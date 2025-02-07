CotaçõesSeções
LIVE: Live Ventures Incorporated

17.88 USD 0.34 (1.94%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LIVE para hoje mudou para 1.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.19 e o mais alto foi 17.99.

Veja a dinâmica do par de moedas Live Ventures Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

FREE
Faixa diária
16.19 17.99
Faixa anual
6.50 25.88
Fechamento anterior
17.54
Open
17.99
Bid
17.88
Ask
18.18
Low
16.19
High
17.99
Volume
8
Mudança diária
1.94%
Mudança mensal
-9.83%
Mudança de 6 meses
135.26%
Mudança anual
16.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh