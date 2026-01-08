Shadow System Candles MT4

Sistema de Velas Sombra - AI Trend Visualization


Concepto

"Deje de operar en la oscuridad. Equipe su gráfico con Visión Nocturna".

Shadow System Candles es el núcleo visual del proyecto "Shadow Operation". Elimina el ruido del mercado y visualiza la verdadera dirección de la tendencia utilizando lógica basada en IA (integración ADX + MA).

Nota: Esta herramienta no genera flechas de compra/venta. Está diseñada para entrenar sus ojos a reconocer "Tendencias Activas" y "Rangos Peligrosos".

Características principales
・AI Coloreado Lógico[/b]: Colorea automáticamente las velas basándose en la fuerza de la tendencia.
Azul Profundo Fuerte Tendencia Alcista (Fase de Aceleración)
Azul claro Tendencia alcista
・Rango Gris / Baja Volatilidad (Zona de Espera)
・Rojo Claro Tendencia Bajista
・Rojo Fuerte Tendencia Bajista (Fase de Aceleración)
・Reducción de Ruido Le ayuda a evitar operar en mercados agitados resaltando las zonas de ADX bajo en gris.

Uso recomendado
Utilice este indicador para filtrar sus propias estrategias. Sólo opere en Largo cuando esté azul, en Corto cuando esté rojo, y en ESPERA cuando esté gris.

Actualizar a COMMANDER
Para señales automáticas de compra/venta, alertas, cuadro de mandos, y líneas auto-TP/SL, por favor consulte la versión completa: Shadow AI Commander Ultimate.

Otros productos de este autor
Shadow System Candles
Tomoaki Mizutani
Indicadores
Velas Shadow System - Sistema de visualización de tendencias Concepto. Se acabó disparar en la oscuridad. Equipa al mercado con visión nocturna". Shadow System Candles es el sistema visual central del proyecto de trading FX Shadow Operation. Basado en la lógica de la IA (toma de decisiones integrada de ADX y medias móviles), elimina el ruido y visualiza la "verdadera dirección de la tendencia" del mercado con los colores de las velas. *Esta herramienta no genera señales de flechas. La herram
FREE
Shadow AI Commander Ultimate MT4
Tomoaki Mizutani
Indicadores
Shadow AI Commander Ultimate - Suite de comercio táctico Concepto "Elimine las emociones. Ejecutar con precisión. Extracción Quirúrgica de Beneficios". Shadow AI Commander no es sólo un indicador; es su compañero táctico en el campo de batalla. Actúa como un comandante, identificando puntos de entrada de alta probabilidad y, lo que es más importante, definiendo estrictamente las "Zonas de Espera" (Lógica de Muro de Hierro) para proteger su capital del trading emocional. Filosofía básica Disc
Shadow AI Commander Ultimate
Tomoaki Mizutani
Indicadores
Shadow AI Commander Ultimate - Suite de comercio táctico Concepto "Elimine las emociones. Ejecutar con precisión. Extracción Quirúrgica de Beneficios". Shadow AI Commander no es sólo un indicador; es su compañero táctico en el campo de batalla. Actúa como un comandante, identificando puntos de entrada de alta probabilidad y, lo que es más importante, definiendo estrictamente las "Zonas de Espera" (Lógica de Muro de Hierro) para proteger su capital del trading emocional. Filosofía básica Disc
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario