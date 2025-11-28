Trading Sessions by Mahefa R
- Indicateurs
- Mahefa Raveloson
- Version: 1.0
Trading Sessions by Mahefa R est un indicateur pour MetaTrader 5 permettant d’identifier visuellement les quatre principales sessions de trading : New York, Londres, Tokyo et Sydney.
Conçu pour offrir une lecture propre, intuitive et professionnelle du marché, il met en évidence les périodes les plus actives du Forex grâce à un affichage intelligent des plages horaires (ranges), couleurs de bougies spécifiques, et séparateurs journaliers.
Fonctionnalités principales :
✅ Détection automatique des 4 sessions principales
-
New York
-
Londres
-
Tokyo
-
Sydney
Chaque session est entièrement personnalisable (heures, couleurs, affichage ou non).
✅ Affichage visuel des ranges
L’indicateur dessine un rectangle transparent pour chaque session, délimitant :
-
le plus haut
-
le plus bas
-
la durée exacte de la session
Idéal pour analyser les zones de liquidité, ranges d’ouverture, ou manipulations intra-sessions.
✅ Coloration intelligente des bougies
Chaque session peut colorer les bougies dans une teinte spécifique, facilitant :
-
la lecture du flux
-
l’identification des régimes de volatilité
-
l’analyse comportementale du prix au fil des sessions
✅ Séparateurs journaliers automatiques
À chaque nouvelle journée, l’indicateur place automatiquement :
-
une ligne verticale
-
un label du jour de la semaine
Cela facilite l’analyse multi-jour et améliore la clarté du graphique.
✅ Options d'affichage avancées
-
Affichage des contours
-
Affichage ou masquage des labels de session
-
Gestion complète des objets graphiques
-
Optimisé pour rester léger et réactif, même sur des graphiques chargés