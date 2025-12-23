Quantum Emperor Pro

Quantum Emperor Pro – Hochleistungs-XAUUSD-Scalping und aggressiver Wachstums-Engine

Ich bin Quantum Emperor Pro, entwickelt, um XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen mit Präzision und Geschwindigkeit zu handeln. Meine Stärke liegt in der Bereitstellung aggressiven Kontowachstums, insbesondere wenn mir die Freiheit gegeben wird, Losgrößen zu optimieren und über alle Marktsitzungen hinweg zu scalpen.

Schöpfen Sie mein volles Potenzial aus und erleben Sie hochleistungsfähigen, momentumgetriebenen Handel.

Um zu beginnen, hängen Sie den EA an den XAUUSD M5 Chart an, überprüfen Sie die Eingabeparameter, wählen Sie Ihre bevorzugten Risikoeinstellungen und deaktivieren Sie UseFixedLotSize. Für zusätzliche Handelsaktivitäten können Sie die Optionen INCLUDE SCALPING und INCLUDE ASIAN SESSION aktivieren. Es ist keine komplexe Konfiguration erforderlich.

Hauptmerkmale

  • Automatisiertes Grid-basiertes Handelssystem
  • Speziell für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert
  • Mehrere interne Strategien, die in Kombination arbeiten
  • Strukturierte Risikomanagement-Optionen
  • Einfache Einrichtung und klare Parametersteuerung

Mindestanforderungen und Empfehlungen

  • Symbol: XAUUSD
  • Preisformat: Erfordert ein Gold-Quote mit 2 Dezimalstellen
  • Anfangseinzahlung:
    • Minimum: 500 USD (mit 1:500 Hebel)
    • Empfohlen: 2,500 USD (mit 1:500 Hebel)
  • Hebelwirkung: Minimum 1:100 (1:500 empfohlen)
  • Kontotyp: Hedging-Konto erforderlich
  • VPS: Empfohlen für den Dauerbetrieb

Kurzanleitung

Quantum Emperor Pro ist auf konsistente Leistung mit strukturierter Risikokontrolle ausgelegt. Die folgende Anleitung bietet einen Überblick über die konfigurierbaren Risikomodi und Optionen zur Positionsgrößenbestimmung.

Risikostufen

Der EA enthält wählbare Risikomodi, die bei bestimmten Kontostands-Schwellenwerten automatisch aktiviert werden:

  • Sehr Geringes Risiko — wird bei 1.000 USD Kontostand aktiviert
  • Geringes Risiko — wird bei 1.500 USD Kontostand aktiviert
  • Mittel-Geringes Risiko — wird bei 2.000 USD Kontostand aktiviert
  • Mittleres Risiko — wird bei 2.500 USD Kontostand aktiviert
  • Hohes Risiko — wird bei 100.000 USD Kontostand aktiviert
  • Sehr Hohes Risiko — wird bei 150.000 USD Kontostand aktiviert
  • Extremes Risiko — wird bei 200.000 USD Kontostand aktiviert

Mindesthandelsguthaben

Empfohlenes Guthaben: 2.500 USD oder höher.

Losgrößenbestimmung

  • Festes Los (Standard): Handelt mit einer konstanten Losgröße.
  • Festes Los = Aus: Losgrößen skalieren automatisch mit der Kontokapitalisierung.

Dynamische Feste Losgrößenbestimmung

Wenn diese Option zusammen mit der Option „Festes Los“ aktiviert ist, passt der EA die Losgröße basierend auf vordefinierten Kontostands-Schwellenwerten an. Dadurch kann die Positionsgröße mit dem Wachstum des Kontos schrittweise erhöht werden, während das Risiko kontrolliert bleibt.

Scalping einschließen

Bei Aktivierung schaltet der EA sein Scalping-Modul ein, um die Handelshäufigkeit in Zeiten höherer Marktaktivität zu erhöhen. Dies kann sowohl die Anzahl der Trades als auch den Gesamtdrawdown erhöhen. Vor der Verwendung dieser Funktion auf einem Live-Konto wird Backtesting empfohlen. Der Scalping-Modus ist für Daten ab 2024 optimiert und reduziert die interne Gitterstufe auf 2.

