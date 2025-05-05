OrionXAU é um robô de trading algorítmico desenvolvido para operar nos mercados XAUUSD (Ouro) e US100 / Nasdaq.

Ele combina duas abordagens estratégicas (Scalping e Swing Trading) dentro de uma estrutura disciplinada de gestão de risco, voltada para estabilidade de longo prazo.

Mercados Principais Compatíveis

• XAUUSD (Ouro)

• US100 / Nasdaq

Arquitetura de Dupla Estratégia

1. Scalping

• Operações intradiárias

• Baixa exposição ao mercado

• Optimizado para micro movimentos

• Gestão de risco rigorosa

2. Swing Trading

• Captura de tendências prolongadas

• Menor frequência de operações

• Pequenas perdas frequentes

• Ganhos vencedores geralmente muito grandes, impulsionando a rentabilidade

Versão 3.5 – Novos Recursos

OrionXAU pode operar:

• somente no ouro,

• somente no Nasdaq,

• ou em ambos dentro da mesma conta.

Mecanismo de segurança integr ado:

• máximo 2 operações por dia

• 1 operação por mercado

• se a primeira operação for perdida, nenhuma segunda operação será aberta

Embora essa função exista, recomendamos usar OrionXAU em apenas um mercado para reduzir riscos e melhorar a estabilidade.

Metodologia e Execução

• Análise automática de estrutura e momentum

• Filtro horário configurável

• Fechamento automático de posições

• Tamanho de lote dinâmico conforme o capital

• Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop automáticos

Configuração Recomendada

• Timeframe: H1

• Tipo de conta: spreads reduzidos / Zero Spread

• Capital mínimo recomendado: 100 USD

• Melhor prática: uso em apenas um mercado por instalação

Informações Importantes

OrionXAU é indicado para utilizadores com:

• tolerância ao risco,

• capacidade de lidar com fases de perda,

• visão de médio e longo prazo.

O robô:

• não garante resultados,

• não promete lucros.

É altamente recomendado testar em conta demo antes do uso real.

O utilizador é responsável pela configuração, gestão de risco e resultados.