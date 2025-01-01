DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Trailing Stop (Stops Suiveurs)CTrailingFixedPipsValidationSettings 

Vérifie les paramètres.

virtual bool  ValidationSettings()

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

La fonction vérigie les niveaux du Take Profit et du Stop Loss. Les valeurs correctes sont 0 et les valeurs supérieures au stop minimal des ordres stops du symbole.