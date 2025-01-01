DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Trailing Stop (Stops Suiveurs)CTrailingFixedPipsProfitLevel 

ProfitLevel

Définit la valeur du niveau du Take Profit (en points).

void  ProfitLevel(
   int  profit_level      // Take profit
   )

Paramètres

profit_level

[in] Nouvelle valeur du niveau du Take Profit (selon la convention des points à 2/4 décimales).

Note

Si le niveau du Take Profit est égal à 0, le Stop Suiveur n'est pas utilisé.