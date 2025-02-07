Devises / LIVE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LIVE: Live Ventures Incorporated
17.82 USD 0.49 (2.68%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LIVE a changé de -2.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.73 et à un maximum de 18.26.
Suivez la dynamique Live Ventures Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIVE Nouvelles
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.47%
- Live Ventures launches strategic communications campaign
- Nvidia earnings: Wall Street watching for hyperscaler spending, China demand with stock near highs
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- PilotAI Launches “Alpha Games,” A Public, Daily‑Updated Competition Among Its AI Portfolio Models
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Live Ventures appoints Greg LeClaire to board following director’s passing
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Live Ventures CEO Isaac buys $320k in shares
- Apple WWDC 2025 live updates: Tim Cook to show off new version of iOS for iPhones in keynote address
- Nvidia earnings updates: Wall Street watching for tariff impact, China market share
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
LIVE on the Community Forum
- OpSig1 LIVE Signals (412)
- 40-100 pips per day – LIVE TRADING with SimpleScal (162)
- 40-100 pips per day – LIVE TRADING with SimpleScalp (74)
- EA on LIVE account (34)
- This is for Every Single Forex Trader...Take a Peek (27)
- Dharmik Team DOW technical analysis (17)
- Forex LIVE Tradings! (17)
- STREAMING and POSTING MY LIVE TRADES (16)
- EA in strategy tester work, on LIVE not ...need help (15)
- Metatrader 4 bug? EA attached but nothing is happening... (11)
- With an 'ECN style' broker - what was the max slippage you experienced and what was the the average? (10)
- web scrapping system (9)
Applications de Trading pour LIVE
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.87 (31)
Aura Bitcoin Hash EA est un Expert Advisor unique qui s'inscrit dans la lignée des systèmes de trading Aura. S'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura BTC offre une approche innovante avec un excellent potentiel de performance. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour trader la paire de devises BTCUSD (Bitcoin). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 2017 à 2025. Le système évite les techniques de gesti
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.79 (39)
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des conseillers experts ne sont pas efficaces dans le trading en direct, malgré leurs performances parfaites en backtest ? La réponse la plus probable est le surajustement. De nombreux EAs sont créés pour "apprendre" et s'adapter parfaitement aux données historiques disponibles, mais ils échouent à prédire l'avenir en raison d'un manque de généralisabilité dans le modèle construit. Certains développeurs ne connaissent tout simplement pas l'existen
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.91 (23)
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime -> cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC : Cliquez ici VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Outil de trading Binance pour MT5 1. Ce produit comprend un graphique en direct de websocket, un graphique historique, mises à jour automatiques au redémarrage du terminal mt5 pour le rendre fluide sans intervention manuelle, ce qui vous permet d'échanger Binance en douceur. Trading, graphiques en direct et données historiques disponibles pour le spot et les contrats à terme Comment utiliser : 1. Vous devez ajouter votre clé API et votre secret dans le champ de saisie de cet utilitaire. Lors
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
Easy Funded MT5 est un Expert Advisor conçu pour réussir les défis de HFT de MT5 des firmes propriétaires qui autorisent son utilisation. Quelles firmes propriétaires de HFT puis-je utiliser ? Il a été testé et vérifié sur Kortana FX et Nova Funding jusqu'à présent. Je continuerai à tester son utilisation sur d'autres firmes propriétaires de HFT et je ferai des mises à jour si nécessaire. Et qu'en est-il du HFT pour MT4 ? Veuillez consulter Smart Funded HFT pour toutes les firmes propriétaires d
BitcoinQuantum
Sidi Mamoune Moulay Ely
4.5 (4)
BITCOIN QUANTUM PROFIT V6 - TP INTELLIGENT Expert Advisor Spécialisé BTCUSD - Optimisé Timeframe M1 EA Bitcoin V6.9 - NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : CONTRÔLE TP MANUEL RÉVOLUTIONNEZ VOTRE TRADING AVEC UN CONTRÔLE TOTAL ÉVOLUTION MAJEURE V6.7 → V6.8 L'EA Bitcoin V6.8 introduit une révolution dans le contrôle des Take Profit , transformant un système automatique rigide en une solution flexible et personnalisable adaptée à tous les styles de trading. Ancienne version 6.7 : TP automatiques uniquement, c
FREE
Range quotidien
17.73 18.26
Range Annuel
6.50 25.88
- Clôture Précédente
- 18.31
- Ouverture
- 17.73
- Bid
- 17.82
- Ask
- 18.12
- Plus Bas
- 17.73
- Plus Haut
- 18.26
- Volume
- 31
- Changement quotidien
- -2.68%
- Changement Mensuel
- -10.14%
- Changement à 6 Mois
- 134.47%
- Changement Annuel
- 16.17%
20 septembre, samedi