Set-Dateien und zusätzliche Konfigurationsanleitungen finden Sie im Kommentarbereich der Produktseite.

Empfohlene Produkte
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Prism Scalper
VALU VENTURES LTD
Experten
Prism Scalper Basic v16.0 Prism Scalper Basic v16.0 is a sophisticated MetaTrader Expert Advisor designed for high-frequency scalping across multiple markets, including Forex, Gold, and Cryptocurrency. This trading system employs a proven mean reversion strategy to maximize profit potential while maintaining strict risk management protocols. Key Features Single Strategy Focus:   Specialized mean reversion system for clear and consistent performance. Multi-Asset Optimization:   Automatically ada
FREE
Pipsophilia
Sami Triki
Experten
PIPSOPHILIA ist eine modulare, hochfrequente Scalping-Strategie, die für eine extrem niedrige Latenzzeit und konsistente Profitabilität bei den wichtigsten Forex-Paaren entwickelt wurde. Sie arbeitet auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen und nutzt Mikrobewegungen und kurzlebige Preisineffizienzen mit chirurgischer Präzision aus. Kernattribute: - Multi-Pair-Anpassungsfähigkeit: Bewährte Performance in USDCHF, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCAD, mit maßgeschneiderter Logik für jeden Vermögenswer
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experten
STARTPROMO: NUR 34 9 $ statt 990$! Nur noch wenige Exemplare zu diesem Aktionspreis verfügbar! Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live-Ergebnisse mit geringem Risiko Live-Ergebnisse hohes Risiko Willkommen bei STABILITY PRO   : Eines der fortschrittlichsten, stabilsten und risikoärmsten Gittersysteme auf dem Markt! Dieser EA wurde über die gesamte verfügbare Historie der von ihm verwendeten Forex
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Formula One EA
Kwok Kit Lo
Experten
die Standardeinstellungen (XAUUSD, M1, Mindesteinzahlung: 1.000 $). Das folgende Signal verwendet einen vertrauenswürdigen Broker (IC Markets)  MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA Der Formula One EA ist ein hochmodernes automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde und ausgefeilte Hochfrequenzstrategien nutzt, die für den 1-Minuten-Zeitraum optimiert sind. Dieses fortschrittliche System wurde sorgfältig entwickelt, um
Bit Bot
Arash Panahi
Experten
BitBot – Fortgeschrittener BTCUSD-Trading-Roboter für den H1-Chart BitBot ist ein intelligenter und anpassungsfähiger Handelsroboter, der speziell für Bitcoin (BTCUSD) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert vollständig auf technischer Analyse und legt besonderen Wert auf volumenbasierte Strategien zur präzisen Entscheidungsfindung – ein entscheidender Faktor im volatilen Kryptomarkt. Die Logik von BitBot dreht sich um die Echtzeitanalyse des Handelsvolumens von Bitcoin und führenden Altc
Price Action Master
VALU VENTURES LTD
Experten
Advanced Price Action Master EA - Multi-Strategy Trading System Advanced Price Action Master EA is a professional Expert Advisor that combines multiple analytical approaches, including order flow analysis and Ichimoku with Fibonacci, for automated market execution. Core Strategies: Order Flow Analysis:   Utilizes concepts including order blocks and liquidity analysis. Ichimoku Cloud System:   Multi-timeframe confluence analysis for trend confirmation. Fibonacci Analysis:   Automated detection o
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Eastwist
Fernando Souza Mendes
Experten
EASTWIST.mq5 funktioniert gut bei kurzfristigen Operationen. Die Sensibilität für kurzfristige Marktsignale, die von den RSI- und MACD-Indikatoren bereitgestellt wird, scheint zusammen mit der simulierten Entscheidungslogik des maschinellen Lernens wirklich eine effektive Kombination zu sein, um schnelle Kursbewegungen zu erfassen. Die Fähigkeit, schnell auf Marktbedingungen zu reagieren, ist ein wertvolles Merkmal bei Scalping- oder Day-Trading-Strategien, bei denen Präzision und Geschwindigke
