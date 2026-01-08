Shadow System Candles MT4

Sistema de Velas Sombra - AI Trend Visualization



Concepto

"Deje de operar en la oscuridad. Equipe su gráfico con Visión Nocturna".





Shadow System Candles es el núcleo visual del proyecto "Shadow Operation". Elimina el ruido del mercado y visualiza la verdadera dirección de la tendencia utilizando lógica basada en IA (integración ADX + MA).





Nota: Esta herramienta no genera flechas de compra/venta. Está diseñada para entrenar sus ojos a reconocer "Tendencias Activas" y "Rangos Peligrosos".





Características principales

・AI Coloreado Lógico[/b]: Colorea automáticamente las velas basándose en la fuerza de la tendencia.

Azul Profundo Fuerte Tendencia Alcista (Fase de Aceleración)

Azul claro Tendencia alcista

・Rango Gris / Baja Volatilidad (Zona de Espera)

・Rojo Claro Tendencia Bajista

・Rojo Fuerte Tendencia Bajista (Fase de Aceleración)

・Reducción de Ruido Le ayuda a evitar operar en mercados agitados resaltando las zonas de ADX bajo en gris.





Uso recomendado

Utilice este indicador para filtrar sus propias estrategias. Sólo opere en Largo cuando esté azul, en Corto cuando esté rojo, y en ESPERA cuando esté gris.





