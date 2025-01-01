Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Trailing Stop (Stops Suiveurs)CTrailingFixedPipsStopLevel StopLevelProfitLevelValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort StopLevel Définit la valeur du niveau du Stop Loss (en points). void StopLevel( int stop_level // Stop Loss ) Paramètres stop_loss [in] La Nouvelle valeur du niveau du Stop Loss (selon la convention des points à 2/4 décimales). Note Si le niveau du Stop Loss est égal à 0, le Stop Suiveur n'est pas utilisé. CTrailingFixedPips ProfitLevel