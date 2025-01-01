- Flags d'Ouverture des Fichiers
- Propriétés de Fichiers
- Position dans le Fichier
- Utilisation d'une Page de Code
- MessageBox
Constantes de la boîte de dialogue MessageBox
Cette section contient les codes de retour de la fonction MessageBox() function. Si une fenêtre de message a un bouton Annuler, la fonction retourne IDCANCEL si la touche Echap ou le bouton Annuler ont été utilisé. S'il n'y a pas de bouton Annuler dans la fenêtre de message, un appui sur la touche Echap n'a aucun effet.
|
Constante
|
Valeur
|
Description
|
IDOK
|
1
|
Le bouton "OK" a été appuyé
|
IDCANCEL
|
2
|
Le bouton "Annuler" (Cancel) a été appuyé
|
IDABORT
|
3
|
Le bouton "Annuler" (Abort) a été appuyé
|
IDRETRY
|
4
|
Le bouton "Réessayer" (Retry) a été appuyé
|
IDIGNORE
|
5
|
Le bouton "Ignorer" a été utilisé
|
IDYES
|
6
|
Le bouton "Oui" a été appuyé
|
IDNO
|
7
|
Le bouton "Non" a été appuyé
|
IDTRYAGAIN
|
10
|
Le bouton "Réessayer" (Try again) a été appuyé
|
IDCONTINUE
|
11
|
Le bouton "Continuer" a été appuyé
Les principaux flags de la fonction MessageBox() définissent le contenu et le comportement de la fenêtre du message. Cette valeur peut être une combinaison des groupes de flags suivants :
|
Constante
|
Valeur
|
Description
|
MB_OK
|
0x00000000
|
Le fenêtre de message ne contient qu'un seul bouton : OK. Par défaut
|
MB_OKCANCEL
|
0x00000001
|
Le fenêtre de message contient deux boutons : OK et Annuler (Cancel).
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
0x00000002
|
Le fenêtre de message contient trois bouton : Annuler (Abort), Réessayer (Retry) et Ignorer.
|
MB_YESNOCANCEL
|
0x00000003
|
Le fenêtre de message contient trois bouton : Oui, Non et Annuler (Cancel).
|
MB_YESNO
|
0x00000004
|
Le fenêtre de message contient deux boutons : Oui et Non.
|
MB_RETRYCANCEL
|
0x00000005
|
Le fenêtre de message contient deux boutons : Réessayer (Retry) et Annuler (Cancel).
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
0x00000006
|
Le fenêtre de message contient trois bouton : Réessayer (Try again) et Continuer.
Pour afficher une icone dans la fenêtre de message, il est nécessaire de spécifier deux flags supplémentaires :
|
Constante
|
Valeur
|
Description
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
0x00000010
|
L'icone du signe STOP
|
MB_ICONQUESTION
|
0x00000020
|
L'icone du signe Question
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
0x00000030
|
L'icone du signe Exclamation/Avertissement
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
0x00000040
|
Le sign i dans un cercle (information)
Les boutons par défaut sont définis avec les flags suivants :
|
Constante
|
Valeur
|
Description
|
MB_DEFBUTTON1
|
0x00000000
|
Le premier bouton MB_DEFBUTTON1 - est le bouton par défaut, si les autres boutons MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, ou MB_DEFBUTTON4 ne sont pas spécifiés
|
MB_DEFBUTTON2
|
0x00000100
|
Le second bouton est le bouton par défaut
|
MB_DEFBUTTON3
|
0x00000200
|
Le troisième bouton est le bouton par défaut
|
MB_DEFBUTTON4
|
0x00000300
|
Le quatrième bouton est le bouton par défaut