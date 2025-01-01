DocumentationSections
Cette section contient les détails techniques d'utilisation des différentes structures de données (tableaux, listes chaînées, etc.) et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Utiliser des classes de structures de données vous fera gagner du temps lors de la création et du stockage de vos données dans différents formats (incluant les structures de données composites).

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de données) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Arrays.

Tableaux de Données

L'utiisation de classes de tableaux de données dynamiques vous fera gagner du temps lors de la création et du stockage de différents formats (incluant les tableaux à plusieurs dimensions).

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de tableaux de données) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Arrays.

Classe

Description

CArray

Classe de base du tableau dynamique de données

CArrayChar

Tableau dynamique de variables de type char ou uchar

CArrayShort

Tableau dynamique de variables de type short ou ushort

CArrayInt

Tableau dynamique de variables de type int ou uint

CArrayLong

Tableau dynamique de variables de type long ou ulong

CArrayFloat

Tableau dynamique de variables de type float

CArrayDouble

Tableau dynamique de variables de type double

CArrayString

Tableau dynamique de variables de type string

CArrayObj

Tableau dynamique de pointeurs de CObject

CList

Fournit la possibilité de travailler avec une liste d'instance de CObject et de ses descendants

CTreeNode

Fournit la possibilité de travailler avec les noeuds de l'arbre binaire CTree

CTree

Fournit la possibilité de travailler avec l'arbre binaire d'instances de classe de CTreeNode et de ses descendants