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Experten
Diese Strategie kombiniert   Nadaraya-Watson Envelope ,   RSI   und   ATR Stop Loss Finder   für präzise Handelssignale mit dynamischem Stop-Loss. Funktionsweise: •   Nadaraya-Watson Envelope:   Identifiziert dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen. •   RSI:   Zeigt Momentum und Überkauf/Überverkauf an. •   ATR Stop Loss Finder:   Setzt Stop-Loss basierend auf Volatilität. Einstieg: •   Long: •   Preis am unteren Envelope. •   RSI unter 30. •   Short: •   Preis am oberen Envelope. •  
FREE
WakaWakaWay
Kam Yuk Wong
Experten
WakaWakaWay EA ist ein vollautomatisches "Pullback"-Handelssystem. Es ist besonders effektiv beim Handel mit den "Pullback"-Währungspaaren AUDNZD. Das System nutzt die wichtigsten Muster des Forex-Marktes im Handel - die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Der Drawdown ist klein mit sehr guter Rendite. Ich hoffe, Sie können es genießen. Zeitrahmen: M15 Währungspaar: AUDNZD
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Experten
AuricSkeeter - Professioneller Ausbruchs-EA Vollautomatischer Expert Advisor, der Ausbruchsgelegenheiten mit Hilfe benutzerdefinierter Indikatoren identifiziert und handelt. Keine externen Indikatoren erforderlich - alles ist eingebaut für maximale Leistung und Zuverlässigkeit. SCHLÜSSEL-FEATURES Intelligente Breakout-Erkennung - Erkennt automatisch signifikante Hochs und Tiefs und platziert Pending Orders auf optimalen Niveaus Eingebauter Nachrichtenfilter - Schützt Ihre Trades während wichtige
Nova FRC Trader
Anita Monus
Experten
Nova FRC Trader ist eine disziplinierte Automatisierung des Fraktal-Indikators - ein klassisches Werkzeug, das lokale Hochs und Tiefs identifiziert, um potenzielle Umkehr- und Ausbruchspunkte zu lokalisieren. Dieser EA verwandelt fraktale Muster in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann in den Handel einsteigt, wenn der Preis eine bedeutsame Verschiebung der Marktstruktur bestätigt. Anstatt jedem Swing hinterherzujagen, konzentriert sich Nova FRC Trader auf Setups, bei denen Fraktale ein
CryptoSlayer
VALU VENTURES LTD
Experten
Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management. Trading Strategies The system includes 25 trading strategies organized into three categories: Technical Analysis Strategies: MA Crossover RSI Momentum MACD Signal Bollinger Bands Market Structure Multi-timeframe Analysis Breakout Trading ATR Position Sizing Support/Resista
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FSilverTrend - Expert Advisor für den USDJPY-Handel FSilverTrend ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde und die Markttrends mit Präzision und Effizienz ausnutzt. Basierend auf einem fortschrittlichen algorithmischen Ansatz identifiziert dieser EA die vorherrschende Marktrichtung und führt optimierte Trades aus, um nachhaltige Bewegungen zu nutzen. Hauptmerkmale: Trend-basierte Strategie: Nutzt Indikatoren und Preisaktionsmuster, um den vorherrschenden U
Hegding More X
Onyekachi Franklin Agbo
Experten
Hedging More X - Fortgeschrittener Handelsroboter zur Risikokontrolle Hedging More X ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Vorteile von Hedging-Strategien zu nutzen, um Risiken zu verwalten und potenzielle Gewinne unter volatilen Marktbedingungen zu maximieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die ihren Ansatz mit intelligenten Handelsausgleichstechniken diversifizieren möchten, und funktioniert nahtlos auf den wichtigsten Forex-Paaren und synth
FREE
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
Experten
Dieser Expert Advisor ist ein Intraday-Handelsroboter, der ausschließlich auf Umkehrungen bei wichtigen Kursniveaus abzielt. Er identifiziert das Tageshoch und -tief und führt dann Trades aus, wenn der Kurs auf eines von zwei vordefinierten Niveaus zurückgeht. Der Bot bietet sowohl eine feste als auch eine dynamische Losgröße , wobei letztere die Positionsgröße auf der Grundlage des Kontostandes für ein präzises Risikomanagement berechnet. Außerdem verfügt er über einen Trailing-Stop , um Gewinn
