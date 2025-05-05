OrionXAU
- 专家
- Pierre Paul Amoussou
- 版本: 3.6
- 更新: 6 十二月 2025
- 激活: 5
OrionXAU 是一款为 XAUUSD（黄金） 和 US100 / 纳斯达克 市场开发的算法交易系统。
系统结合了剥头皮策略与波段趋势策略，并具有严格的风险管理框架，旨在实现长期稳定性。
主要支持市场
• XAUUSD（黄金）
• US100 / 纳斯达克
双策略架构
1. 剥头皮策略
• 日内交易
• 短时间持仓
• 针对小幅波动设计
• 风险控制严格
2. 波段趋势交易
• 捕捉趋势性大行情
• 交易频率低
• 小亏损频繁但受控
• 胜利交易通常 盈利巨大，驱动整体收益
3.5版本新增功能
OrionXAU 可：
• 仅用于黄金
• 仅用于纳斯达克
• 或在同一账户中运行两个市场
系统限制：
• 每日最多 2 单
• 每个市场最多 1 单
• 第一单亏损时，不会开第二单
尽管具备多市场功能，仍建议一次仅用于一个市场，以降低风险。
运行机制
• 自动结构与动量分析
• 可设置交易时段
• 自动平仓管理
• 根据资金自动调整仓位大小
• 自动止损、止盈与跟踪止损逻辑
推荐设置
• 周期：H1
• 经纪商：低点差 / Zero Spread 推荐
• 最低建议资金：100 USD
• 建议单市场运行
重要提示
OrionXAU 适用于：
• 了解风险、
• 能接受回撤、
• 具备中长期目标的交易者。
本系统：
• 不保证收益，亦不承诺盈利。
建议先在模拟账户测试，再用于真实账户。
用户需自行承担配置、资金与结果责任。
OrionXAU is a great bot. I've seen consistent and stable results. I recommend this robot to everyone. The customer support is instant and there is always new updates to fit the market condition which is what makes it unique. OrionXAU is helping me make all the money I lost in manual Trading over the years.