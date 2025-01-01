- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
InitOpen
Initialise la série de données Open (prix d'ouverture).
|
bool InitOpen(
Paramètres
indicators
[in] Pointeur sur une collection d'indicateurs et de séries de données.
Valeur de retour
vrai - en cas de succès, faux sinon
Note
La série de données Open n'est initialisée que si l'Expert Advisor utilise le symbole/la période, si différents du symbole/de la période définis à l'initialisation (et que la série de données est utilisée par la suite).