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Experten
Der Handel war noch nie so einfach! Probieren wir es aus! MT4-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategie Es gibt einige Nachrichten innerhalb eines Tages, die den Kurs sehr schnell nach oben oder unten schnellen lassen können, und das ist eine gute Gelegenheit für Händler, einige Gewinne zu erzielen. Möchten Sie eine Pressemitteilung skalieren? So können Sie es tun: Eröffnen Sie 3 bis 5 Minuten vor der Veröffentlichung der Nachrichten zwei Stop-Orders (einen Kauf- und eine
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experten
Fortschrittliches automatisiertes Handelssystem für Gold Gold Catalyst EA MT5 ist eine vollständig automatisierte Handelslösung, speziell optimiert für XAU/USD (Gold) . Durch die Kombination von Trendfolge-Strategien , Preisaktions-Bestätigungen und einer dynamischen Risikosteuerung zeigte dieser EA während über einjähriger Tests unter realen Marktbedingungen eine stabile und zuverlässige Performance. 1. Strategieüberblick Gold Catalyst EA MT5 verfolgt einen systematischen Ansatz, der Folgendes
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Experten
Dieser Tag veränderte alles. Er begann wie jeder andere - ein Milchkaffee, ein europäisches Café, der Duft von frischem Gebäck. Dann sah ich ihn: elegant, in Eile, in ein schnittiges Auto steigend. Als er sich bewegte, fiel etwas herunter - ein USB-Stick. Er war nicht gewöhnlich. Schwer. Eingraviert: "R.D." Das Auto verschwand. Ich hob es auf und drückte auf die Türklingel des Gebäudes, aus dem er gekommen war. Stille. Ich steckte ihn in meine Tasche und spürte, dass dies nur der Anfang war. St
You Tech Traders
Vitalii Zakharuk
Experten
Tech Trader Forex Bot: Ihr Schlüssel zum zuverlässigen Handelserfolg Einführung in den Forex-Handel Der Devisenhandel ist ein komplexer und dynamischer Markt, der viel Zeit, Mühe und Fachwissen für eine effektive Navigation erfordert. Mit dem Aufkommen von Handelsrobotern können Händler nun ihre Handelsstrategien automatisieren und Markttrends nutzen, ohne unzählige Stunden mit der Analyse von Daten verbringen zu müssen. Der Tech Trader Forex Bot ist eine hochmoderne Lösung, die Ihnen den Handel
Lunox Breakout
Akpofure Bright Gageche-gold
Experten
Lunox Breakout - Präzision. Disziplin. Kontrolle. Lunox Breakout ist ein professionelles Handelssystem, das für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Struktur, tägliche Konsistenz und Kapitalschutz legen. Es identifiziert automatisch Marktbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit, basierend auf Zeit und Volatilitätsverhalten, und führt dann Trades mit institutioneller Präzision und striktem Risikomanagement aus. Mit einer fortschrittlichen Ausführungslogik und einem ausgefeilten Trailing-Mechanis
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experten
Hinweis: Mindestinvestition 1000 usd oder (100 usd ist Account Cent (10000 Cent)) Start bei 0,01 Lot. Der Handel mit einem Expert Advisor (EA) auf dem M1-Zeitrahmen (1-Minuten-Chart) kann aufgrund der schnellen Kursbewegungen und des erhöhten Rauschens in solch kurzen Zeitrahmen eine ziemliche Herausforderung darstellen. Es ist jedoch nicht unmöglich, und einige Händler verwenden EAs im M1-Chart für bestimmte Strategien. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen zum Handel mit einem EA auf dem
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experten
Intersection EA ist eine vollautomatische Software (Handelsroboter), die Handelsaufträge auf dem Währungsmarkt in Übereinstimmung mit dem Algorithmus und einzigartigen Handelseinstellungen für jedes Währungspaar ausführt. Intersection EA ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet, die über solide Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten verfügen. Trader und Programmierer der Firma Kalinka Capital OU haben seit 2011 hart an der Entwicklung des Intersection EA Forex-Roboters gearbeitet
