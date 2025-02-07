Divisas / LIVE
LIVE: Live Ventures Incorporated
17.54 USD 1.31 (6.95%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LIVE de hoy ha cambiado un -6.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.54, mientras que el máximo ha alcanzado 19.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Live Ventures Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LIVE News
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.47%
- Live Ventures launches strategic communications campaign
- Nvidia earnings: Wall Street watching for hyperscaler spending, China demand with stock near highs
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- PilotAI Launches “Alpha Games,” A Public, Daily‑Updated Competition Among Its AI Portfolio Models
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Live Ventures appoints Greg LeClaire to board following director’s passing
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Live Ventures CEO Isaac buys $320k in shares
- Apple WWDC 2025 live updates: Tim Cook to show off new version of iOS for iPhones in keynote address
- Nvidia earnings updates: Wall Street watching for tariff impact, China market share
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
FREE
Rango diario
17.54 19.97
Rango anual
6.50 25.88
- Cierres anteriores
- 18.85
- Open
- 19.89
- Bid
- 17.54
- Ask
- 17.84
- Low
- 17.54
- High
- 19.97
- Volumen
- 37
- Cambio diario
- -6.95%
- Cambio mensual
- -11.55%
- Cambio a 6 meses
- 130.79%
- Cambio anual
- 14.34%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B