Trading Sessions by Mahefa R est un indicateur pour MetaTrader 5 permettant d’identifier visuellement les quatre principales sessions de trading : New York, Londres, Tokyo et Sydney.

Conçu pour offrir une lecture propre, intuitive et professionnelle du marché, il met en évidence les périodes les plus actives du Forex grâce à un affichage intelligent des plages horaires (ranges), couleurs de bougies spécifiques, et séparateurs journaliers.

Fonctionnalités principales :

Détection automatique des 4 sessions principales

  • New York

  • Londres

  • Tokyo

  • Sydney
    Chaque session est entièrement personnalisable (heures, couleurs, affichage ou non).

Affichage visuel des ranges

L’indicateur dessine un rectangle transparent pour chaque session, délimitant :

  • le plus haut

  • le plus bas

  • la durée exacte de la session

Idéal pour analyser les zones de liquidité, ranges d’ouverture, ou manipulations intra-sessions.

Coloration intelligente des bougies

Chaque session peut colorer les bougies dans une teinte spécifique, facilitant :

  • la lecture du flux

  • l’identification des régimes de volatilité

  • l’analyse comportementale du prix au fil des sessions

Séparateurs journaliers automatiques

À chaque nouvelle journée, l’indicateur place automatiquement :

  • une ligne verticale

  • un label du jour de la semaine

Cela facilite l’analyse multi-jour et améliore la clarté du graphique.

Options d'affichage avancées

  • Affichage des contours

  • Affichage ou masquage des labels de session

  • Gestion complète des objets graphiques

  • Optimisé pour rester léger et réactif, même sur des graphiques chargés


