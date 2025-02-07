CotizacionesSecciones
Divisas / LIVE
Volver a Acciones

LIVE: Live Ventures Incorporated

17.54 USD 1.31 (6.95%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LIVE de hoy ha cambiado un -6.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.54, mientras que el máximo ha alcanzado 19.97.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Live Ventures Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LIVE News

LIVE on the Community Forum

Aplicaciones comerciales para LIVE

Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.87 (31)
Asesores Expertos
Aura Bitcoin Hash EA es un Asesor Experto distintivo que continúa la serie de sistemas de trading Aura. Al aprovechar redes neuronales avanzadas y estrategias de trading clásicas de vanguardia, Aura BTC ofrece un enfoque innovador con un excelente potencial de rendimiento. Totalmente automatizado, este Asesor Experto está diseñado para operar con el par de divisas BTCUSD (Bitcoin). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 2017 hasta 2025. El sistema evita técnicas de gestión
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.79 (39)
Asesores Expertos
¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de los asesores expertos no son efectivos en el trading en vivo, a pesar de su perfecto rendimiento en las pruebas retrospectivas? La respuesta más probable es el sobreajuste. Muchos EAs se crean para 'aprender' y adaptarse perfectamente a los datos históricos disponibles, pero fallan en predecir el futuro debido a la falta de generalización en el modelo construido. Algunos desarrolladores simplemente desconocen la existencia del sobreajuste, o l
Indicement MT5
Profalgo Limited
4 (22)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilidades
Herramienta de negociación de Binance para MT5 1. Este producto incluye gráfico en vivo desde websocket, gráfico histórico, Actualizaciones automáticas al reiniciar el terminal mt5 para que funcione sin problemas sin intervención manual, lo que le permite operar con Binance sin problemas. Negociación, gráficos en vivo y datos históricos disponibles para spot y futuros Cómo utilizar : 1. Debe agregar su clave API y su secreto en el campo Entrada de esta utilidad. Cuando cree su API, asegúrese
Xauron
Roberto Liguoro
5 (2)
Asesores Expertos
XAURON EA 1.0 - Asesor experto en ruptura de oro inteligente XAURON es un Asesor Experto de Oro Premium diseñado para capturar rupturas explosivas en XAU/USD utilizando algoritmos de alta precisión, protección dinámica y adaptabilidad en tiempo real a las condiciones del mercado. ENLACE A LA SEÑAL EN VIVO DE MYFXBOOK El rendimiento de las operaciones puede variar significativamente dependiendo de múltiples factores, incluyendo: Condiciones del broker Velocidad de ejecución y deslizamiento L
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
Asesores Expertos
OFERTA POR TIEMPO LIMITADO ->> ¡Compre GOLD Scalper PRO con -60% DE DESCUENTO! NOTA: Precio promocional: $167 (Precio regular: $397) - ¡La oferta termina pronto! GOLD Scalper Pro es una estrategia comercial muy eficaz y rentable, desarrollada profesionalmente especialmente para el comercio de ORO (XAUUSD) . He utilizado el principio de negociación más probado desde que existe el mercado - a saber, una entrada de posición en la dirección de un impulso de mercado distintivo y una corrección sigui
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
Asesores Expertos
Easy Funded MT5 es un asesor experto diseñado para superar los desafíos de HFT de MT5 de firmas propietarias que permiten su uso. ¿Qué firmas propietarias de HFT puedo usar? Se ha probado y verificado en Kortana FX y Nova Funding hasta ahora. Seguiré probando su uso en otras firmas propietarias de HFT y haré actualizaciones si es necesario. ¿Y qué pasa con HFT para MT4? Por favor, revise Smart Funded HFT para todas las firmas propietarias de MT4 que permiten HFT. ¿Qué firma propietaria de HFT el
BitcoinQuantum
Sidi Mamoune Moulay Ely
4.5 (4)
Asesores Expertos
BITCOIN QUANTUM PROFIT V6 - TP INTELIGENTE Asesor Experto Especializado para BTCUSD - M1 Timeframe Optimizado Importante : ActiverModeMarketTest : false RESUMEN TÉCNICO Bitcoin Quantum Profit V6 es un Asesor Experto profesional específicamente diseñado y optimizado para operar con BTCUSD en el marco temporal M1 . Integra un revolucionario sistema Intelligent Take Profit que se adapta a la volatilidad única de Bitcoin y explota los micro-movimientos en el mercado de criptomonedas 24/7. ESPECIALIZ
FREE
Rango diario
17.54 19.97
Rango anual
6.50 25.88
Cierres anteriores
18.85
Open
19.89
Bid
17.54
Ask
17.84
Low
17.54
High
19.97
Volumen
37
Cambio diario
-6.95%
Cambio mensual
-11.55%
Cambio a 6 meses
130.79%
Cambio anual
14.34%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B