EPoCreW Super ORB H4 Indicator

Bienvenue sur l’indicateur EPo-CreW Forex Super ORB-H4 !

Ce guide vous apprendra à utiliser cet outil puissant afin d’identifier des opportunités de trading à forte probabilité, basées sur la première plage d’ouverture de 4 heures du marché.

Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, ce système vous aidera à trader avec plus de confiance et de régularité. CECI EST UN PRODUIT DE DÉMONSTRATION. IL EXPIRERA 30 JOURS APRÈS LA DATE D’INSTALLATION.

STRATÉGIES DE TRADING

STRATÉGIE 1 : CASSURE & RETRACEMENT (Principale)

Configuration SELL (Vente) :

Le prix casse AU-DESSUS de la ligne bleue (cassure du plus haut)

Une flèche BREAKOUT dorée apparaît

Attendre que le prix clôture à nouveau SOUS la ligne bleue

Une flèche SELL rouge apparaît (entrée sur retracement)

Entrer en SELL au prix indiqué

SL au point rouge (au-dessus du plus haut du range)

TP aux points bleus (TP1, TP2, TP3)

Configuration BUY (Achat) :

Le prix casse SOUS la ligne rouge (cassure du plus bas)

Une flèche BREAKOUT dorée apparaît

Attendre que le prix clôture à nouveau AU-DESSUS de la ligne rouge

Une flèche BUY verte apparaît (entrée sur retracement)

Entrer en BUY au prix indiqué

SL au point rouge (sous le plus bas du range)

TP aux points bleus (TP1, TP2, TP3)

Règles Clés :

Toujours attendre une bougie clôturée

Trader uniquement dans la direction de la cassure

Utiliser les niveaux SL / TP fournis

STRATÉGIE 2 : TRADING EN RANGE (Secondaire)

Activation :

Définir Enable Intra-Range Trading = true

BUY sur le bas du range :

Le prix s’approche de la ligne rouge (plus bas journalier)

Formation d’un Pin Bar / pattern haussier

Apparition de la flèche BUY_RANGE verte

Entrer en BUY

SL sous le point rouge

TP aux points bleus

SELL sur le haut du range :

Le prix s’approche de la ligne bleue (plus haut journalier)

Formation d’un Pin Bar / pattern baissier

Apparition de la flèche SELL_RANGE rouge

Entrer en SELL

SL au-dessus du point rouge

TP aux points bleus

Règles Clés :

Trader uniquement près des bornes du range

Maximum 2 trades en range par jour

Rejet clair obligatoire

Arrêter le trading si une cassure se produit

STRATÉGIE 3 : REJET DE PATTERN

Patterns reconnus :

Pin Bars

Engulfing

Doji

Inside Bars

Règles de Trading :

Le pattern doit se former SUR la limite du range

Apparition de la flèche de rejet (violet/magenta)

Trader dans la direction OPPOSÉE au rejet

Utiliser les SL / TP fournis

Respecter les règles d’espacement des signaux

PARAMÈTRES

Tous les paramètres sont auto-explicatifs lors de l’ouverture ou de l’ajout de l’indicateur.

Afficher les signaux précédents de la journée

Modes de Take Profit (TP)

Ratio R:R pour TP1 / TP2 / TP3

Trailing Stop & Break Even

Filtre de News

Paramètres du Dashboard

Option de Corrélation

Protection contre solde négatif

Trading en Range

Notifications

Rappel important :

Le but n’est pas d’avoir raison sur chaque trade, mais d’être rentable sur le long terme.

Laissez EPo-CreW Forex Super ORB-H4 vous guider, mais utilisez toujours votre propre jugement.

EPo-CreW FX signifie :

End Poverty, Create Wealth with Forex