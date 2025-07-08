Ape Alpha Propfirm Edge

À propos de APE (Alpha Prop Edge)

APE (Alpha Prop Edge) est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de retour à la moyenne. Il est conçu pour détecter les mouvements de prix excessifs et réagir avec une logique contrarienne selon des conditions prédéfinies.

Le système intègre des mécanismes de gestion du risque, tels qu’un limiteur de perte quotidienne et une fonction de clôture automatique en cas de profit. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres en fonction de la taille du compte ou des exigences de leur environnement de trading.

APE a été testé en profondeur sur des données historiques afin de valider sa stabilité structurelle. Il est destiné aux utilisateurs expérimentés, familiers avec la gestion des positions et du risque.

Fonctionnalités de gestion du risque :

Limite de perte journalière configurable

Clôture automatique lorsqu’un niveau de profit est atteint

Profils de risque ajustables (conservateur, modéré, élevé)

Aperçu technique :

Logique contrarienne basée sur les extensions de marché

Mécanismes intégrés de protection du capital

Paramétrable pour répondre aux critères des comptes financés

Convient aux tests, à la recherche ou à une utilisation discrétionnaire

Avertissement important :

Ce produit peut entraîner une augmentation de l’exposition dans certaines conditions. Il n’est pas destiné à la gestion d’un portefeuille à long terme ni à la constitution d’un historique de performance.

Tous les résultats sont issus de tests historiques et ne garantissent aucun résultat futur. Son utilisation doit être fondée sur une bonne compréhension des risques.

Paires de devises :

APE peut être utilisé sur plusieurs paires. Toutefois, se concentrer sur les 4 paires principales ci-dessous peut offrir une meilleure stabilité et un risque réduit :