlée, sans stratégies agressives.

8. Comment Commencer

Achetez Gold Catalyst EA MT5 sur le Marché MQL5. Installez et Activez l’EA sur votre plateforme MT5. Réglez les paramètres de risque (taille du lot, stop-loss, etc.) selon vos préférences. Laissez-le trader automatiquement pendant que vous vous consacrez à d’autres tâches — Gold Catalyst EA MT5 s’occupe du reste.

Un guide d’utilisation détaillé est fourni pour vous accompagner dans l’installation et la configuration optimale.

9. Avertissement sur les Risques

Le trading d’instruments financiers, y compris l’or (XAU/USD), comporte des risques importants. Bien que Gold Catalyst EA MT5 adopte une gestion stricte et évite les stratégies dangereuses, aucun système ne garantit les bénéfices ni n’élimine totalement les pertes. N’investissez que des fonds que vous pouvez vous permettre de risquer, et demandez conseil à un professionnel si nécessaire.

Prêt à Passer Votre Trading sur l’Or à un Niveau Supérieur ?

Procurez-vous dès maintenant Gold Catalyst EA MT5 et découvrez une solution de trading entièrement automatisée, conçue spécifiquement pour XAU/USD. Profitez d’une performance stable, d’un risque maîtrisé et d’une exécution sans surveillance constante — votre transition vers un trading de l’or plus intelligent commence ici !