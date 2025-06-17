Dynamic Pips MT5

5

🎉 Promotion spéciale pour Dynamic Pips EA !

🎁 Offre à durée limitée :
20 % de réduction sur Dynamic Pips EA — maintenant à seulement 960 USD, avec 8 activations incluses.

🎁 De plus :
• Recevez une copie gratuite de Boring Pips EA (version MT4 ou MT5) si vous ne la possédez pas encore.
10 % de réduction supplémentaire si vous êtes déjà client.

Dépêchez-vous !
Offre limitée aux 10 premiers acheteurs ou jusqu’au 15 octobre, selon la première échéance atteinte.

Pour plus d’informations, laissez-moi simplement un message.

  • Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux.
  • Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du pétrole.
  • La guerre entre la Russie et l’Ukraine continue sans solution en vue, alimentant une instabilité géopolitique persistante.
  • Le nationalisme économique est en hausse, tandis que la coopération internationale s'effondre.
  • Les chaînes d’approvisionnement restent fragiles, et les pressions inflationnistes s’aggravent dans les principales économies.

Les marchés financiers sont plus vulnérables et imprévisibles que jamais. Avez-vous vraiment préparé votre stratégie de trading pour faire face à cette nouvelle réalité ?
Dans cette période agitée, les traders ont besoin de plus que des stratégies classiques.
Vous avez besoin d’un système qui ne dépend pas uniquement des grands mouvements sur quelques paires de devises, mais qui génère des profits réguliers sur un large éventail d’opportunités. Vous avez également besoin d’une meilleure gestion du risque, capable de limiter intelligemment les pertes lorsque les hypothèses de marché initiales échouent. Et surtout, vous avez besoin d’une flexibilité totale pour personnaliser la stratégie en fonction de votre style de trading et de votre tolérance au risque.
Le Dynamic Pips EA a été conçu spécifiquement pour aider les traders à prospérer dans un marché volatil et incertain. Il s’appuie sur trois piliers essentiels :
diversification, protection du capital, et personnalisation avancée.

1. Diversification via le trading multi-devises :

Au lieu de concentrer le risque sur quelques paires, le Dynamic Pips EA exécute des transactions actives sur plus de 10 paires majeures et mineures. Cette couverture étendue augmente les opportunités d’entrée tout en réduisant la dépendance à un seul marché. En période d’instabilité globale — quand une devise est affectée par des décisions politiques, sanctions ou annonces économiques — cette diversification contribue à lisser les performances et à découvrir des gains potentiels sur d’autres marchés plus stables ou en tendance.

2. Système intelligent de stop-loss par groupe :

Le Dynamic Pips EA introduit un mécanisme unique de stop-loss basé sur les pips par groupe, qui ferme toutes les positions d’un groupe lorsqu’un seuil de perte prédéfini est atteint. Cela permet de limiter les pertes incontrôlées et de préserver le capital lorsque l’analyse initiale échoue. Le système est personnalisé pour chaque paire de devises, ce qui le rend adaptable à leur volatilité propre.

3. Flexibilité maximale grâce à une personnalisation approfondie :

Chaque trader a ses propres préférences : tolérance au risque, paires favorites, gestion des trades, stratégie globale.
Le Dynamic Pips EA permet un contrôle total sur ses paramètres internes : fiabilité des signaux, fréquence de trading, exposition au risque par paire, direction des trades, et bien plus. Que vous soyez un trader prudent focalisé sur la préservation du capital ou un scalpeur à haute fréquence cherchant à exploiter les micro-mouvements, le système peut être entièrement ajusté à votre philosophie de trading.
Ces trois caractéristiques font du Dynamic Pips EA un outil puissant, adaptable et centré sur le trader — vous permettant d’anticiper l’incertitude du marché au lieu d’en être victime.


Consultez le guide d’installation et des paramètres du Dynamic Pips EA ici : Dynamic Pips Input & Installation Guide

Fichier de configuration du Dynamic Pips EA: Dynamic Pips EA Settings File 

Version MT5 disponible: MT4

Autres produits et performances de trading en direct: Live signals


Spécifications

 Nom

 Dynamic Pips

 Version

 2.1

 Plateforme

 MT4, MT5

 Stratégies de trading

 Momentum, zones d’offre et de demande, retracement de Fibonacci, intelligence artificielle

 Paires recommandées

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 Unité de temp

 M5

 EA mono-symbole

 Oui (un graphique par symbole)

 Takeprofit

 Oui (avec trailing stop)

 Stoploss

 Oui (fixe)

 Grille (Grid)

 Optionnel

 Martingale

 Optionnel

 Gestion du risque

 1. Arrêt des entrées / clôture des positions en cas de drawdown défini
 2. Stop-loss par groupe lorsque l’hypothèse initiale échoue
 Contrôle total  Filtres de signaux, fréquence de trading, direction, gap, TP, SL, volume, distribution du risque, conditions de clôture, etc.


