OrionXAU
- Experts
- Pierre Paul Amoussou
- Version: 3.1
- Mise à jour: 25 septembre 2025
- Activations: 5
OrionXAU - Système Algorithmique pour XAUUSD (Or)
Description Technique :
Conçu spécifiquement pour le trading de l'or, OrionXAU implémente une stratégie algorithmique optimisée pour les caractéristiques uniques du marché XAUUSD. Le système a démontré une robustesse particulière en backtesting sur la période 2021-2025 (M15).
Caractéristiques Clés :
-
Mécanisme de Trading :
-
Algorithme adaptatif à la volatilité métallurgique
-
Gestion dynamique intégrant les spécificités de l'or
-
-
Protections Intégrées :
-
Stop-loss automatique (100 pts)
-
Take-profit étendu (10,000 pts)
-
Trailing stop configurable (50 pts, incrément 10 pts)
-
-
Paramétrage Flexible :
-
Fenêtres horaires personnalisables
-
Fermeture positionnelle programmée
-
Sizing évolutif à partir de 0.01 lot
-
Observations Techniques (Backtest 2021-2025) :
-
Ratio profit factor : 5.58
-
Drawdown maximal observé : 3.81%
-
Taux de trades profitables : 62.12%
-
Série de pertes maximale : 9 trades
Configuration Optimale :
-
Période graphique : M15
-
Conditions broker : Spreads serrés XAUUSD
-
Levier maximum utilisé : 1:500
Avertissement de Risque :
Les performances historiques ne constituent pas une garantie de résultats futurs. Le trading des métaux précieux comporte des risques élevés liés à leur volatilité caractéristique. Les utilisateurs doivent prendre en compte leur propre tolérance au risque et leur expérience de trading.