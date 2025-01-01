DocumentationSections
Constantes de la boîte de dialogue MessageBox

Cette section contient les codes de retour de la fonction MessageBox() function. Si une fenêtre de message a un bouton Annuler, la fonction retourne IDCANCEL si la touche Echap ou le bouton Annuler ont été utilisé. S'il n'y a pas de bouton Annuler dans la fenêtre de message, un appui sur la touche Echap n'a aucun effet.

Constante

Valeur

Description

IDOK

1

Le bouton "OK" a été appuyé

IDCANCEL

2

Le bouton "Annuler" (Cancel) a été appuyé

IDABORT

3

Le bouton "Annuler" (Abort) a été appuyé

IDRETRY

4

Le bouton "Réessayer" (Retry) a été appuyé

IDIGNORE

5

Le bouton "Ignorer" a été utilisé

IDYES

6

Le bouton "Oui" a été appuyé

IDNO

7

Le bouton "Non" a été appuyé

IDTRYAGAIN

10

Le bouton "Réessayer" (Try again) a été appuyé

IDCONTINUE

11

Le bouton "Continuer" a été appuyé

 

Les principaux flags de la fonction MessageBox() définissent le contenu et le comportement de la fenêtre du message. Cette valeur peut être une combinaison des groupes de flags suivants :

Constante

Valeur

Description

MB_OK

0x00000000

Le fenêtre de message ne contient qu'un seul bouton : OK. Par défaut

MB_OKCANCEL

0x00000001

Le fenêtre de message contient deux boutons : OK et Annuler (Cancel).

MB_ABORTRETRYIGNORE

0x00000002

Le fenêtre de message contient trois bouton : Annuler (Abort), Réessayer (Retry) et Ignorer.

MB_YESNOCANCEL

0x00000003

Le fenêtre de message contient trois bouton : Oui, Non et Annuler (Cancel).

MB_YESNO

0x00000004

Le fenêtre de message contient deux boutons : Oui et Non.

MB_RETRYCANCEL

0x00000005

Le fenêtre de message contient deux boutons : Réessayer (Retry) et Annuler (Cancel).

MB_CANCELTRYCONTINUE

0x00000006

Le fenêtre de message contient trois bouton : Réessayer (Try again) et Continuer.

Pour afficher une icone dans la fenêtre de message, il est nécessaire de spécifier deux flags supplémentaires :

Constante

Valeur

Description

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

0x00000010

L'icone du signe STOP

MB_ICONQUESTION

0x00000020

L'icone du signe Question

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

0x00000030

L'icone du signe Exclamation/Avertissement

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

0x00000040

Le sign i dans un cercle (information)

Les boutons par défaut sont définis avec les flags suivants :

Constante

Valeur

Description

MB_DEFBUTTON1

0x00000000

Le premier bouton MB_DEFBUTTON1 - est le bouton par défaut, si les autres boutons MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, ou MB_DEFBUTTON4 ne sont pas spécifiés

MB_DEFBUTTON2

0x00000100

Le second bouton est le bouton par défaut

MB_DEFBUTTON3

0x00000200

Le troisième bouton est le bouton par défaut

MB_DEFBUTTON4

0x00000300

Le quatrième bouton est le bouton par défaut

 

 

 