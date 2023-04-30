Balanced Martingale

Balance Martingale MT4 est un Expert Advisor pour MetaTrader 4 conçu pour gérer les trades en utilisant une stratégie simple mais efficace de martingale et de martingale inversée. Cet outil ajuste la taille des lots en fonction des séries de gains et de pertes, en multipliant par un multiplicateur de gain pendant les gains consécutifs et par un multiplicateur de perte pendant les pertes. Il réinitialise la taille du lot à la valeur par défaut lors du passage des cycles de gains aux cycles de pertes ou vice-versa, minimisant le risque tout en alternant les types d’ordres (achat/vente) pendant les séries de pertes pour optimiser la récupération.

Fonctionnalités :

Stratégie Martingale : Multiplie la taille du lot par un multiplicateur de perte pendant une série de pertes pour récupérer les pertes.

Stratégie Martingale Inversée : Multiplie la taille du lot par un multiplicateur de gain pendant une série de gains pour maximiser les profits.

Réinitialisation de la Taille du Lot : Réinitialise à la taille de lot par défaut lors du passage des cycles de gains aux cycles de pertes ou vice-versa, minimisant le risque.

Alternance des Types d’Ordres : Alterne entre les ordres d’achat et de vente pendant les séries de pertes (par exemple, après un achat perdant, le trade suivant est une vente).

Filtre Temporel : Restreint le trading à des horaires spécifiques pour s’aligner sur les conditions du marché.

Filtre de Jours : Limite le trading à des jours spécifiques pour une exécution stratégique.

Filtre de Moyenne Mobile : Utilise des critères de moyenne mobile pour affiner la gestion des trades.

Modes Achat Uniquement/Vente Uniquement/Les Deux : Configurable pour gérer uniquement les achats, uniquement les ventes ou les deux types de trades.

Exemple d’Exécution de Trades :

Trade Date Type ID Taille Lot Prix d’Entrée Stop Loss Take Profit Profit Solde 1 2020.01.02 Vente 1 0.01 1.12132 1.12752 1.11512 0.00 10000.00 2 2020.01.03 T/P 1 0.01 1.11512 1.12752 1.11512 6.20 10006.20 3 2020.01.03 Vente 2 0.01 1.11400 1.12020 1.10780 0.00 10006.20 4 2020.01.06 S/L 2 0.01 1.12020 1.12020 1.10780 -6.20 10000.00 5 2020.01.06 Achat 3 0.03 1.12049 1.11429 1.12669 0.00 10000.00 6 2020.01.07 S/L 3 0.03 1.11429 1.11429 1.12669 -18.60 9981.40 7 2020.01.07 Vente 4 0.08 1.11416 1.12036 1.10796 0.00 9981.40 8 2020.01.20 T/P 4 0.08 1.10796 1.12036 1.10796 49.60 10031.00 9 2020.01.20 Vente 5 0.01 1.10826 1.11446 1.10206 0.00 10031.00 10 2020.01.27 T/P 5 0.01 1.10206 1.11446 1.10206 6.20 10037.20 11 2020.01.27 Vente 6 0.01 1.10209 1.10829 1.09589 0.00 10037.20 12 2020.01.31 S/L 6 0.01 1.10829 1.10829 1.09589 -6.20 10031.00 13 2020.01.31 Achat 7 0.03 1.10822 1.10202 1.11442 0.00 10031.00 14 2020.02.05 S/L 7 0.03 1.10202 1.10202 1.11442 -18.60 10012.40 15 2020.02.05 Vente 8 0.08 1.10192 1.10812 1.09572 0.00 10012.40

Remarque : Balance Martingale MT4 repose sur une taille de lot par défaut stratégique comme clé de son succès, déterminant l’efficacité des cycles de martingale et de martingale inversée. Pendant les séries de pertes, l’EA alterne entre les ordres d’achat et de vente (par exemple, après un achat perdant, le trade suivant est une vente) pour améliorer le potentiel de récupération. Une configuration appropriée des multiplicateurs, des filtres et des paramètres de risque est cruciale pour s’aligner sur votre tolérance au risque et vos objectifs de trading.

Conseil important :

Ceci est un outil professionnel de gestion des trades, pas un système de profits garantis. La stratégie martingale comporte un risque significatif en raison de l’augmentation de la taille des lots pendant les séries de pertes. Assurez-vous de le configurer correctement en fonction de vos besoins de trading :

Testez minutieusement sur un compte démo avant de l’utiliser en réel.

Des mises à jour régulières et des configurations optimisées sont publiées périodiquement. Consultez les liens du blog MQL5 ci-dessus pour les dernières recommandations et fichiers de configuration.

