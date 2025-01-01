Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes d'Entrée/SortiePosition dans le Fichier
Se Positionner dans un Fichier
La plupart des fonctions sur les fichiers sont associées aux opérations de lecture/écriture des donnée. En même type, en utilisnt la fonction FileSeek(), vous pouvez spécifier la position d'un pointeur de fichier dans le fichier, à partir de laquelle l'opération de lecture ou d'écriture suivante sera effectué. L'énumération ENUM_FILE_POSITION contient les positions valides du pointeur, relativement auxquelles vous pouvez spécifier le décalage en octets pour l'opération suivante.
ENUM_FILE_POSITION
|
Identificateur
|
Description
|
SEEK_SET
|
Début du fichier
|
SEEK_CUR
|
Position actuelle d'un pointeur de fichier
|
SEEK_END
|
Fin du fichier
