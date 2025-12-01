Currency Strength Meter Pro MT5
- Indicateurs
- Sathit Sukhirun
- Version: 1.20
- Activations: 20
Indicateur : Currency Strength Meter Pro
Visualisation de la profondeur du marché
Avantages : Remplace les graphiques encombrés par un "Tableau de bord" clair. Identifiez instantanément les paires fortes et faibles.
Bénéfices : Gain de temps et prise de décision plus rapide.
Classement et tri automatique
Avantages : Trie automatiquement les paires du "Plus fort" au "Plus faible".
Bénéfices : Visibilité immédiate des Gagnants et Perdants (Jour/Semaine/Mois).
Logique de devise intelligente
Avantages : Gère intelligemment les paires inversées (ex : EURUSD vs USDJPY) pour aligner la direction des barres sur la devise principale.
Bénéfices : Moins de confusion dans l'analyse.
Flexibilité des unités de temps
Avantages : Vues Intraday, Hebdomadaire et Mensuelle.
Bénéfices : Adapté aux Day Traders et Swing Traders.
Interface utilisateur personnalisable
Avantages : Objets graphiques ajustables (couleurs, polices, position).
Bénéfices : S'intègre parfaitement à vos modèles graphiques.
Source de données flexible
Avantages : Entrée manuelle ou via l'Observation du marché (Market Watch).
Bénéfices : Compatible avec l'Or, le Pétrole et les Actions.
