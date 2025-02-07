クォートセクション
通貨 / LIVE
株に戻る

LIVE: Live Ventures Incorporated

18.31 USD 0.77 (4.39%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LIVEの今日の為替レートは、4.39%変化しました。日中、通貨は1あたり16.19の安値と18.31の高値で取引されました。

Live Ventures Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LIVE News

LIVE on the Community Forum

LIVEの取引アプリ

Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.87 (31)
エキスパート
Aura Bitcoin Hash EA は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura BTC は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは、通貨ペア BTCUSD (ビットコイン) を取引するように設計されています。2017 年から 2025 年にかけて、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの危険な資金管理手法を回避します。Aura Bitcoin Hash は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、市場のトレンドと動きを予測するために利用しています。MLP は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は、「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層、隠し
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.79 (39)
エキスパート
ほとんどのエキスパートアドバイザーがバックテストのパフォーマンスは完璧でも、実際の取引では効果的でない理由について考えたことはありますか？ 最もありそうな答えは過学習です。多くの EA は利用可能な過去のデータに完璧に適応するように作成されていますが、構築されたモデルに一般化能力がないため、将来を予測することができません。 一部の開発者は、過学習の存在を知らないか、知っていても防止する方法を持っていません。他の人はそれをバックテスト結果を美化するためのツールとして利用し、統計的な有意性を考慮せずに数十の入力パラメータを追加し、取引戦略を過去のデータに過度に合わせ、自分の EA が将来において同様のパフォーマンスを達成できると他の人に納得させようとします。 もし興味があって、過学習についてより深く理解したい場合は、こちらの私の記事を参照してください。 Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading S
Indicement MT5
Profalgo Limited
4 (22)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、   専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 この
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
ユーティリティ
MT5用バイナンス取引ツール 1. この製品には、WebSocket からのライブ チャート、履歴チャート、 mt5ターミナルの再起動時に自動更新され、手動介入なしでスムーズに動作し、バイナンスをスムーズに取引できるようになります。 スポットと先物で利用可能な取引、ライブチャート、履歴データ 使い方 ： 1. このユーティリティの入力フィールドに API キーとシークレットを追加する必要があります。 API を作成するときは、必ず先物取引を有効にしてください。 3. [ツール] > [オプション] > [URL からの Web リクエストを許可] タブで説明されているように Binance API URL を追加し、Web リクエストを許可するチェックボックスにチェックを入れる必要があります。 バイナンススポット URL 1: api.binance.com URL 2: stream.binance.com バイナンス先物 URL 1: fapi.binance.com URL 2: fstream.binance.com これらの情報をMT5のUtiltiyとWebr
Xauron
Roberto Liguoro
5 (2)
エキスパート
XAURON EA 1.0 – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to obser
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
エキスパート
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro  is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading  GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
エキスパート
Easy Funded MT5は、その使用が許可されているHFT（ハイ・フリークエンシー・トレーディング）のチャレンジをMT5でクリアするために設計された専門家アドバイザーです。 どのHFTプロプ会社を使えますか？これまでに、Kortana FXとNova Fundingでテストおよび検証されています。今後、他のHFTプロプ会社での使用をテストし、必要に応じて更新します。 MT4のHFTはどうですか？すべてのMT4プロプ会社でHFTを許可している場合は、 Smart Funded HFT をご確認ください。 どのHFTプロプ会社を選ぶべきですか？私もトレーダーであり、HFTプロプ会社、その支払い、規則、独自の割引オプションについての良い経験があります。次のブログは、実際のHFTプロプ会社との経験に基づいて書かれています。 資金提供を受けた後、次は何ですか？ 1）限られた数量の資金提供EAがあり、すべてのHFTプロプ会社のルール、一貫性のルールを満たす資金提供口座で使用できます。詳細については、ダイレクトメッセージでお問い合わせください。 2）私のリンクを介してチャレンジを購入し、レビュ
BitcoinQuantum
Sidi Mamoune Moulay Ely
4.5 (4)
エキスパート
BITCOIN QUANTUM PROFIT V6 - INTELLIGENT TP Expert Advisor Specialized for BTCUSD - M1 Timeframe Optimized Important : ActiverModeMarketTest : false TECHNICAL OVERVIEW Bitcoin Quantum Profit V6 is a professional Expert Advisor specifically designed and optimized for BTCUSD trading on M1 timeframe . It integrates a revolutionary Intelligent Take Profit system that adapts to Bitcoin's unique volatility and exploits micro-movements in the 24/7 crypto market. BITCOIN M1 SPECIALIZATION Dedicated BTCUS
FREE
1日のレンジ
16.19 18.31
1年のレンジ
6.50 25.88
以前の終値
17.54
始値
17.99
買値
18.31
買値
18.61
安値
16.19
高値
18.31
出来高
11
1日の変化
4.39%
1ヶ月の変化
-7.67%
6ヶ月の変化
140.92%
1年の変化
19.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K