Capital minimum recommandé : 1000 $
Suggestions de portefeuille selon la taille du compte :

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500 ou plus : Les 11 paires supportées — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Ces recommandations sont basées sur les fichiers préconfigurés fournis dans : "Dynamic Pips EA: Installation File".


- Il est fortement recommandé d’effectuer des backtests avec des données de qualité provenant de fournisseurs tiers comme Tick Data Suite ou Tick Story.

Pour toute question ou retour sur le Dynamic Pips EA, n’hésitez pas à m’envoyer un message privé.




Avis 15
Lars Laeremans
245
Lars Laeremans 2025.08.25 17:33 
 

I’ve been running Dynamic Pips for about 1–2 months now, so this is still an early-stage review rather than a final conclusion.

So far, the drawdown has stayed very low, never going above 1–2% on my account. I’m currently using it on a $14k account with AUDUSD, EURUSD, AUDCAD, EURGBP and AUDNZD.

The EA places trades in a controlled grid structure, but it doesn’t overload the account. This is actually the second EA I’ve been running from this developer, and both have shown the same level of stability. Communication and updates from the developer are also very good, which adds confidence imo :)

It’s still early days, so I want to see how it behaves over several more months and in different market conditions. But based on the first results, Dynamic Pips looks like a steady, low-DD option for diversified pair trading.

Justin The Trader
880
Justin The Trader 2025.07.25 16:46 
 

Been using for two weeks and is doing very good, stable, i use a little less pairs than the 11 and a little less risk because i use boring pips and other EAs too, is a good EA. I recomend both EAs from Andy, just be careful to not use high risk. And wait for the compound effect!!

Update 11-8-25: I been running succesfully the EA, doing constant profits, i adjust a little less risk to add to my portafolio. Doing good!

Michal
221
Michal 2025.07.10 23:28 
 

Having previously purchased Boring Pips from Andy, I was confident that his next product would be at least as good as the last one. He’s one of the few developers on the market who truly understands — and follows — the principles of creating non-overoptimized EAs. How many EAs have you bought that showed a perfect equity curve in backtests, only to trigger a margin call in live trading? That’s not the case with Andy’s EAs. As for Dynamic Pips — I won’t compare it directly to Boring Pips, because honestly, I’d happily buy both again. However, I have a strong impression that Dynamic Pips offers more customization options, is more robust, supports more currency pairs, and allows you to tailor it to your specific needs (especially in terms of risk management). Of course, I’ll update this review with more details after around 6 months, as I deployed it on a demo account just a few days ago. So far, so good :)

