- CArray
- CArrayChar
- CArrayShort
- CArrayInt
- CArrayLong
- CArrayFloat
- CArrayDouble
- CArrayString
- CArrayObj
- CList
- CTreeNode
- CTree
Collections de Données
Cette section contient les détails techniques d'utilisation des différentes structures de données (tableaux, listes chaînées, etc.) et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).
Utiliser des classes de structures de données vous fera gagner du temps lors de la création et du stockage de vos données dans différents formats (incluant les structures de données composites).
La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de données) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Arrays.
Tableaux de Données
L'utiisation de classes de tableaux de données dynamiques vous fera gagner du temps lors de la création et du stockage de différents formats (incluant les tableaux à plusieurs dimensions).
La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de tableaux de données) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Arrays.
|
Classe
|
Description
|
Classe de base du tableau dynamique de données
|
Tableau dynamique de variables de type char ou uchar
|
Tableau dynamique de variables de type short ou ushort
|
Tableau dynamique de variables de type int ou uint
|
Tableau dynamique de variables de type long ou ulong
|
Tableau dynamique de variables de type float
|
Tableau dynamique de variables de type double
|
Tableau dynamique de variables de type string
|
Tableau dynamique de pointeurs de CObject
|
Fournit la possibilité de travailler avec une liste d'instance de CObject et de ses descendants
|
Fournit la possibilité de travailler avec les noeuds de l'arbre binaire CTree
|
Fournit la possibilité de travailler avec l'arbre binaire d'instances de classe de CTreeNode et de ses descendants