Trading Sessions by Mahefa R est un indicateur pour MetaTrader 5 permettant d’identifier visuellement les quatre principales sessions de trading : New York, Londres, Tokyo et Sydney.

Conçu pour offrir une lecture propre, intuitive et professionnelle du marché, il met en évidence les périodes les plus actives du Forex grâce à un affichage intelligent des plages horaires (ranges), couleurs de bougies spécifiques, et séparateurs journaliers.

Fonctionnalités principales :

✅ Détection automatique des 4 sessions principales

New York

Londres

Tokyo

Sydney

Chaque session est entièrement personnalisable (heures, couleurs, affichage ou non).

✅ Affichage visuel des ranges

L’indicateur dessine un rectangle transparent pour chaque session, délimitant :

le plus haut

le plus bas

la durée exacte de la session

Idéal pour analyser les zones de liquidité, ranges d’ouverture, ou manipulations intra-sessions.

✅ Coloration intelligente des bougies

Chaque session peut colorer les bougies dans une teinte spécifique, facilitant :

la lecture du flux

l’identification des régimes de volatilité

l’analyse comportementale du prix au fil des sessions

✅ Séparateurs journaliers automatiques

À chaque nouvelle journée, l’indicateur place automatiquement :

une ligne verticale

un label du jour de la semaine

Cela facilite l’analyse multi-jour et améliore la clarté du graphique.

✅ Options d'affichage avancées