Produits recommandés
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Experts
*self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experts
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading
Royal Radiante EURUSD
Mr Jeeraphat Lommahadthai
Experts
Royal Radiante is an automated scalping robot that uses a very advanced Logic, Proprietary Indicator, Alot of Technical analysis.  Tested and Proven itself on real accounts with a Good Realistic risk-to-reward ratio. The Logic in this strategy is the core of its performance , Even with bad optimization this strategy will still be very profitable! This strategy does not use Any High & Risky Methods like Martingale / Grid Systems. This Strategy will not have high equity Downdraw ever! due to NO in
Ai Powered Pure Hedging EA
Satya Prakash Mishra
Experts
Complete EA Documentation & Details EA Overview Name: AI_Powered_LossRecovery_EA Version: 1.00 Strategy Type: Martingale-based Grid Recovery with AI Enhancement Supported Platforms: MetaTrader 5 Recommended Pairs: BTCUSD, EURUSD, GBPUSD, XAUUSD Minimum Deposit: $500 (recommended $1000+) Core Trading Logic 1. Entry Strategy Initial Entry: Manual Direction: Buy/Sell based on StartWithBuy parameter AI Override: If AI confidence > 60%, uses AI signal Entry Timing: Checks time fi
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.38 (29)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
FVG Judge
Burak Enes Aydin
Experts
Fair Value Gap Judge EA uses a special calculation formula between price differences and thus determines whether the parity is above or below the required price. It does not use the MA and RSI system, instead it detects sudden fomo SELLs and BUYs in prices. In this way, it enters trade only when there are opportunities. -It is suitable for all FX parities and stock market, but I do not recommend you to make sell trades in stocks that pay dividends, because you may face the risk of paying neg
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experts
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
Insight Investors Bot
Oleksii Ferbei
Experts
Insight Investor: The Advanced Multi-Currency Trading Bot for Forex Introduction In the dynamic world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience.   Insight Investor   is an advanced multi-currency bot meticulously designed to bring automation and efficiency to your trading activities. This expert advisor leverages cutting-edge algorithms to analyze market conditions and execute trades, all while aiming for consistent performance with controlled ris
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experts
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
US500 Pulse
Md Abdul Manann
Experts
Your Automated Edge for Consistent Trading Success Tired of emotional trading decisions and inconsistent results? Master the US500 (US S&P 500 Index) with a professional-grade trading robot built for the discipline and consistency required for long-term market success. Get started for just $34/month. License: 20 Devices & Unlimited Accounts.  US500 Pulse is not just another EA. It's a comprehensive, trend-following trading system designed to navigate the fast-paced US500 market with a primary
RoboBands Trader Pro
Md Nasar Uddin Redoy
Experts
RoboBands Trader Pro – Smart Auto Trading for MT5 -  Launch Price: $99 -  Next Price: $199 → Increases by $100 every 10 sales (Final: $2499) Requirements Broker: Any (Low spread; Fusion Markets recommended) Min. Deposit: $100 (with 1:500 leverage) Lot Size: Fully customizable (starts at 0.01) VPS: Required for 24/7 operation Timeframes: M1–H1 (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURAUD, USD/CAD) Core Features Combines MACD, Awesome Oscillator, and DeMarker for precise entries Supports multiple pair
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
Experts
EA Fibo Grid Hedge – Automatic Grid Trading Bot with Dynamic Intelligence A professional Expert Advisor for MetaTrader 5 developed using a grid trading logic, combining risk control, adaptive intelligence, and automatic profit management. Proven High Performance With over   1800 simulated trades   and a   Profit Factor of 2.45 , EA_Fibo stands out for its strong market adaptability and robust defense strategy. Its   automatic recovery system   ensures uninterrupted operation even after MetaTrade
RSI Advanced Pro EA
Nguyen Anh Tung
Experts
J’ai le plaisir de présenter un EA qui génère des profits annuels stables. Les images jointes ci-dessous montrent les résultats du backtest sur des données réelles ainsi qu’une vidéo de backtest sur TradingView et MT5. Comment fonctionne l’EA RSI Avancé L’EA RSI Avancé trade sur n’importe quel timeframe. Chaque trade inclut un stop-loss et un take-profit avec un ratio risque/récompense de 1:10. Comment maximiser vos profits avec l’EA RSI Avancé Après avoir acheté l’EA RSI Avancé et laissé une
CalcWave
Mohit Kumar
Experts
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Promex MT5
Evgeniia Terekhova
5 (2)
Experts
Promex est un conseiller unique qui négocie avec un fort écart de prix par rapport à la valeur normale. En ouvrant des transactions à un moment où un mouvement dans la direction opposée est très probable, le conseiller Promex l'accompagne d'un arrêt de fuite court, collectant ainsi un petit profit sur le marché, mais avec une probabilité de 95%. Exigences relatives au compte de trading. Types de comptes: ECN et RAW Effet de levier: 1h30 ou plus Dépôt minimum: 100 USD Spread EURUSD: jusqu'à 6 pi
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experts
Sydney est un algorithme complexe et novateur qui utilise l'intelligence artificielle en combinaison avec l'analyse technique traditionnelle pour prédire les mouvements futurs du marché des symboles GBPUSD et USDJPY . Ce conseiller expert utilise des réseaux neuronaux récurrents, en particulier des cellules à mémoire à long terme, qui sont formés à l'aide de données provenant d'indicateurs d'analyse technique. Grâce à cette méthode, l'EA est capable d'apprendre quels indicateurs sont les plus pe
Golden Strike Pro x30 for Prop Firm
Krzysztof Sitko
Experts
GOLDEN STRIKE PRO X30 FOR PROP FIRMS - XAUUSD M15 PROFESSIONAL TRADING SYSTEM WITH EXTRAORDINARY RESULTS PROVEN PERFORMANCE - $528,436.25 PROFIT ON $200K FUNDED ACCOUNT! Transform your XAUUSD trading with this elite algorithmic system that has consistently delivered exceptional returns with minimal risk. OUTSTANDING STATISTICS THAT SPEAK FOR THEMSELVES: TOTAL PROFIT : $528,436.25 on $200K funded account MAXIMUM DRAWDOWN : Only 6.87% - Ultra-low risk! PROFIT FACTOR : 2.77 - Near
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.93 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Momo botbot
