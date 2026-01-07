EPoCreW Super ORB H4 Indicator
- Indicateurs
- Livhuwani Neville Ramovha
- Version: 3.2
Bienvenue sur l’indicateur EPo-CreW Forex Super ORB-H4 !
Ce guide vous apprendra à utiliser cet outil puissant afin d’identifier des opportunités de trading à forte probabilité, basées sur la première plage d’ouverture de 4 heures du marché.
Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, ce système vous aidera à trader avec plus de confiance et de régularité. CECI EST UN PRODUIT DE DÉMONSTRATION. IL EXPIRERA 30 JOURS APRÈS LA DATE D’INSTALLATION.
STRATÉGIES DE TRADING
STRATÉGIE 1 : CASSURE & RETRACEMENT (Principale)
Configuration SELL (Vente) :
Le prix casse AU-DESSUS de la ligne bleue (cassure du plus haut)
Une flèche BREAKOUT dorée apparaît
Attendre que le prix clôture à nouveau SOUS la ligne bleue
Une flèche SELL rouge apparaît (entrée sur retracement)
Entrer en SELL au prix indiqué
SL au point rouge (au-dessus du plus haut du range)
TP aux points bleus (TP1, TP2, TP3)
Configuration BUY (Achat) :
Le prix casse SOUS la ligne rouge (cassure du plus bas)
Une flèche BREAKOUT dorée apparaît
Attendre que le prix clôture à nouveau AU-DESSUS de la ligne rouge
Une flèche BUY verte apparaît (entrée sur retracement)
Entrer en BUY au prix indiqué
SL au point rouge (sous le plus bas du range)
TP aux points bleus (TP1, TP2, TP3)
Règles Clés :
Toujours attendre une bougie clôturée
Trader uniquement dans la direction de la cassure
Utiliser les niveaux SL / TP fournis
STRATÉGIE 2 : TRADING EN RANGE (Secondaire)
Activation :
Définir Enable Intra-Range Trading = true
BUY sur le bas du range :
Le prix s’approche de la ligne rouge (plus bas journalier)
Formation d’un Pin Bar / pattern haussier
Apparition de la flèche BUY_RANGE verte
Entrer en BUY
SL sous le point rouge
TP aux points bleus
SELL sur le haut du range :
Le prix s’approche de la ligne bleue (plus haut journalier)
Formation d’un Pin Bar / pattern baissier
Apparition de la flèche SELL_RANGE rouge
Entrer en SELL
SL au-dessus du point rouge
TP aux points bleus
Règles Clés :
Trader uniquement près des bornes du range
Maximum 2 trades en range par jour
Rejet clair obligatoire
Arrêter le trading si une cassure se produit
STRATÉGIE 3 : REJET DE PATTERN
Patterns reconnus :
Pin Bars
Engulfing
Doji
Inside Bars
Règles de Trading :
Le pattern doit se former SUR la limite du range
Apparition de la flèche de rejet (violet/magenta)
Trader dans la direction OPPOSÉE au rejet
Utiliser les SL / TP fournis
Respecter les règles d’espacement des signaux
PARAMÈTRES
Tous les paramètres sont auto-explicatifs lors de l’ouverture ou de l’ajout de l’indicateur.
Afficher les signaux précédents de la journée
Modes de Take Profit (TP)
Ratio R:R pour TP1 / TP2 / TP3
Trailing Stop & Break Even
Filtre de News
Paramètres du Dashboard
Option de Corrélation
Protection contre solde négatif
Trading en Range
Notifications
Rappel important :
Le but n’est pas d’avoir raison sur chaque trade, mais d’être rentable sur le long terme.
Laissez EPo-CreW Forex Super ORB-H4 vous guider, mais utilisez toujours votre propre jugement.
EPo-CreW FX signifie :
End Poverty, Create Wealth with Forex
