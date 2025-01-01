Se Positionner dans un Fichier

La plupart des fonctions sur les fichiers sont associées aux opérations de lecture/écriture des donnée. En même type, en utilisnt la fonction FileSeek(), vous pouvez spécifier la position d'un pointeur de fichier dans le fichier, à partir de laquelle l'opération de lecture ou d'écriture suivante sera effectué. L'énumération ENUM_FILE_POSITION contient les positions valides du pointeur, relativement auxquelles vous pouvez spécifier le décalage en octets pour l'opération suivante.

ENUM_FILE_POSITION

Identificateur Description SEEK_SET Début du fichier SEEK_CUR Position actuelle d'un pointeur de fichier SEEK_END Fin du fichier

Voir aussi

FileIsEnding, FileIsLineEnding