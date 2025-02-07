KurseKategorien
LIVE: Live Ventures Incorporated

18.26 USD 0.05 (0.27%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LIVE hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.73 bis zu einem Hoch von 18.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Live Ventures Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

FREE
Tagesspanne
17.73 18.26
Jahresspanne
6.50 25.88
Vorheriger Schlusskurs
18.31
Eröffnung
17.73
Bid
18.26
Ask
18.56
Tief
17.73
Hoch
18.26
Volumen
12
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
-7.92%
6-Monatsänderung
140.26%
Jahresänderung
19.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K