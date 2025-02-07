Валюты / LIVE
LIVE: Live Ventures Incorporated
18.85 USD 1.32 (7.53%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LIVE за сегодня изменился на 7.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.78, а максимальная — 18.85.
Курс LIVE за сегодня изменился на 7.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.78, а максимальная — 18.85.
Новости LIVE
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.47%
- Live Ventures launches strategic communications campaign
- Nvidia earnings: Wall Street watching for hyperscaler spending, China demand with stock near highs
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- PilotAI Launches “Alpha Games,” A Public, Daily‑Updated Competition Among Its AI Portfolio Models
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Live Ventures appoints Greg LeClaire to board following director’s passing
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Live Ventures CEO Isaac buys $320k in shares
- Apple WWDC 2025 live updates: Tim Cook to show off new version of iOS for iPhones in keynote address
- Nvidia earnings updates: Wall Street watching for tariff impact, China market share
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
17.78 18.85
Годовой диапазон
6.50 25.88
- Предыдущее закрытие
- 17.53
- Open
- 17.78
- Bid
- 18.85
- Ask
- 19.15
- Low
- 17.78
- High
- 18.85
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 7.53%
- Месячное изменение
- -4.94%
- 6-месячное изменение
- 148.03%
- Годовое изменение
- 22.88%
