Este indicador aplica un tema oscuro a los gráficos de MetaTrader 4.

Diseñado para facilitar la lectura, utiliza un esquema de color tranquilo para ayudar a reducir la fatiga visual durante largas sesiones de gráficos.

Opcionalmente, puede aplicar el tema a todos los gráficos abiertos a la vez. Después de la aplicación, el indicador también se puede eliminar automáticamente, por lo que nada innecesario permanece en su gráfico.





A quién va dirigido este indicador

Traders que quieren ordenar rápidamente el aspecto de MT4

Traders que encuentran incómodos los gráficos brillantes

Traders que quieren reducir la fatiga visual durante la monitorización de gráficos largos

Cómo utilizarlo

Abra el gráfico de destino y aplique "Ast ChartTheme Dark for MT4". Si es necesario, ajuste los parámetros en [Settings] / [Colors]. Pulse OK para aplicar el tema oscuro.

Parámetros

Ajustes

Aplicar a todos los gráficos abiertos

Elija si desea aplicar el tema sólo al gráfico actual o a todos los gráficos abiertos.

Elija si desea aplicar el tema sólo al gráfico actual o a todos los gráficos abiertos.

Elija si desea eliminar automáticamente el indicador del gráfico después de aplicar el tema.

Elija si desea eliminar automáticamente el indicador del gráfico después de aplicar el tema.

Elija si desea cambiar el gráfico a la vista de velas.

Elija si desea cambiar el gráfico a la vista de velas.

Elija si desea mostrar los valores OHLC.

Elija si desea mostrar los valores OHLC.

Elija si desea mostrar separadores de periodos.

Elija si desea mostrar separadores de periodos.

Elija si desea mostrar las líneas de la cuadrícula.

Elija si desea mostrar las líneas de la cuadrícula.

Elija si desea mostrar los volúmenes.

Colores

Fondo

Color de fondo del gráfico

Color de fondo del gráfico

Color del texto principal (precios, escala de tiempo, etc.)

Color del texto principal (precios, escala de tiempo, etc.)

Líneas de cuadrícula y línea de oferta

Líneas de cuadrícula y línea de oferta

Color de la barra arriba

Color de la barra arriba

Color de la barra bajista

Color de la barra bajista

Color de la vela alcista

Color de la vela alcista

Color de la vela bajista

Color de la vela bajista

Color del gráfico de líneas

Color del gráfico de líneas

Color del volumen

Color del volumen

Color línea Ask

Color línea Ask

Stop level color

Notas