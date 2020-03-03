Quantum Emperor Pro
- Experts
- John Samuel Ifegwu
- 버전: 5.44
- 업데이트됨: 2 1월 2026
- 활성화: 10
Quantum Emperor Pro – 고성능 XAUUSD 스캘핑 및 공격적 성장 엔진
저는 Quantum Emperor Pro이며, XAUUSD를 M5 시간 프레임에서 정밀하고 빠르게 거래하도록 설계되었습니다. 저의 강점은 공격적인 계정 성장을 제공하는 것이며, 특히 제가 랏 크기를 최적화하고 모든 시장 세션에서 스캘핑할 자유가 주어질 때 더욱 그렇습니다.
저의 잠재력을 최대한 발휘하고 고성능의, 모멘텀 기반 거래를 경험하십시오.
시작하려면 EA를 XAUUSD M5 차트에 첨부하고 입력 매개변수를 검토한 후, 원하는 리스크 설정을 선택하고 UseFixedLotSize를 비활성화하십시오. 추가적인 거래 활동을 원하시면 INCLUDE SCALPING 및 INCLUDE ASIAN SESSION 옵션을 활성화할 수 있습니다. 복잡한 설정은 필요하지 않습니다.
주요 기능
- 자동화된 그리드 기반 거래 시스템
- M5 시간 프레임의 XAUUSD에 특별히 최적화됨
- 여러 내부 전략이 조합되어 작동
- 구조화된 위험 관리 옵션
- 간단한 설정과 명확한 매개변수 제어
최소 요구 사항 및 권장 사항
- 심볼: XAUUSD
- 가격 형식: 소수점 이하 2자리 금 견적 필요
- 초기 예치금:
- 최소: 500 USD (1:500 레버리지 사용 시)
- 권장: 2,500 USD (1:500 레버리지 사용 시)
- 레버리지: 최소 1:100 (1:500 권장)
- 계정 유형: 헤징 계정 필요
- VPS: 지속적인 운영을 위해 권장됨
빠른 시작 가이드
Quantum Emperor Pro는 구조화된 위험 제어로 일관된 성능을 위해 설계되었습니다. 다음 가이드는 구성 가능한 위험 모드 및 포지션 크기 조정 옵션에 대한 개요를 제공합니다.
위험 수준
EA에는 지정된 계정 잔액 임계값에서 자동으로 활성화되는 선택 가능한 위험 모드가 포함되어 있습니다.
- 매우 낮은 위험 — 1,000 USD 잔액에서 활성화
- 낮은 위험 — 1,500 USD 잔액에서 활성화
- 중간-낮은 위험 — 2,000 USD 잔액에서 활성화
- 중간 위험 — 2,500 USD 잔액에서 활성화
- 높은 위험 — 100,000 USD 잔액에서 활성화
- 매우 높은 위험 — 150,000 USD 잔액에서 활성화
- 극단적 위험 — 200,000 USD 잔액에서 활성화
최소 거래 잔액
권장 잔액: 2,500 USD 이상.
랏 크기 조정
- 고정 랏 (기본값): 일정한 랏 크기로 거래합니다.
- 고정 랏 = 끔: 랏 크기는 계정 자본에 따라 자동으로 조정됩니다.
동적 고정 랏 크기 조정
고정 랏 옵션과 함께 활성화되면, EA는 사전 정의된 계정 잔액 임계값을 기반으로 랏 크기를 조정합니다. 이를 통해 위험을 제어하면서 계정이 성장함에 따라 포지션 크기가 점진적으로 증가할 수 있습니다.
스캘핑 포함
활성화되면, EA는 스캘핑 모듈을 활성화하여 시장 활동이 높은 기간 동안 거래 빈도를 높입니다. 이는 거래 횟수와 전체 손실 폭을 증가시킬 수 있습니다. 라이브 계정에서 이 기능을 사용하기 전에 백테스팅을 권장합니다. 스캘핑 모드는 2024년 이후 데이터에 최적화되어 있으며 내부 그리드 레벨을 2로 줄입니다.
설정 파일 및 추가 구성 안내는 제품 페이지의 댓글 섹션에서 찾을 수 있습니다.