Bybit Scalper
- Asesores Expertos
- Yuriy Kuzmin
- Versión: 1.6
- Actualizado: 15 diciembre 2024
Estrategia Bybit Scalper - algoritmo de comercio de criptomoneda totalmente automatizado, la dirección principal del asesor comercial para el comercio en la bolsa de criptomoneda Bybit, IC Markets y otras bolsas de criptomoneda y corredores de baja propagación. El algoritmo bybit scalping no utiliza métodos de negociación peligrosos - martingala, rejilla y promediando, siempre utiliza sólo fija stop loss, take profit y trailing stop incorporado.
Para operar, instale el asesor en el gráfico M1, M5, M15, H1, cryptocurrency (BTCUSD (Bitcoin), BTCUSDT, ETHUSDT), depósito mínimo $100.
Los ajustes recomendados están disponibles en la discusión.
Si es posible, los ajustes para otros pares y corredores se añadirán a la discusión.
Usted puede estar interesado en mis otros productos: https: //www.mql5.com/ru/users/vypchela/seller
¡Después de la compra! Póngase en contacto conmigo en mensajes privados para recibir un bono.
Ajustes del asesor:
- Magic - número mágico.
- Spread - el máximo diferencial permitido en el comercio.
- Virtual(Stoploss,Takeprofit) - stop virtual.
- Lote - lote fijo en el comercio.
- Takeprofit - Toma de beneficios en ATR.
- Stoploss - Stoploss en ATR.
== Otros ajustes ==
- Buy - nivel para órdenes de compra.
- Sell - nivel para órdenes de venta.
- Index Period - período.
- Min body Pips - tamaño mínimo de una vela.
- Offset - distancia de colocación de la orden.
- Expiration - tiempo de espera para las órdenes colocadas.
== Configuración de Trailing Stop ==
- Trailing Stop, puntos
- Beneficio en puntos cuando el TS debe entrar en acción.
Modificar
== Filtro de Hora ==
- Start Hour - inicio de la negociación en horas.
- Start Minute - inicio de la negociación en minutos.
- Fin Hora - fin de la negociación en horas.
- Fin Minuto - fin de la negociación en minutos.
== Filtro de día de la semana ==
- Lunes = true;
- Martes = true;
- Miércoles = true;
- jueves = verdadero
- viernes = verdadero
- sábado = verdadero
- domingo = verdadero;
- Comentario.
- Deslizamiento
No te lo pierdas, las rebajas son limitadas.
yet another crap EA with a dev that never responds