Ast ChartTheme Dark for MT4
- Indicadores
- Wataru Horino
- Versión: 1.1
Este indicador aplica un tema oscuro a los gráficos de MetaTrader 4.
Diseñado para facilitar la lectura, utiliza un esquema de color tranquilo para ayudar a reducir la fatiga visual durante largas sesiones de gráficos.
Opcionalmente, puede aplicar el tema a todos los gráficos abiertos a la vez. Después de la aplicación, el indicador también se puede eliminar automáticamente, por lo que nada innecesario permanece en su gráfico.
A quién va dirigido este indicador
- Traders que quieren ordenar rápidamente el aspecto de MT4
- Traders que encuentran incómodos los gráficos brillantes
- Traders que quieren reducir la fatiga visual durante la monitorización de gráficos largos
Cómo utilizarlo
- Abra el gráfico de destino y aplique "Ast ChartTheme Dark for MT4".
- Si es necesario, ajuste los parámetros en [Settings] / [Colors].
- Pulse OK para aplicar el tema oscuro.
Parámetros
Ajustes
- Aplicara todos los gráficos abiertos
Elija si desea aplicar el tema sólo al gráfico actual o a todos los gráficos abiertos.
- Eliminar indicador después de aplicar el tema
Elija si desea eliminar automáticamente el indicador del gráfico después de aplicar el tema.
- Cambiar a la vista develas
Elija si desea cambiar el gráfico a la vista de velas.
- MostrarOHLC
Elija si desea mostrar los valores OHLC.
- Mostrar separadores deperiodos
Elija si desea mostrar separadores de periodos.
- Mostrar cuadrícula
Elija si desea mostrar las líneas de la cuadrícula.
- Mostrar volúmenes
Elija si desea mostrar los volúmenes.
Colores
- Fondo
Color de fondo del gráfico
- Foreground
Color del texto principal (precios, escala de tiempo, etc.)
- Cuadrícula
Líneas de cuadrícula y línea de oferta
- Barraarriba
Color de la barra arriba
- Barrabajista
Color de la barra bajista
- Velaalcista
Color de la vela alcista
- Vela bajista
Color de la vela bajista
- Gráfico de líneas
Color del gráfico de líneas
- Volumen
Color del volumen
- LíneaAsk
Color línea Ask
- Stop levels
Stop level color
Notas
- Ast" en el nombre del producto es una abreviatura de la marca del desarrollador "Astrea". No está relacionado con ningún producto, empresa o servicio de terceros que utilicen "Ast" en sus nombres.
- Este indicador sólo cambia los colores del gráfico y la configuración de la pantalla. No proporciona señales de trading ni funciones de trading automatizadas.
- Dependiendo de su corredor y MT4 construir, la apariencia y el comportamiento pueden diferir ligeramente.