通貨 / LIVE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LIVE: Live Ventures Incorporated
18.31 USD 0.77 (4.39%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LIVEの今日の為替レートは、4.39%変化しました。日中、通貨は1あたり16.19の安値と18.31の高値で取引されました。
Live Ventures Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIVE News
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.47%
- Live Ventures launches strategic communications campaign
- Nvidia earnings: Wall Street watching for hyperscaler spending, China demand with stock near highs
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- PilotAI Launches “Alpha Games,” A Public, Daily‑Updated Competition Among Its AI Portfolio Models
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Live Ventures appoints Greg LeClaire to board following director’s passing
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Live Ventures CEO Isaac buys $320k in shares
- Apple WWDC 2025 live updates: Tim Cook to show off new version of iOS for iPhones in keynote address
- Nvidia earnings updates: Wall Street watching for tariff impact, China market share
- Live Ventures Incorporated (LIVE) Q1 2025 Earnings Call Transcript
LIVE on the Community Forum
- OpSig1 LIVE Signals (412)
- 40-100 pips per day – LIVE TRADING with SimpleScal (162)
- 40-100 pips per day – LIVE TRADING with SimpleScalp (74)
- EA on LIVE account (34)
- This is for Every Single Forex Trader...Take a Peek (27)
- Dharmik Team DOW technical analysis (17)
- Forex LIVE Tradings! (17)
- STREAMING and POSTING MY LIVE TRADES (16)
- EA in strategy tester work, on LIVE not ...need help (15)
- Metatrader 4 bug? EA attached but nothing is happening... (11)
- With an 'ECN style' broker - what was the max slippage you experienced and what was the the average? (10)
- web scrapping system (9)
LIVEの取引アプリ
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.87 (31)
Aura Bitcoin Hash EA は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura BTC は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは、通貨ペア BTCUSD (ビットコイン) を取引するように設計されています。2017 年から 2025 年にかけて、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの危険な資金管理手法を回避します。Aura Bitcoin Hash は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、市場のトレンドと動きを予測するために利用しています。MLP は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は、「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層、隠し
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.79 (39)
ほとんどのエキスパートアドバイザーがバックテストのパフォーマンスは完璧でも、実際の取引では効果的でない理由について考えたことはありますか？ 最もありそうな答えは過学習です。多くの EA は利用可能な過去のデータに完璧に適応するように作成されていますが、構築されたモデルに一般化能力がないため、将来を予測することができません。 一部の開発者は、過学習の存在を知らないか、知っていても防止する方法を持っていません。他の人はそれをバックテスト結果を美化するためのツールとして利用し、統計的な有意性を考慮せずに数十の入力パラメータを追加し、取引戦略を過去のデータに過度に合わせ、自分の EA が将来において同様のパフォーマンスを達成できると他の人に納得させようとします。 もし興味があって、過学習についてより深く理解したい場合は、こちらの私の記事を参照してください。 Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading S
Indicement MT5
Profalgo Limited
4 (22)
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール -> こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、 専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 この
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
MT5用バイナンス取引ツール 1. この製品には、WebSocket からのライブ チャート、履歴チャート、 mt5ターミナルの再起動時に自動更新され、手動介入なしでスムーズに動作し、バイナンスをスムーズに取引できるようになります。 スポットと先物で利用可能な取引、ライブチャート、履歴データ 使い方 ： 1. このユーティリティの入力フィールドに API キーとシークレットを追加する必要があります。 API を作成するときは、必ず先物取引を有効にしてください。 3. [ツール] > [オプション] > [URL からの Web リクエストを許可] タブで説明されているように Binance API URL を追加し、Web リクエストを許可するチェックボックスにチェックを入れる必要があります。 バイナンススポット URL 1: api.binance.com URL 2: stream.binance.com バイナンス先物 URL 1: fapi.binance.com URL 2: fstream.binance.com これらの情報をMT5のUtiltiyとWebr
XAURON EA 1.0 – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to obser
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
Easy Funded MT5は、その使用が許可されているHFT（ハイ・フリークエンシー・トレーディング）のチャレンジをMT5でクリアするために設計された専門家アドバイザーです。 どのHFTプロプ会社を使えますか？これまでに、Kortana FXとNova Fundingでテストおよび検証されています。今後、他のHFTプロプ会社での使用をテストし、必要に応じて更新します。 MT4のHFTはどうですか？すべてのMT4プロプ会社でHFTを許可している場合は、 Smart Funded HFT をご確認ください。 どのHFTプロプ会社を選ぶべきですか？私もトレーダーであり、HFTプロプ会社、その支払い、規則、独自の割引オプションについての良い経験があります。次のブログは、実際のHFTプロプ会社との経験に基づいて書かれています。 資金提供を受けた後、次は何ですか？ 1）限られた数量の資金提供EAがあり、すべてのHFTプロプ会社のルール、一貫性のルールを満たす資金提供口座で使用できます。詳細については、ダイレクトメッセージでお問い合わせください。 2）私のリンクを介してチャレンジを購入し、レビュ
BitcoinQuantum
Sidi Mamoune Moulay Ely
4.5 (4)
BITCOIN QUANTUM PROFIT V6 - INTELLIGENT TP Expert Advisor Specialized for BTCUSD - M1 Timeframe Optimized Important : ActiverModeMarketTest : false TECHNICAL OVERVIEW Bitcoin Quantum Profit V6 is a professional Expert Advisor specifically designed and optimized for BTCUSD trading on M1 timeframe . It integrates a revolutionary Intelligent Take Profit system that adapts to Bitcoin's unique volatility and exploits micro-movements in the 24/7 crypto market. BITCOIN M1 SPECIALIZATION Dedicated BTCUS
FREE
1日のレンジ
16.19 18.31
1年のレンジ
6.50 25.88
- 以前の終値
- 17.54
- 始値
- 17.99
- 買値
- 18.31
- 買値
- 18.61
- 安値
- 16.19
- 高値
- 18.31
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- 4.39%
- 1ヶ月の変化
- -7.67%
- 6ヶ月の変化
- 140.92%
- 1年の変化
- 19.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K