Easy Funded MT5 Barbaros Bulent Kortarla 4.74 (34) 专家

Easy Funded MT5是专为通过允许使用的HFT（高频交易）挑战而设计的专家顾问，适用于MT5。 我可以使用哪些HFT专有公司？到目前为止，它已在Kortana FX和Nova Funding上进行了测试和验证。我将继续在其他HFT专有公司测试其使用情况，并在需要时进行更新。 那么MT4的HFT呢？请查看 Smart Funded HFT ，适用于所有允许HFT的MT4专有公司。 选择哪家HFT专有公司？我也是一位交易员，和你一样，我对HFT专有公司、它们的支付、规则和独家折扣选项有着丰富的经验。请阅读下面基于我与HFT专有公司的真实经验编写的博客。 我被资助了，接下来呢？ 1）我有一款数量有限的资助EA，您可以在您的资助账户中使用，并且符合所有HFT专有公司的规则，包括一致性规则。请给我发私信以获取更多信息。 2）通过我的链接购买挑战并撰写评论的所有人都将免费获得一个月的 Smart Funded Signals 。 我需要VPS、配置文件或频繁调整设置吗？不需要，该EA旨在简化操作，不需要VPS、配置文件或复杂的设置调整。只需加载、设置手数并运行即可。请查看下面的简易设置视