Or Franco
Experts
Momo botbot  is an automated trading bot designed to maximize profit potential in Forex trading, specifically for the EUR/USD currency pair. The bot operates based on a smart combination of technical indicators and an advanced averaging strategy, with a focus on the 5-minute timeframe (M5). Key Advantages: Advanced Technology: Combines precise data from multiple technical indicators for accurate market analysis and optimal trade execution. Sophisticated Averaging Method: Enables smart risk manag
Neon Trade MT5
Evgeniy Ilin
4.33 (12)
Experts
La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (297)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoign
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Le KT Gold Nexus EA est un système de trading professionnel conçu pour le marché au comptant de l'or (XAUUSD). Développé à partir de données historiques de haute précision, il a subi des tests de résistance rigoureux et des vérifications de robustesse à travers divers régimes et cycles de marché. En utilisant des techniques algorithmiques avancées, y compris des optimisations basées sur l'apprentissage automatique, cet EA est conçu pour une viabilité à long terme. Il opère exclusivement dans la
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
SFE Swing EA MT5
Joel Juanpere
Experts
This expert advisors trades in medium timeframes trying to catch big movements. Live setup The EA is very easy to configure, and can be used with the default parameters. Only the parameters related to the size of orders should be checked. The EA should be attached to ONLY one chart, for example a BTCUSD chart on   M5 timeframe. The EA is very light on resource demand, and can be used with other EAs.
AiQ
William Brandon Autry
4.85 (33)
Experts
AIQ Version 5.0 - Intelligence Autonome par Architecture Institutionnelle L'évolution de l'automatisation basée sur des règles vers une intelligence autonome véritable représente la progression naturelle du trading algorithmique. Ce que les desks quantitatifs institutionnels ont commencé à explorer il y a plus d'une décennie a mûri en implémentation pratique. AIQ Version 5.0 incarne cette maturation : analyse IA multi-modèles sophistiquée, architecture de validation indépendante et systèmes d'a
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.47 (19)
Experts
NEXUS : un Expert Advisor qui évolue avec le marché Nouveauté : un nouveau set pour XAUUSD est disponible. Beaucoup d’EAs fonctionnent jusqu’au changement de régime. La raison est simple : des règles fixes comme « acheter avec RSI < 30 ». Elles marchent un temps puis deviennent aveugles quand le régime change. NEXUS combine règles quantitatives et validation hors échantillon (OOS) : il construit des combinaisons en temps réel à partir des données. Il analyse une histoire configurable (par ex. 50
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (39)
Experts
Mean Machine GPT Version 11.0 - Français Mean Machine GPT Version 11.0 - Où l'Intelligence Institutionnelle Rencontre le Trading Spécialisé Depuis que nous avons été pionniers de l'intégration authentique de l'IA dans le trading algorithmique, nous avons affiné cette approche à travers de multiples cycles de marché, régimes économiques et évolutions technologiques. Ce qui a commencé comme notre conviction que l'apprentissage automatique adaptatif représente la progression naturelle du trading q
Darwin Swing MT5
Guillaume Duportal
4.8 (45)
Experts
Darwin Swing MT5 Présentation: Darwin Swing est un Expert Advisor de swing trading orienté moyen terme. Il analyse des zones de support et de résistance et utilise des positions virtuelles pour anticiper les franchissements. Les ordres réels ne sont placés que lorsque les conditions définies sont réunies. Après le succès de Darwin Evolution, voici Darwin Swing, utilisable en parallèle. L’objectif est de se rapprocher d’un trading manuel, avec une vision long terme. Ce n’est ni un scalper rapide
EA Maling Gold
Felin Sitohang
Experts
EA Maling Gold  is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Suitable for any broker conditions.  Info Working symbol XAUUSD Working Timeframe: D1 Min deposit:  $400   For 0.01 Lot Min leverage 1:200 Features: Martingale Maximum positions at a time is 3 positions. Set your own risk Not sensitive to broker conditions  Easy to install Time Filters And Spread Limits
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
À propos de APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de retour à la moyenne . Il est conçu pour détecter les mouvements de prix excessifs et réagir avec une logique contrarienne selon des conditions prédéfinies. Le système intègre des mécanismes de gestion du risque, tels qu’un limiteur de perte quotidienne et une fonction de clôture automatique en cas de profit. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres en fonction de la taille du comp
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.75 (8)
Experts
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
Plus de l'auteur
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.79 (39)
Experts
20% de RÉDUCTION sur Boring Pips EA – Offre Limitée ! Obtenez 8 activations pour seulement $479 USD – Seulement 10 copies disponibles ! Pourquoi choisir Boring Pips EA ? Résultats prouvés – 156 semaines de signaux suivis avec plus de 1250% de profit Installation facile – Commencez en quelques minutes Entièrement automatisé Ne manquez pas cette opportunité de trader avec confiance et précision. Obtenez votre Boring Pips EA dès maintenant ! Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
Promotion spéciale pour Dynamic Pips EA ! Offre à durée limitée : • 20 % de réduction sur Dynamic Pips EA — maintenant à seulement 960 USD , avec 8 activations incluses. De plus : • Recevez une copie gratuite de Boring Pips EA (version MT4 ou MT5) si vous ne la possédez pas encore. • 10 % de réduction supplémentaire si vous êtes déjà client. Dépêchez-vous ! Offre limitée aux 10 premiers acheteurs ou jusqu’au 15 octobre , selon la première échéance atteinte. Pour plus d’information
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.57 (14)
Experts
20% de RÉDUCTION sur Boring Pips EA – Offre Limitée ! Obtenez 8 activations pour seulement $479 USD – Seulement 10 copies disponibles ! Pourquoi choisir Boring Pips EA ? Résultats prouvés – 156 semaines de signaux suivis avec plus de 1250% de profit Installation facile – Commencez en quelques minutes Entièrement automatisé Ne manquez pas cette opportunité de trader avec confiance et précision. Obtenez votre Boring Pips EA dès maintenant ! Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l
Filtrer:
Lars Laeremans
245
Lars Laeremans 2025.08.25 17:33 
 

