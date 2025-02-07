Valute / LIVE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LIVE: Live Ventures Incorporated
17.82 USD 0.49 (2.68%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LIVE ha avuto una variazione del -2.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.73 e ad un massimo di 18.26.
Segui le dinamiche di Live Ventures Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIVE News
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.47%
- Live Ventures launches strategic communications campaign
- Nvidia earnings: Wall Street watching for hyperscaler spending, China demand with stock near highs
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- PilotAI Launches “Alpha Games,” A Public, Daily‑Updated Competition Among Its AI Portfolio Models
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Live Ventures appoints Greg LeClaire to board following director’s passing
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Live Ventures CEO Isaac buys $320k in shares
- Apple WWDC 2025 live updates: Tim Cook to show off new version of iOS for iPhones in keynote address
- Nvidia earnings updates: Wall Street watching for tariff impact, China market share
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Applicazioni di Trading per LIVE
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.87 (31)
Aura Bitcoin Hash EA è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura BTC offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare la coppia di valute BTCUSD (Bitcoin). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 2017 al 2025. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.91 (23)
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate -> clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO: Clicca qui VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i merca
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.79 (39)
Ti sei mai chiesto perché la maggior parte degli esperti consulenti non è efficace nel trading reale, nonostante la loro perfetta performance nei backtest? La risposta più probabile è Over-fitting. Molti EA vengono creati per 'imparare' e adattarsi perfettamente ai dati storici disponibili, ma falliscono nel prevedere il futuro a causa di una mancanza di generalizzabilità nel modello costruito. Alcuni sviluppatori semplicemente non conoscono l'esistenza del Over-fitting, o ne sono a conoscenza
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Strumento di trading Binance per MT5 1. Questo prodotto include grafico in tempo reale da websocket, grafico storico, aggiornamenti automatici al riavvio del terminale mt5 per farlo funzionare senza problemi con zero interventi manuali che ti consentono di scambiare Binance senza problemi. Trading, grafico in tempo reale e dati storici disponibili per Spot e Futures Come usare : 1. È necessario aggiungere la chiave API e il segreto nel campo di input di questa utility. Quando crei la tua API
XAURON EA – Il tuo nuovo alleato per fare trading sull’oro (XAU/USD) XAURON è un Expert Advisor premium progettato per individuare i migliori breakout sull’oro con una strategia avanzata, sicura e adattiva. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Ogni strategia automatica può dare risultati molto diversi in base a fattori come: il broker utilizzato, il tipo di esecuzione, la latenza, la qualità del server VPS, e soprattutto il periodo e le condizioni di mercato in cui viene attivata. Inoltre, è ormai com
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
Easy Funded MT5 è un Expert Advisor progettato per superare le sfide di HFT di MT5 delle aziende proprietarie che ne consentono l'uso. Quali aziende proprietarie di HFT posso utilizzare? È stato testato e verificato su Kortana FX e Nova Funding finora. Continuerò a testarne l'uso su altre aziende proprietarie di HFT e farò aggiornamenti se necessario. E per quanto riguarda l'HFT per MT4? Si prega di consultare Smart Funded HFT per tutte le aziende proprietarie di MT4 che consentono l'HFT. Quale
BitcoinQuantum
Sidi Mamoune Moulay Ely
4.5 (4)
BITCOIN QUANTUM PROFIT V6 - INTELLIGENT TP Expert Advisor Specialized for BTCUSD - M1 Timeframe Optimized Important : ActiverModeMarketTest : false TECHNICAL OVERVIEW Bitcoin Quantum Profit V6 is a professional Expert Advisor specifically designed and optimized for BTCUSD trading on M1 timeframe . It integrates a revolutionary Intelligent Take Profit system that adapts to Bitcoin's unique volatility and exploits micro-movements in the 24/7 crypto market. BITCOIN M1 SPECIALIZATION Dedicated BTCUS
FREE
Intervallo Giornaliero
17.73 18.26
Intervallo Annuale
6.50 25.88
- Chiusura Precedente
- 18.31
- Apertura
- 17.73
- Bid
- 17.82
- Ask
- 18.12
- Minimo
- 17.73
- Massimo
- 18.26
- Volume
- 31
- Variazione giornaliera
- -2.68%
- Variazione Mensile
- -10.14%
- Variazione Semestrale
- 134.47%
- Variazione Annuale
- 16.17%
21 settembre, domenica