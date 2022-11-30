Bybit Scalper

1

Estrategia Bybit Scalper - algoritmo de comercio de criptomoneda totalmente automatizado, la dirección principal del asesor comercial para el comercio en la bolsa de criptomoneda Bybit, IC Markets y otras bolsas de criptomoneda y corredores de baja propagación. El algoritmo bybit scalping no utiliza métodos de negociación peligrosos - martingala, rejilla y promediando, siempre utiliza sólo fija stop loss, take profit y trailing stop incorporado.

Para operar, instale el asesor en el gráfico M1, M5, M15, H1, cryptocurrency (BTCUSD (Bitcoin), BTCUSDT, ETHUSDT), depósito mínimo $100.

Los ajustes recomendados están disponibles en la discusión.
Si es posible, los ajustes para otros pares y corredores se añadirán a la discusión.

Ajustes del asesor:

  1. Magic - número mágico.
  2. Spread - el máximo diferencial permitido en el comercio.
  3. Virtual(Stoploss,Takeprofit) - stop virtual.
  4. Lote - lote fijo en el comercio.
  5. Takeprofit - Toma de beneficios en ATR.
  6. Stoploss - Stoploss en ATR.

== Otros ajustes ==

  1. Buy - nivel para órdenes de compra.
  2. Sell - nivel para órdenes de venta.
  3. Index Period - período.
  4. Min body Pips - tamaño mínimo de una vela.
  5. Offset - distancia de colocación de la orden.
  6. Expiration - tiempo de espera para las órdenes colocadas.

== Configuración de Trailing Stop ==

  • Trailing Stop, puntos
  • Beneficio en puntos cuando el TS debe entrar en acción.
== Seguimiento de órdenes pendientes ==
"Si desea mover una orden pendiente, utilice el filtro habilitado".

Modificar

Distancia Pips
Pips de Paso

== Filtro de Hora ==

  • Start Hour - inicio de la negociación en horas.
  • Start Minute - inicio de la negociación en minutos.
  • Fin Hora - fin de la negociación en horas.
  • Fin Minuto - fin de la negociación en minutos.

== Filtro de día de la semana ==

  • Lunes = true;
  • Martes = true;
  • Miércoles = true;
  • jueves = verdadero
  • viernes = verdadero
  • sábado = verdadero
  • domingo = verdadero;

    1. Comentario.
    2. Deslizamiento

      Filtro:
      Anha06100
      262
      Anha06100 2023.05.31 08:10 
       

      yet another crap EA with a dev that never responds

      Yuriy Kuzmin
      11946
      Respuesta del desarrollador Yuriy Kuzmin 2023.05.31 16:24
      You have been given a sufficient number of answers, sorry that this is not for you.
      Respuesta al comentario