货币 / LIVE
LIVE: Live Ventures Incorporated
17.89 USD 0.96 (5.09%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LIVE汇率已更改-5.09%。当日，交易品种以低点17.72和高点19.97进行交易。
关注Live Ventures Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIVE新闻
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.47%
- Live Ventures launches strategic communications campaign
- Nvidia earnings: Wall Street watching for hyperscaler spending, China demand with stock near highs
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- PilotAI Launches “Alpha Games,” A Public, Daily‑Updated Competition Among Its AI Portfolio Models
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Live Ventures appoints Greg LeClaire to board following director’s passing
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Live Ventures CEO Isaac buys $320k in shares
- Apple WWDC 2025 live updates: Tim Cook to show off new version of iOS for iPhones in keynote address
- Nvidia earnings updates: Wall Street watching for tariff impact, China market share
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
LIVE交易应用程序
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.87 (31)
Aura Bitcoin Hash EA 是一款独特的专家顾问，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura BTC 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款专家顾问完全自动化，旨在交易货币对 BTCUSD（比特币）。从 2017 年到 2025 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔或网格交易。Aura Bitcoin Hash 由多层感知器 (MLP) 神经网络提供支持，利用它来预测市场趋势和动向。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura BTC 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够做出更准确的预测，从而随着时间
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.79 (39)
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是 过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行 “ 学 习 ” 和完美适 应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5
Indicement MT5
Profalgo Limited
4 (22)
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠 -> 點擊此處 加入公共團體： 點擊此處 VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。 我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
适用于 MT5 的币安交易工具 1. 本产品包括来自websocket的实时图表、历史图表、 mt5终端重启时自动更新，使其运行流畅，零人工干预，让您体验顺畅交易币安。 现货和期货交易、实时图表和历史数据 如何使用 ： 1. 您需要在此实用程序的输入字段中添加您的 API 密钥和密码。 创建 API 时，请确保启用 Futures 来交易 Futures 3. 您需要按照工具 > 选项 > 允许来自 URL 选项卡的 Web 请求添加 Binance api URL，并勾选允许 Web 请求复选框 币安现货 网址 1：api.binance.com 网址 2：stream.binance.com 币安期货 网址 1：fapi.binance.com 网址 2：fstream.binance.com 将这些信息添加到 MT5 中的 Utiltiy 和 Webrequest 中以测试模拟交易 Binance Spot Testnet（测试交易工具） 网址 1：testnet.binance.vision 前缀：api 币安期货测试网（测试交易工具） 网址 1：testnet
XAURON EA 1.0 – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to obser
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
Easy Funded MT5是专为通过允许使用的HFT（高频交易）挑战而设计的专家顾问，适用于MT5。 我可以使用哪些HFT专有公司？到目前为止，它已在Kortana FX和Nova Funding上进行了测试和验证。我将继续在其他HFT专有公司测试其使用情况，并在需要时进行更新。 那么MT4的HFT呢？请查看 Smart Funded HFT ，适用于所有允许HFT的MT4专有公司。 选择哪家HFT专有公司？我也是一位交易员，和你一样，我对HFT专有公司、它们的支付、规则和独家折扣选项有着丰富的经验。请阅读下面基于我与HFT专有公司的真实经验编写的博客。 我被资助了，接下来呢？ 1）我有一款数量有限的资助EA，您可以在您的资助账户中使用，并且符合所有HFT专有公司的规则，包括一致性规则。请给我发私信以获取更多信息。 2）通过我的链接购买挑战并撰写评论的所有人都将免费获得一个月的 Smart Funded Signals 。 我需要VPS、配置文件或频繁调整设置吗？不需要，该EA旨在简化操作，不需要VPS、配置文件或复杂的设置调整。只需加载、设置手数并运行即可。请查看下面的简易设置视
BitcoinQuantum
Sidi Mamoune Moulay Ely
4.5 (4)
BITCOIN QUANTUM PROFIT V6 - INTELLIGENT TP Expert Advisor Specialized for BTCUSD - M1 Timeframe Optimized Important : ActiverModeMarketTest : false TECHNICAL OVERVIEW Bitcoin Quantum Profit V6 is a professional Expert Advisor specifically designed and optimized for BTCUSD trading on M1 timeframe . It integrates a revolutionary Intelligent Take Profit system that adapts to Bitcoin's unique volatility and exploits micro-movements in the 24/7 crypto market. BITCOIN M1 SPECIALIZATION Dedicated BTCUS
FREE
日范围
17.72 19.97
年范围
6.50 25.88
- 前一天收盘价
- 18.85
- 开盘价
- 19.89
- 卖价
- 17.89
- 买价
- 18.19
- 最低价
- 17.72
- 最高价
- 19.97
- 交易量
- 33
- 日变化
- -5.09%
- 月变化
- -9.78%
- 6个月变化
- 135.39%
- 年变化
- 16.62%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值