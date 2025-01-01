DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes d'Entrée/SortiePosition dans le Fichier 

Se Positionner dans un Fichier

La plupart des fonctions sur les fichiers sont associées aux opérations de lecture/écriture des donnée. En même type, en utilisnt la fonction FileSeek(), vous pouvez spécifier la position d'un pointeur de fichier dans le fichier, à partir de laquelle l'opération de lecture ou d'écriture suivante sera effectué. L'énumération ENUM_FILE_POSITION contient les positions valides du pointeur, relativement auxquelles vous pouvez spécifier le décalage en octets pour l'opération suivante.

ENUM_FILE_POSITION

Identificateur

Description

SEEK_SET

Début du fichier

SEEK_CUR

Position actuelle d'un pointeur de fichier

SEEK_END

Fin du fichier

Voir aussi

FileIsEnding, FileIsLineEnding