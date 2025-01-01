Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Trailing Stop (Stops Suiveurs)CTrailingFixedPipsProfitLevel StopLevelProfitLevelValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort ProfitLevel Définit la valeur du niveau du Take Profit (en points). void ProfitLevel( int profit_level // Take profit ) Paramètres profit_level [in] Nouvelle valeur du niveau du Take Profit (selon la convention des points à 2/4 décimales). Note Si le niveau du Take Profit est égal à 0, le Stop Suiveur n'est pas utilisé. StopLevel ValidationSettings