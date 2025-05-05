OrionXAU

5

OrionXAU é um robô de trading algorítmico desenvolvido para operar nos mercados XAUUSD (Ouro) e US100 / Nasdaq.
Ele combina duas abordagens estratégicas (Scalping e Swing Trading) dentro de uma estrutura disciplinada de gestão de risco, voltada para estabilidade de longo prazo.

Mercados Principais Compatíveis

• XAUUSD (Ouro)
• US100 / Nasdaq

Arquitetura de Dupla Estratégia

1. Scalping

• Operações intradiárias
• Baixa exposição ao mercado
• Optimizado para micro movimentos
• Gestão de risco rigorosa

2. Swing Trading

• Captura de tendências prolongadas
• Menor frequência de operações
• Pequenas perdas frequentes
• Ganhos vencedores geralmente muito grandes, impulsionando a rentabilidade

Versão 3.5 – Novos Recursos

OrionXAU pode operar:
• somente no ouro,
• somente no Nasdaq,
• ou em ambos dentro da mesma conta.

Mecanismo de segurança integr ado:
• máximo 2 operações por dia
1 operação por mercado
• se a primeira operação for perdida, nenhuma segunda operação será aberta

Embora essa função exista, recomendamos usar OrionXAU em apenas um mercado para reduzir riscos e melhorar a estabilidade.

Metodologia e Execução

• Análise automática de estrutura e momentum
• Filtro horário configurável
• Fechamento automático de posições
• Tamanho de lote dinâmico conforme o capital
• Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop automáticos

Configuração Recomendada

Timeframe: H1
Tipo de conta: spreads reduzidos / Zero Spread
Capital mínimo recomendado: 100 USD
Melhor prática: uso em apenas um mercado por instalação

Informações Importantes

OrionXAU é indicado para utilizadores com:
• tolerância ao risco,
• capacidade de lidar com fases de perda,
• visão de médio e longo prazo.

O robô:
não garante resultados,
não promete lucros.

É altamente recomendado testar em conta demo antes do uso real.
O utilizador é responsável pela configuração, gestão de risco e resultados.

Comentários
ShalomAv
29
ShalomAv 2025.12.21 19:32 
 

OrionXAU is a great bot. I've seen consistent and stable results. I recommend this robot to everyone. The customer support is instant and there is always new updates to fit the market condition which is what makes it unique. OrionXAU is helping me make all the money I lost in manual Trading over the years.

Responder ao comentário