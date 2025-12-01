Currency Strength Meter Pro MT5

Indicateur Volume Profile Pro Cet indicateur est l'outil Volume Profile Pro , qui aide à analyser "à quel prix l'activité de trading est la plus importante". Il dispose des fonctionnalités avancées suivantes : Modes d'affichage (Display Modes) Volume Profile (Normal) : Affiche le volume total des échanges (Total Volume) à chaque niveau de prix pour identifier les zones clés de support et de résistance. Delta / Money Flow : Affiche la "différence" entre la pression d'achat et de vente (Buy vs Sel