I’ve been running Dynamic Pips for about 1–2 months now, so this is still an early-stage review rather than a final conclusion.

So far, the drawdown has stayed very low, never going above 1–2% on my account. I’m currently using it on a $14k account with AUDUSD, EURUSD, AUDCAD, EURGBP and AUDNZD.

The EA places trades in a controlled grid structure, but it doesn’t overload the account. This is actually the second EA I’ve been running from this developer, and both have shown the same level of stability. Communication and updates from the developer are also very good, which adds confidence imo :)

It’s still early days, so I want to see how it behaves over several more months and in different market conditions. But based on the first results, Dynamic Pips looks like a steady, low-DD option for diversified pair trading.

Joshua Michael Hudson
786
Joshua Michael Hudson 2025.08.21 22:13 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Justin The Trader
880
Justin The Trader 2025.07.25 16:46 
 

Been using for two weeks and is doing very good, stable, i use a little less pairs than the 11 and a little less risk because i use boring pips and other EAs too, is a good EA. I recomend both EAs from Andy, just be careful to not use high risk. And wait for the compound effect!!

Update 11-8-25: I been running succesfully the EA, doing constant profits, i adjust a little less risk to add to my portafolio. Doing good!

toshi
632
toshi 2025.07.13 09:53 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

bigsuperhero
52
bigsuperhero 2025.07.11 09:42 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Michal
221
Michal 2025.07.10 23:28 
 

Having previously purchased Boring Pips from Andy, I was confident that his next product would be at least as good as the last one. He’s one of the few developers on the market who truly understands — and follows — the principles of creating non-overoptimized EAs. How many EAs have you bought that showed a perfect equity curve in backtests, only to trigger a margin call in live trading? That’s not the case with Andy’s EAs. As for Dynamic Pips — I won’t compare it directly to Boring Pips, because honestly, I’d happily buy both again. However, I have a strong impression that Dynamic Pips offers more customization options, is more robust, supports more currency pairs, and allows you to tailor it to your specific needs (especially in terms of risk management). Of course, I’ll update this review with more details after around 6 months, as I deployed it on a demo account just a few days ago. So far, so good :)

Wei Peng Li
326
Wei Peng Li 2025.07.09 13:45 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

shiropettohanh
30
shiropettohanh 2025.07.07 15:50 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Oleksandr Fihun
453
Oleksandr Fihun 2025.07.07 11:30 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

happy.days
65
happy.days 2025.07.06 05:26 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

gwayne9595
299
gwayne9595 2025.07.06 05:20 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Luisa E.
176
Luisa E. 2025.07.04 13:54 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Theodore
411
Theodore 2025.07.03 04:43 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Rutt Tungkiratichai
2680
Rutt Tungkiratichai 2025.07.02 07:50 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Petr Tesnar
533
Petr Tesnar 2025.07.01 08:07 
 

In my opinion, Dynamic Pips and Boring Pips are the best and safest EAs on the entire MQL5 market. This is thanks to its perfect customization options, excellent risk management, and above all, the author who is always ready to help you. Admirable and amazing work!!! Thank you Andy 🥇

Répondre à l'avis