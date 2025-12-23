Quantum Emperor Pro – Hochleistungs-XAUUSD-Scalping und aggressiver Wachstums-Engine

Ich bin Quantum Emperor Pro, entwickelt, um XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen mit Präzision und Geschwindigkeit zu handeln. Meine Stärke liegt in der Bereitstellung aggressiven Kontowachstums, insbesondere wenn mir die Freiheit gegeben wird, Losgrößen zu optimieren und über alle Marktsitzungen hinweg zu scalpen.

Schöpfen Sie mein volles Potenzial aus und erleben Sie hochleistungsfähigen, momentumgetriebenen Handel.

Um zu beginnen, hängen Sie den EA an den XAUUSD M5 Chart an, überprüfen Sie die Eingabeparameter, wählen Sie Ihre bevorzugten Risikoeinstellungen und deaktivieren Sie UseFixedLotSize. Für zusätzliche Handelsaktivitäten können Sie die Optionen INCLUDE SCALPING und INCLUDE ASIAN SESSION aktivieren. Es ist keine komplexe Konfiguration erforderlich.

Hauptmerkmale

Automatisiertes Grid-basiertes Handelssystem

Speziell für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert

Mehrere interne Strategien, die in Kombination arbeiten

Strukturierte Risikomanagement-Optionen

Einfache Einrichtung und klare Parametersteuerung

Mindestanforderungen und Empfehlungen

Symbol: XAUUSD

XAUUSD Preisformat: Erfordert ein Gold-Quote mit 2 Dezimalstellen

Erfordert ein Gold-Quote mit 2 Dezimalstellen Anfangseinzahlung: Minimum: 500 USD (mit 1:500 Hebel) Empfohlen: 2,500 USD (mit 1:500 Hebel)

Hebelwirkung: Minimum 1:100 (1:500 empfohlen)

Minimum 1:100 (1:500 empfohlen) Kontotyp: Hedging-Konto erforderlich

Hedging-Konto erforderlich VPS: Empfohlen für den Dauerbetrieb

Kurzanleitung

Quantum Emperor Pro ist auf konsistente Leistung mit strukturierter Risikokontrolle ausgelegt. Die folgende Anleitung bietet einen Überblick über die konfigurierbaren Risikomodi und Optionen zur Positionsgrößenbestimmung.

Risikostufen

Der EA enthält wählbare Risikomodi, die bei bestimmten Kontostands-Schwellenwerten automatisch aktiviert werden:

Sehr Geringes Risiko — wird bei 1.000 USD Kontostand aktiviert

Geringes Risiko — wird bei 1.500 USD Kontostand aktiviert

Mittel-Geringes Risiko — wird bei 2.000 USD Kontostand aktiviert

Mittleres Risiko — wird bei 2.500 USD Kontostand aktiviert

Hohes Risiko — wird bei 100.000 USD Kontostand aktiviert

Sehr Hohes Risiko — wird bei 150.000 USD Kontostand aktiviert

Extremes Risiko — wird bei 200.000 USD Kontostand aktiviert

Mindesthandelsguthaben

Empfohlenes Guthaben: 2.500 USD oder höher.

Losgrößenbestimmung

Festes Los (Standard): Handelt mit einer konstanten Losgröße.

Handelt mit einer konstanten Losgröße. Festes Los = Aus: Losgrößen skalieren automatisch mit der Kontokapitalisierung.

Dynamische Feste Losgrößenbestimmung

Wenn diese Option zusammen mit der Option „Festes Los“ aktiviert ist, passt der EA die Losgröße basierend auf vordefinierten Kontostands-Schwellenwerten an. Dadurch kann die Positionsgröße mit dem Wachstum des Kontos schrittweise erhöht werden, während das Risiko kontrolliert bleibt.

Scalping einschließen

Bei Aktivierung schaltet der EA sein Scalping-Modul ein, um die Handelshäufigkeit in Zeiten höherer Marktaktivität zu erhöhen. Dies kann sowohl die Anzahl der Trades als auch den Gesamtdrawdown erhöhen. Vor der Verwendung dieser Funktion auf einem Live-Konto wird Backtesting empfohlen. Der Scalping-Modus ist für Daten ab 2024 optimiert und reduziert die interne Gitterstufe auf 2.

Set-Dateien und zusätzliche Konfigurationsanleitungen finden Sie im Kommentarbereich der Produktseite.