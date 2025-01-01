- StopLevel
- ProfitLevel
- ValidationSettings
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
CheckTrailingStopLong
Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position longue.
|
virtual bool CheckTrailingStopLong(
Paramètres
position
[in] Pointeur sur un objet CPositionInfo.
sl
[in][out] Variable du prix du Stop Loss
tp
[in][out] Variable for Prix du Take Profit
Valeur de retour
vrai si la condition est satisfaite, faux sinon.
Note
Si le niveau du Stop Loss est égal à 0, le Stop Suiveur n'est pas utilisé. Si la position a déjà un Stop Loss, sa valeur est considérée comme étant le prix de base, sinon le prix d'ouverture de la position est considérée comme le prix de base.
Si le prix Bid (prix de l'offre) est supérieur au prix de base+stop loss, cela suggère de définir un nouveau prix de Stop Loss. Dans ce cas, si la position a déjà un Take Profit, cela suggère de définir un nouveau Take Profit égal au niveau prix Bid +Take Profit.