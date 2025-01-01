Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertBaseStartIndex InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic StartIndex Retourne l'index de la première barre à analyser. virtual int StartIndex() Valeur de retour L'index de la première barre à analyser. Note La méthode retourne 0 si le flag pour analyser la barre courante est défini à vrai (analyse depuis la barre courante). Si le flag n'est pas défini, retourne 1 (analyse depuis la dernière barre complétée). PriceLevelUnit CompareMagic