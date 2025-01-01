DocumentationSections
PriceLevelUnit

Retourne l'unité du niveau de prix.

virtual double  PriceLevelUnit()

Valeur de retour

Valeur de l'unité du niveau de prix.

Note

La méthode de la classe de base retourne le "poids" du point à 2/4 décimales.