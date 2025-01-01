DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Trailing Stop (Stops Suiveurs)CTrailingFixedPipsStopLevel 

StopLevel

Définit la valeur du niveau du Stop Loss (en points).

void  StopLevel(
   int  stop_level      // Stop Loss
   )

Paramètres

stop_loss

[in]  La Nouvelle valeur du niveau du Stop Loss (selon la convention des points à 2/4 décimales).

Note

Si le niveau du Stop Loss est égal à 0, le Stop Suiveur n'est pas utilisé.