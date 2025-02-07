Dövizler / LIVE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LIVE: Live Ventures Incorporated
17.82 USD 0.49 (2.68%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LIVE fiyatı bugün -2.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.73 ve Yüksek fiyatı olarak 18.26 aralığında işlem gördü.
Live Ventures Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIVE haberleri
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.47%
- Live Ventures launches strategic communications campaign
- Nvidia earnings: Wall Street watching for hyperscaler spending, China demand with stock near highs
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- PilotAI Launches “Alpha Games,” A Public, Daily‑Updated Competition Among Its AI Portfolio Models
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Live Ventures appoints Greg LeClaire to board following director’s passing
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Live Ventures CEO Isaac buys $320k in shares
- Apple WWDC 2025 live updates: Tim Cook to show off new version of iOS for iPhones in keynote address
- Nvidia earnings updates: Wall Street watching for tariff impact, China market share
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
LIVE on the Community Forum
- OpSig1 LIVE Signals (412)
- 40-100 pips per day – LIVE TRADING with SimpleScal (162)
- 40-100 pips per day – LIVE TRADING with SimpleScalp (74)
- EA on LIVE account (34)
- This is for Every Single Forex Trader...Take a Peek (27)
- Dharmik Team DOW technical analysis (17)
- Forex LIVE Tradings! (17)
- STREAMING and POSTING MY LIVE TRADES (16)
- EA in strategy tester work, on LIVE not ...need help (15)
- Metatrader 4 bug? EA attached but nothing is happening... (11)
- With an 'ECN style' broker - what was the max slippage you experienced and what was the the average? (10)
- web scrapping system (9)
LIVE için alım-satım uygulamaları
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.87 (31)
Aura Bitcoin Hash EA, Aura ticaret sistemleri serisini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura BTC, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, BTCUSD (Bitcoin) döviz çifti ticareti yapmak için tasarlanmıştır. 2017'den 2025'e kadar bu çiftler arasında tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale veya ızgara ticareti gibi tehlikeli para
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.91 (23)
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı -> buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN: Buraya tıklayın VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT, Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iy
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.79 (39)
Çoğu uzman danışmanın neden canlı işlemlerde etkili olmadığını, mükemmel geri test performanslarına rağmen, hiç merak ettiniz mi? En olası cevap Over-fitting'dir. Birçok EA, mevcut tarihsel verilere mükemmel şekilde 'öğrenmek' ve uyum sağlamak için oluşturulur, ancak oluşturulan modelde genelleme eksikliği nedeniyle geleceği tahmin etmekte başarısız olurlar. Bazı geliştiriciler basitçe Over-fitting'in varlığından haberdar değillerdir veya biliyor olmalarına rağmen bunu önlemenin bir yolu yoktur
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
MT5 için Binance Ticaret Aracı 1. Bu ürün websocket'ten canlı grafik, tarihsel grafik, Binance'te sorunsuz bir şekilde işlem yapmanızı sağlayan sıfır manuel müdahale ile sorunsuz çalışmasını sağlamak için mt5 terminali yeniden başlatıldığında otomatik güncellemeler. Spot ve Vadeli İşlemler için Ticaret, Canlı Grafik ve Geçmiş Veriler Mevcuttur Nasıl kullanılır : 1. API anahtarınızı ve sırrınızı bu yardımcı programın Giriş alanına eklemeniz gerekir. API'nizi oluşturduğunuzda Vadeli İşlemler i
Xauron
Roberto Liguoro
5 (2)
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
Easy Funded MT5, kullanımına izin veren HFT (Yüksek Frekanslı Ticaret) şirketlerinin MT5 zorluklarını geçmek için tasarlanmış bir uzman danışmandır. Hangi HFT Prop Şirketlerini Kullanabilirim? Şimdiye kadar Kortana FX ve Nova Funding'de test edilmiş ve doğrulanmıştır. Diğer HFT Prop şirketlerinde kullanımını test etmeye devam edeceğim ve gerekirse güncellemeler yapacağım. MT4 için HFT nasıl? MT4'ü destekleyen tüm HFT Prop şirketleri için Smart Funded HFT 'ye bakınız. Hangi HFT Prop Şirketi seçil
BitcoinQuantum
Sidi Mamoune Moulay Ely
4.5 (4)
BITCOIN QUANTUM PROFIT V6 - INTELLIGENT TP Expert Advisor Specialized for BTCUSD - M1 Timeframe Optimized Important : ActiverModeMarketTest : false TECHNICAL OVERVIEW Bitcoin Quantum Profit V6 is a professional Expert Advisor specifically designed and optimized for BTCUSD trading on M1 timeframe . It integrates a revolutionary Intelligent Take Profit system that adapts to Bitcoin's unique volatility and exploits micro-movements in the 24/7 crypto market. BITCOIN M1 SPECIALIZATION Dedicated BTCUS
FREE
Günlük aralık
17.73 18.26
Yıllık aralık
6.50 25.88
- Önceki kapanış
- 18.31
- Açılış
- 17.73
- Satış
- 17.82
- Alış
- 18.12
- Düşük
- 17.73
- Yüksek
- 18.26
- Hacim
- 31
- Günlük değişim
- -2.68%
- Aylık değişim
- -10.14%
- 6 aylık değişim
- 134.47%
- Yıllık değişim
- 16.17%
21 Eylül, Pazar