InitOpen

Initialise la série de données Open (prix d'ouverture).

bool InitOpen(

CIndicators* indicators

)

Paramètres

indicators

[in] Pointeur sur une collection d'indicateurs et de séries de données.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

La série de données Open n'est initialisée que si l'Expert Advisor utilise le symbole/la période, si différents du symbole/de la période définis à l'initialisation (et que la série de données est utilisée par la suite).