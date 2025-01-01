DocumentationSections
StartIndex

Retourne l'index de la première barre à analyser.

virtual int  StartIndex()

Valeur de retour

L'index de la première barre à analyser.

Note

La méthode retourne 0 si le flag pour analyser la barre courante est défini à vrai (analyse depuis la barre courante). Si le flag n'est pas défini, retourne 1 (analyse depuis la dernière barre complétée).