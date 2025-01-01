Collections de Données

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des différentes structures de données (tableaux, listes chaînées, etc.) et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Utiliser des classes de structures de données vous fera gagner du temps lors de la création et du stockage de vos données dans différents formats (incluant les structures de données composites).

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de données) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Arrays.

Tableaux de Données

L'utiisation de classes de tableaux de données dynamiques vous fera gagner du temps lors de la création et du stockage de différents formats (incluant les tableaux à plusieurs dimensions).

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de tableaux de données) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Arrays.