Constantes de la boîte de dialogue MessageBox

Cette section contient les codes de retour de la fonction MessageBox() function. Si une fenêtre de message a un bouton Annuler, la fonction retourne IDCANCEL si la touche Echap ou le bouton Annuler ont été utilisé. S'il n'y a pas de bouton Annuler dans la fenêtre de message, un appui sur la touche Echap n'a aucun effet.

Constante Valeur Description IDOK 1 Le bouton "OK" a été appuyé IDCANCEL 2 Le bouton "Annuler" (Cancel) a été appuyé IDABORT 3 Le bouton "Annuler" (Abort) a été appuyé IDRETRY 4 Le bouton "Réessayer" (Retry) a été appuyé IDIGNORE 5 Le bouton "Ignorer" a été utilisé IDYES 6 Le bouton "Oui" a été appuyé IDNO 7 Le bouton "Non" a été appuyé IDTRYAGAIN 10 Le bouton "Réessayer" (Try again) a été appuyé IDCONTINUE 11 Le bouton "Continuer" a été appuyé

Les principaux flags de la fonction MessageBox() définissent le contenu et le comportement de la fenêtre du message. Cette valeur peut être une combinaison des groupes de flags suivants :

Constante Valeur Description MB_OK 0x00000000 Le fenêtre de message ne contient qu'un seul bouton : OK. Par défaut MB_OKCANCEL 0x00000001 Le fenêtre de message contient deux boutons : OK et Annuler (Cancel). MB_ABORTRETRYIGNORE 0x00000002 Le fenêtre de message contient trois bouton : Annuler (Abort), Réessayer (Retry) et Ignorer. MB_YESNOCANCEL 0x00000003 Le fenêtre de message contient trois bouton : Oui, Non et Annuler (Cancel). MB_YESNO 0x00000004 Le fenêtre de message contient deux boutons : Oui et Non. MB_RETRYCANCEL 0x00000005 Le fenêtre de message contient deux boutons : Réessayer (Retry) et Annuler (Cancel). MB_CANCELTRYCONTINUE 0x00000006 Le fenêtre de message contient trois bouton : Réessayer (Try again) et Continuer.

Pour afficher une icone dans la fenêtre de message, il est nécessaire de spécifier deux flags supplémentaires :

Constante Valeur Description MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND 0x00000010 L'icone du signe STOP MB_ICONQUESTION 0x00000020 L'icone du signe Question MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING 0x00000030 L'icone du signe Exclamation/Avertissement MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK 0x00000040 Le sign i dans un cercle (information)

Les boutons par défaut sont définis avec les flags suivants :