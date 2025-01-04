Malaysian Levels est un indicateur personnalisé conçu pour afficher les niveaux de support et de résistance sur un graphique MetaTrader 5. Il utilise une méthode de détermination des niveaux de support et de résistance basée sur les pics (A-Levels), les creux (V-Levels) et les écarts de prix (Gap-Levels).

Fonctionnement

L'indicateur MSnR Lines identifie trois types de niveaux horizontaux :

A-Level (Niveau A) : Il est situé au sommet du graphique linéaire et prend la forme de la lettre "A". V-Level (Niveau V) : Il se trouve dans la vallée du graphique linéaire et rappelle la lettre "V". Gap-Level (Niveau d'Écart) : Ce niveau est situé à l'écart entre la clôture et l'ouverture de deux bougies de même couleur.

Les niveaux sont affichés sous forme de lignes horizontales et marquent le support lorsqu'ils sont en dessous du prix actuel et la résistance lorsqu'ils sont au-dessus de celui-ci.

Les niveaux "Fresh" (frais) sont ceux qui n'ont pas encore été testés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été touchés par une mèche. Les niveaux non testés deviennent frais lorsqu'ils sont traversés par le corps d'une bougie. S'ils sont à nouveau touchés par une mèche, ils redeviennent non testés.

Paramètres

Level Color (Couleur des niveaux) : Couleur des lignes de niveaux.

: Couleur des lignes de niveaux. Fresh Level Color (Couleur des niveaux frais) : Couleur des lignes pour les niveaux frais.

: Couleur des lignes pour les niveaux frais. Display Fresh Only (Afficher uniquement les niveaux frais) : Cache les niveaux non testés pour afficher uniquement les niveaux frais.

: Cache les niveaux non testés pour afficher uniquement les niveaux frais. Lookback Bars (Nombre de barres à regarder en arrière) : Nombre de bougies à prendre en compte pour l'identification des niveaux.

: Nombre de bougies à prendre en compte pour l'identification des niveaux. Levels Above Price (Niveaux au-dessus du prix) : Nombre de niveaux à afficher au-dessus du prix actuel.

: Nombre de niveaux à afficher au-dessus du prix actuel. Levels Below Price (Niveaux en dessous du prix) : Nombre de niveaux à afficher en dessous du prix actuel.

: Nombre de niveaux à afficher en dessous du prix actuel. Timeframe (Unité de temps) : Unité de temps à utiliser pour le calcul des niveaux de support et de résistance.

Utilisation

Une façon de trader avec ces niveaux est d'attendre sur un horizon de temps plus élevé, tel que journalier, jusqu'à ce que le prix atteigne un niveau frais. À ce stade, un trader pourrait passer à un horizon de temps plus court pour vérifier si le prix réagit à ce niveau, ce qui se produit lorsque le prix se déplace dans la direction opposée.

Atteindre un niveau de support et voir ensuite le prix monter sur un horizon de temps plus court peut être utilisé comme un signal d'achat. À l'inverse, si le prix atteint un niveau de résistance et se déplace ensuite vers le bas sur un horizon de temps plus court, cela peut être utilisé comme un signal de vente.