Advance PROB Breakout
VALU VENTURES LTD
Experten
PROB V2 - Advanced Pattern Range Opening Breakout PROB V2 is a sophisticated trading system designed to capture high-probability breakouts during the New York market open. Unlike simple breakout strategies, this EA validates every move using advanced price action patterns, including volume surges, momentum shifts, and candle structure analysis, to filter out false signals. Key Features Smart Breakout Logic:   Validates breakouts using compression ratios, gap analysis, and wick rejection filters
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
Xauron
Roberto Liguoro
Experten
XAURON EA - Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON ist ein Premium Gold Expert Advisor, der entwickelt wurde, um explosive Ausbrüche auf XAU/USD mit Hilfe von hochpräzisen Algorithmen, dynamischem Schutz und Echtzeit-Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu erfassen. LINK ZUM MYFXBOOK LIVE-SIGNAL Die Handelsleistung kann in Abhängigkeit von mehreren Faktoren erheblich variieren, darunter: Bedingungen des Brokers Ausführungsgeschwindigkeit und Slippage Latenzzeit VPS-Qualität Marktb
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Experten
Hallo, ich bin ein Algo-Trader aus Deutschland und biete hier meinen eigenen EA an, den ich täglich für meinen Handel verwende und den ich seit mehreren Jahren kontinuierlich weiterentwickle. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser EA ein sehr komplexes Tool ist, mit dem man verschiedene Strategien handeln kann. Verschiedene Ein- und Ausstiegssignale können mit verschiedenen Filtern kombiniert werden. Außerdem gibt es ein umfangreiches Stop-Loss- und Take-Profit-Management-System. Ich verwend
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experten
Über APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Mean-Reversion-Strategie basiert. Das System erkennt überdehnte Marktbewegungen und reagiert mit gegenläufigen Positionen, die auf festgelegten Bedingungen beruhen. Der EA verfügt über integrierte Risikokontrollen wie konfigurierbare tägliche Verlustlimits und automatische Ausstiegsmechanismen. Die Einstellungen lassen sich an Kontogröße, Handelsumgebung oder Bewertungsrichtlinien anpassen. APE wurde aus
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Experten
Unser Team - @Supremacy_Lab - freut sich, Ihnen unser erstes Produkt vorstellen zu können - EA_Supremacy_NT - eine einzigartige technische Lösung für Daytrading, Scalping und Trendfolge. EA_Supremacy_NT ist eine nicht-trading Version unseres automatisierten Kern-Advisors, der später veröffentlicht wird. Es handelt sich um ein wirklich innovatives Produkt, das auf einem unkonventionellen Ansatz zur Verarbeitung von Marktdaten basiert. Der zugrunde liegende Algorithmus ermöglicht es Händlern, de
Ew3
Roberto Alencar
Experten
EW3 - Expert Advisor für Forex Mean Reversion Trading Überblick Ein Expert Advisor, der auf Mean Reversion-Strategien mit diszipliniertem Risikomanagement ausgelegt ist und risikoreiche Ansätze wie Grid- oder Martingale-Methoden vermeidet. Hauptmerkmale Mean-Reversion-Strategie: Identifiziert und handelt Marktkorrekturbewegungen Multi-Symbol-Unterstützung: Arbeitet mit 26 Währungspaaren gleichzeitig -Zentrale Risikokontrolle: Globales Stop-Loss- und Take-Profit-Management für alle Positionen M
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
God Gold Martingale
Pratham Jatin Barot
Experten
Sehr geehrte Kunden, Ich, Pratham Barot, Inhaber und Entwickler von God Gold Martingale, möchte Sie darauf hinweisen, dass auf verschiedenen Seiten gefälschte Versionen meines EA veröffentlicht werden. Um Ihr wertvolles Geld zu schützen und ein sicheres Erlebnis zu gewährleisten, vermeiden Sie bitte diese gefälschten Produkte. Kaufen und nutzen Sie ausschließlich unsere seriöse Plattform. Bitte vermeiden Sie Plattformen wie YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET usw., die gefälschte Bots unter un
