Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Trailing Stop (Stops Suiveurs)CTrailingFixedPipsValidationSettings StopLevelProfitLevelValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort ValidationSettings Vérifie les paramètres. virtual bool ValidationSettings() Valeur de retour vrai - en cas de succès, faux sinon Note La fonction vérigie les niveaux du Take Profit et du Stop Loss. Les valeurs correctes sont 0 et les valeurs supérieures au stop minimal des ordres stops du symbole. ProfitLevel CheckTrailingStopLong