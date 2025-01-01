CheckTrailingStopShort

Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position courte.

virtual bool CheckTrailingStopShort(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Paramètres

position

[in] Pointeur sur un objet CPositionInfo.

sl

[in][out] Variable du prix du Stop Loss

tp

[in][out] Variable for Prix du Take Profit

Valeur de retour

vrai si la condition est satisfaite, faux sinon.

Note

Si le niveau du Stop Loss est égal à 0, le Stop Suiveur n'est pas utilisé. Si la position a déjà un Stop Loss, sa valeur est considérée comme étant le prix de base, sinon le prix d'ouverture de la position est considérée comme le prix de base.

If the current Ask price is lower than base price-stop loss level, it suggests to set new Prix du Stop Loss Dans ce cas, si la position a déjà un Take Profit, cela suggère de définir un nouveau Take Profit égal au niveau prix Ask - Take Profit.