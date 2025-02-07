통화 / LIVE
LIVE: Live Ventures Incorporated
17.82 USD 0.49 (2.68%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LIVE 환율이 오늘 -2.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.73이고 고가는 18.26이었습니다.
Live Ventures Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
LIVE News
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.47%
- Live Ventures launches strategic communications campaign
- Nvidia earnings: Wall Street watching for hyperscaler spending, China demand with stock near highs
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- PilotAI Launches “Alpha Games,” A Public, Daily‑Updated Competition Among Its AI Portfolio Models
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Live Ventures appoints Greg LeClaire to board following director’s passing
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Live Ventures CEO Isaac buys $320k in shares
- Apple WWDC 2025 live updates: Tim Cook to show off new version of iOS for iPhones in keynote address
- Nvidia earnings updates: Wall Street watching for tariff impact, China market share
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
17.73 18.26
년간 변동
6.50 25.88
- 이전 종가
- 18.31
- 시가
- 17.73
- Bid
- 17.82
- Ask
- 18.12
- 저가
- 17.73
- 고가
- 18.26
- 볼륨
- 31
- 일일 변동
- -2.68%
- 월 변동
- -10.14%
- 6개월 변동
- 134.47%
- 년간 변동율
- 16.17%
20 9월, 토요일