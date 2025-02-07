Boring Pips MT5 Thi Thu Ha Hoang 4.79 (39) Uzman Danışmanlar

Çoğu uzman danışmanın neden canlı işlemlerde etkili olmadığını, mükemmel geri test performanslarına rağmen, hiç merak ettiniz mi? En olası cevap Over-fitting'dir. Birçok EA, mevcut tarihsel verilere mükemmel şekilde 'öğrenmek' ve uyum sağlamak için oluşturulur, ancak oluşturulan modelde genelleme eksikliği nedeniyle geleceği tahmin etmekte başarısız olurlar. Bazı geliştiriciler basitçe Over-fitting'in varlığından haberdar değillerdir veya biliyor olmalarına rağmen bunu önlemenin bir yolu yoktur