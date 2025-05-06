XtremeGold MT4

XtremeGold - Le Robot de Trading Automatisé sur l'Or (XAUUSD)

XtremeGold est un robot de trading avancé, conçu pour exploiter les opportunités du marché de l'or tout en cherchant à minimiser les risques. Grâce à une stratégie fondée sur les niveaux de support et de résistance, ainsi que sur l’utilisation des moyennes mobiles simples (SMA) et exponentielles (EMA), XtremeGold analyse plusieurs timeframes pour identifier des signaux précis et exécuter des trades dans des conditions optimales.

Analyse Continue, de l'Asie à l'Amérique :
Le robot commence à rechercher des opportunités dès la session asiatique et poursuit son analyse jusqu’à la fin de la session américaine, garantissant ainsi une surveillance continue du marché sur 24 heures pour capter les opportunités qui se présentent.

Gestion Dynamique des Positions :
XtremeGold gère automatiquement vos entrées et sorties pour optimiser chaque position. En cas de position perdante, il ferme la position avant la fin de la journée afin de limiter les pertes. Les positions gagnantes peuvent être maintenues pendant plusieurs jours pour maximiser les profits tant que la tendance reste favorable.

Flexibilité du Take Profit :
Le take profit est ajustable selon vos préférences, offrant ainsi la possibilité de personnaliser vos objectifs de gains en fonction de votre stratégie de trading.

Paramètres et Fréquence d'Analyse :
Le robot fonctionne principalement sur un intervalle de 15 minutes et s’adapte aux différentes sessions de trading, de la session asiatique à la session américaine. Ses paramètres par défaut ont été optimisés pour offrir des performances stables tout en nécessitant un capital initial raisonnable.

Capital Minimum Requis :
Pour une utilisation optimale du robot, un capital initial de 50 $ est recommandé, avec une taille de lot de 0,01.

Backtests et Performances :
XtremeGold a été rigoureusement testé avec des données historiques sur plusieurs années afin de garantir une performance solide sur le marché de l’or. Toutefois, les résultats passés ne garantissent pas les performances futures, et les conditions du marché peuvent influencer les résultats réels.

Support Personnalisé :
Nous offrons un accompagnement complet pour l'installation et l'utilisation de XtremeGold, vous assurant ainsi de tirer pleinement parti de ce robot de trading performant.

