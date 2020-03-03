Quantum Emperor Pro

Quantum Emperor Pro – 고성능 XAUUSD 스캘핑 및 공격적 성장 엔진

저는 Quantum Emperor Pro이며, XAUUSD를 M5 시간 프레임에서 정밀하고 빠르게 거래하도록 설계되었습니다. 저의 강점은 공격적인 계정 성장을 제공하는 것이며, 특히 제가 랏 크기를 최적화하고 모든 시장 세션에서 스캘핑할 자유가 주어질 때 더욱 그렇습니다.

저의 잠재력을 최대한 발휘하고 고성능의, 모멘텀 기반 거래를 경험하십시오.

시작하려면 EA를 XAUUSD M5 차트에 첨부하고 입력 매개변수를 검토한 후, 원하는 리스크 설정을 선택하고 UseFixedLotSize를 비활성화하십시오. 추가적인 거래 활동을 원하시면 INCLUDE SCALPINGINCLUDE ASIAN SESSION 옵션을 활성화할 수 있습니다. 복잡한 설정은 필요하지 않습니다.

주요 기능

  • 자동화된 그리드 기반 거래 시스템
  • M5 시간 프레임의 XAUUSD에 특별히 최적화됨
  • 여러 내부 전략이 조합되어 작동
  • 구조화된 위험 관리 옵션
  • 간단한 설정과 명확한 매개변수 제어

최소 요구 사항 및 권장 사항

  • 심볼: XAUUSD
  • 가격 형식: 소수점 이하 2자리 금 견적 필요
  • 초기 예치금:
    • 최소: 500 USD (1:500 레버리지 사용 시)
    • 권장: 2,500 USD (1:500 레버리지 사용 시)
  • 레버리지: 최소 1:100 (1:500 권장)
  • 계정 유형: 헤징 계정 필요
  • VPS: 지속적인 운영을 위해 권장됨

빠른 시작 가이드

Quantum Emperor Pro는 구조화된 위험 제어로 일관된 성능을 위해 설계되었습니다. 다음 가이드는 구성 가능한 위험 모드 및 포지션 크기 조정 옵션에 대한 개요를 제공합니다.

위험 수준

EA에는 지정된 계정 잔액 임계값에서 자동으로 활성화되는 선택 가능한 위험 모드가 포함되어 있습니다.

  • 매우 낮은 위험 — 1,000 USD 잔액에서 활성화
  • 낮은 위험 — 1,500 USD 잔액에서 활성화
  • 중간-낮은 위험 — 2,000 USD 잔액에서 활성화
  • 중간 위험 — 2,500 USD 잔액에서 활성화
  • 높은 위험 — 100,000 USD 잔액에서 활성화
  • 매우 높은 위험 — 150,000 USD 잔액에서 활성화
  • 극단적 위험 — 200,000 USD 잔액에서 활성화

최소 거래 잔액

권장 잔액: 2,500 USD 이상.

랏 크기 조정

  • 고정 랏 (기본값): 일정한 랏 크기로 거래합니다.
  • 고정 랏 = 끔: 랏 크기는 계정 자본에 따라 자동으로 조정됩니다.

동적 고정 랏 크기 조정

고정 랏 옵션과 함께 활성화되면, EA는 사전 정의된 계정 잔액 임계값을 기반으로 랏 크기를 조정합니다. 이를 통해 위험을 제어하면서 계정이 성장함에 따라 포지션 크기가 점진적으로 증가할 수 있습니다.

스캘핑 포함

활성화되면, EA는 스캘핑 모듈을 활성화하여 시장 활동이 높은 기간 동안 거래 빈도를 높입니다. 이는 거래 횟수와 전체 손실 폭을 증가시킬 수 있습니다. 라이브 계정에서 이 기능을 사용하기 전에 백테스팅을 권장합니다. 스캘핑 모드는 2024년 이후 데이터에 최적화되어 있으며 내부 그리드 레벨을 2로 줄입니다.

설정 파일 및 추가 구성 안내는 제품 페이지의 댓글 섹션에서 찾을 수 있습니다.