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren v
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experten
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNUNG: EA hat nur für GOLD (XAUUSD) optimierte Sets (Mindestkapital: $1000) Download-Sets unten: Verwenden Sie diese Sets für XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professionelles Grid-Hedge-Handelssystem mit fortschrittlichem Risikomanagement Dieser hochentwickelte Expert Advisor verwendet eine bidirektionale Grid-Strategie, die für eine beständige Performance in volatilen Märkten entwickelt wurd
Weitere Produkte dieses Autors
Golden Monarch EA
John Samuel Ifegwu
5 (2)
Experten
Golden Monarch EA — Intelligente Wachstums-Engine für XAUUSD-Trader Golden Monarch EA ist ein fortschrittliches, leistungsorientiertes automatisiertes Handelssystem, das strategisch zu einem stark ermäßigten Preis angeboten wird, um angehende Trader zu unterstützen und die Barriere zum professionellen Handel zu senken. Es wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, mit Vertrauen einzusteigen, kleinere Konten verantwortungsbewusst wachsen zu lassen und durch disziplinierte Ausführung Beständigkeit z
Scalp Master Pro EA
John Samuel Ifegwu
Experten
Scalp Master Pro EA: Präzises Scalping und erweiterte Risikokontrolle für EURUSD M15 Der Scalp Master Pro EA wurde für Trader entwickelt, die eine konstante Performance, strukturiertes Risikomanagement und hochwertige Trade-Setups auf dem EURUSD M15 Zeitrahmen suchen. Er kombiniert zwei komplementäre Strategien mit starken Schutzfunktionen, um stabile Ergebnisse über die Zeit zu unterstützen. Dualer Strategie-Rahmen Dieser EA umfasst zwei integrierte Handelsansätze, die Flexibilität unter versch
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experten
DollarEdge Reversal EA Pro: USD-Umkehrerkennung auf dem Tages-Zeitrahmen Der DollarEdge Reversal EA Pro wurde entwickelt, um potenzielle Umkehrbedingungen in USD-Hauptwährungspaaren zu identifizieren. Er arbeitet auf dem Tages-Zeitrahmen (D1) und verwendet die USD Influence Reversal Strategy (UIRS), eine makrotechnische Methode, die die Stärke oder Schwäche des US-Dollars über mehrere verwandte Symbole hinweg bewertet. Der EA konzentriert sich auf systematische Signalerkennung, strukturierte Aus
FREE
SMC Order Block EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experten
SMC Order Block EA Pro mit KI-Assistenz für XAUUSD Der SMC Order Block EA Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Es integriert Smart Money Concepts (SMC) mit einem KI-gestützten Modul, um die Entscheidungsfindung, Konsistenz und Risikokontrolle zu verbessern. Das System wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, sowohl persönliche Konten als auch Prop-Firm-Bedingungen mit strukturierter, regelbasierter Ausführung zu verwalten. Der EA v
Breakout Emperor
John Samuel Ifegwu
Experten
Breakout Emperor — Breakout-Handelssystem für XAUUSD (M15) Breakout Emperor ist ein automatisierter Breakout-Handels-Expert Advisor, der für XAUUSD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System wurde entwickelt, um strukturierte Breakout-Bedingungen mithilfe von Volatilitäts-, Momentum- und Range-Filtern zu identifizieren. Es beinhaltet mehrere Ebenen des Risikoschutzes und eine adaptive Einstiegslogik, basierend auf den Marktbedingungen. Der EA wurde durch einen Backtest von Oktober 2023
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experten
Gold Emperor Pro – Automatisiertes Handelssystem für XAUUSD (M5) Gold Emperor Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der exklusiv für den Handel mit XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er arbeitet mit sechs unabhängigen Strategien , die gleichzeitig laufen, um Handelsmöglichkeiten unter wechselnden Marktbedingungen zu identifizieren. Um mit dem Handel zu beginnen, fügen Sie den EA zum XAUUSD M5-Chart hinzu, passen Sie die Parameter bei Bedarf an und starten Sie den Expert Advis
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension