LIVE: Live Ventures Incorporated

17.82 USD 0.49 (2.68%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LIVE a changé de -2.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.73 et à un maximum de 18.26.

Suivez la dynamique Live Ventures Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

LIVE Nouvelles

LIVE on the Community Forum

Range quotidien
17.73 18.26
Range Annuel
6.50 25.88
Clôture Précédente
18.31
Ouverture
17.73
Bid
17.82
Ask
18.12
Plus Bas
17.73
Plus Haut
18.26
Volume
31
Changement quotidien
-2.68%
Changement Mensuel
-10.14%
Changement à 6 Mois
134.47%
Changement Annuel
16.17%
20 septembre, samedi